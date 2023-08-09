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На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошёл мощный взрыв

На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошёл мощный взрыв

Автор:
09 августа 2023 11:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   взрыв   завод   пострадавшие   сергиев посад   
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Причины ЧП пока неизвестны.

Мощный взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде примерно в 10:30 утра. По данным СМИ, взорвался не сам завод, а расположенный рядом склад фейерверков и пиротехники, принадлежащий компании "ПироРос". Однако оперативные службы эту информацию пока не подтверждают.

На ЗОМЗ объявлена полная эвакуация, известно о 16 пострадавших. Погибших, по предварительным данным, нет. На месте уже работают все экстренные службы города, на место ЧП также выехал глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев.

Из-за взрыва во всех соседних зданиях повыбивало стёкла. Они и стали причиной ранений прохожих и рабочих. Медики оказывают им помощь на месте.

ЗОМЗ с 1935 года занимается производством наблюдательной техники, медицинского оборудования, лабораторных приборов, а с недавних пор занимается изготовлением дозиметрического оборудования и технических средств безопасности.

Обновление: взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошёл из-за нарушения технологического процесса, рассказали РИА Новости в экстренных службах. В МЧС также сообщили, что взрыв произошел в металлическом ангаре 40х40 метров, открытого горения нет. также разрушен склад площадью 1600 квадратных метров. Здание обследуют снаружи, внутрь специалисты ещё не заходили.


По данным СМИ, число пострадавших выросло до 20 человек. На заводе начался разбор завалов, под ними могут быть люди. По данным федеральных СМИ, разгоняемая в соцсетях информация об атаке беспилотника, не соответствует действительности. Причиной ЧП стал человеческий фактор.

Прокуратура подтвердила, что взрыв произошёл на складе пиротехнических изделий ОАО "ПИРО – РОСС". Также стало известно, что компания признана банкротом. В отношении предприятия открыто конкурсное производство.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщает о 31 пострадавшем, трое - с тяжелыми ранениями, всего в больницу доставлены 19 человек. Проведена эвакуация из всех зданий самого завода, а также из ближайшего детского сада.

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Метки: Видео   МЧС   взрыв   завод   пострадавшие   сергиев посад   
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11  комментариев
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2k
Дмитрий 40 минут назад
СМИ пишут, что взорвался склад, арендованный на территории завода.
На складе хранилась пиротехника.
АО "ЗОМЗ" - одно из немногих российских предприятий, производящих сложные оптические приборы - авиационные прицелы, тепловизоры, ГСН и т.п., и там же можно взять в аренду помещение? То есть получить доступ на территорию такого предприятия - вопрос лишь денег?
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 15 минут назад
ну щяс ципсо разгонит тему "змадрите как ми моХёмь"
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4
Собака У Попа 38 минут назад
Опять, кажись, покурили не там где положенно.
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1k
Жирный бот 45 минут назад
Идет война...Мы их, они нас..
По предварительным данным, был беспилотник...
https://www.rbc.ru/politics/09/08/2023/64d346149a79474418314dde?from=from_main_1https://www.rbc.ru/politics/09/08/2023/64d346149a79474418314dde?from=from_main_1
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8k
Фельдъегерь 53 минуты назад
самое забавное в этом то, что у нас городские чаты взорвались от хохлоботов, разгоняют тему с беспилотником, устали уже их банить
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