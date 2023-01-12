Сложный тест по киновселенной Чужих

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Вопросы построены на основе событий, происходивших в фильмах "Чужой", "Чужие", "Чужой 3", "Чужой: Воскрешение", а также приквелов "Прометей" и "Чужой: Завет". Для успешного прохождения теста потребуется вспомнить имена главных и второстепенных персонажей, последовательность события и даже названия планетоидов.
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