Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 января

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Заключительная на этой неделе подборка годноты и лёгкой неадекватности, собранная в социальных сетях. Здесь есть всё: пошлость, глупость, юмор и отчаяние. Очень много отчаяния.
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