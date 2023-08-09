На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошёл мощный взрыв

Обновление: взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошёл из-за нарушения технологического процесса, рассказали РИА Новости в экстренных службах. В МЧС также сообщили, что взрыв произошел в металлическом ангаре 40х40 метров, открытого горения нет. также разрушен склад площадью 1600 квадратных метров. Здание обследуют снаружи, внутрь специалисты ещё не заходили.





По данным СМИ, число пострадавших выросло до 20 человек. На заводе начался разбор завалов, под ними могут быть люди. По данным федеральных СМИ, разгоняемая в соцсетях информация об атаке беспилотника, не соответствует действительности. Причиной ЧП стал человеческий фактор.