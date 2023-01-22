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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 января

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 января

Автор:
22 января 2023 20:31
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3794
20
Заключительная на этой неделе подборка годноты и лёгкой неадекватности, собранная в социальных сетях. Здесь есть всё: пошлость, глупость, юмор и отчаяние. Очень много отчаяния.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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7  комментариев
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2k
Сергей Полчаса назад
40 минут и всего один комментарий... фишки фсё?!
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8k
Puans-on 5 минут назад
Комментарий к фото
Вообще, она хочет, чтобы ты ушёл.
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15k
_delphin_ 12 минут назад
Комментарий к фото
Я вот сам себе начальник. Пока у меня красивый только план дома, гаража и машины) Не, всё это у меня есть, но не так, как на картинке)
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8k
Vалѣнтиныч 15 минут назад
Комментарий к фото
Беги от него , дура ! Он даже не латентный гомосексуалист, а явный!
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4k
Трям 16 минут назад
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53k
Олег 37 минут назад
половина говнище, вторая- баяны
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