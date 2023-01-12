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Сложный тест по киновселенной Чужих

Сложный тест по киновселенной Чужих

Автор:
12 января 2023 18:15
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   Чужой: Воскрешение   Чужой: Завет   кинотесты   прометей   тест   тесты по фильмам   чужие   чужой   
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Вопросы построены на основе событий, происходивших в фильмах "Чужой", "Чужие", "Чужой 3", "Чужой: Воскрешение", а также приквелов "Прометей" и "Чужой: Завет". Для успешного прохождения теста потребуется вспомнить имена главных и второстепенных персонажей, последовательность события и даже названия планетоидов.

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Метки: Тесты   Чужой: Воскрешение   Чужой: Завет   кинотесты   прометей   тест   тесты по фильмам   чужие   чужой   
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25  комментариев
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17k
Александр Час назад
Эх, только на прометее прокололся, пара вопросов
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kolobok263 11 минут назад
школота писала..."Спасся вместИ с Рипли"
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1k
Нудник Шпилкес 20 минут назад
тоже мне сложный тест, бином ньютона))))
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82
D 21 минуту назад
10/12, старею, почему-то тоже подумал, что олово, а не свинец.
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336
VDVForever 24 минуты назад
Элементарный тест, любой кто рос в 90-е знает ответы
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9k
JeanLuk Полчаса назад
Сложного нет ничего, последние два только вспомнить пришлось
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11k
Dihydrogen Monoxide 37 минут назад
ошибся с металлом)). ПОчему то в памяти всплыло именно олово, а не свинец)
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28k
koleos72 39 минут назад
Из всех фильмов смотрел только наверное два, Чужой и Чужие. Это ещё когда в училище учился. Но когда уже служил, увидел книгу Чужой, Алан Дин Фостер написал по фильму. Купил и не прогадал! До сих пор храню, листаю!
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2k
013 в Тентуре 40 минут назад
10/12. Прометей и Завет смотрел по разу и почти ничего не запомнилось.
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9k
Dabus 41 минуту назад
Из 12 вопросов ответили верно на 11
Ошибся с контрабандой
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57
zas-people 45 минут назад
Из 12 вопросов ответили верно на 5.
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16k
Alex 46 минут назад
12\12
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542
Царь 48 минут назад
12/12.
Недавно все части пересматривал.
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14k
Majul 49 минут назад
Из 12 вопросов ответили верно на 12. Результаты теста говорят о том, что вы очень внимательно смотрели фильмы. Какая часть нравится больше всего?

Одна из самых любимых вселенных. Для меня очень легко
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19k
Дмитрий К. 49 минут назад
На изи, хотя Прометеев и прочее говно не смотрел, или смотрел от силы раз. 1 и 2 серии топ, остальное шлак.
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213
Мaximus Дмитрий К. Полчаса назад
Зря ты так про Прометея, как раз там и поясняется появление чужих и много других мелочей,таких как зарождение людей и протча)))
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13k
Alex 58 минут назад
Капец, какие сложные вопросы, не хватает ещё - Как называли чужого? Варианты ответа 1. Чужой 2. Не свой. ))))))
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20k
Евгений Час назад
9/12
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3k
Daimos Час назад
Это сложный?
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10k
ScorpionDS Час назад
12 из 12
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