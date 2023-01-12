18 музыкальных инструментов, которые выглядят настолько странно, что сразу и не скажешь, как на них играть

Сегодня мы не можем представить музыкальный мир без гитары, скрипки, пианино и других инструментов. Кажется, что человек сумел уже изобрести всё, что только возможно в плане приспособлений для извлечения звуков. Однако некоторые умельцы уверены, что в инструменты можно превратить ещё очень многие вещи. Свои слова они доказывают делом. Так на свет появляются крайне странные и причудливые гитары, гармоники и многое другое.

Предлагаем вам взглянуть на самые невероятные инструменты, с помощью которых уже создавались сложные симфонии, рок-баллады и просто удивительные песни.

Арфа-гитара