Мужчина, найденный на берегу моря три месяца назад, так и не вспомнил, кто он

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Полиция Дорсета просит помощи в опознании мужчины, который был найден три месяца назад и до сих пор не может сообщить полицейским, кто он такой.
Мужчина, которому, как полагают, около 40 лет, был найден в Уэймуте, Дорсет, 28 сентября 2022 года.
Когда его нашли, у него были длинные вьющиеся спутанные каштановые волосы, каштановая борода, черный мотоциклетный шлем без козырька и черная кожаная куртка. Он не смог сообщить полиции Дорсета, кто он и откуда, но полиция сообщила, что он говорит с восточноевропейским акцентом, а его родным языком считают латышский. Когда его нашли, он также был одет в черную рубашку, пару черных брюк поверх другой пары черных брюк и коричневых рабочих ботинок, и у него был черный рюкзак. Его рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения. Свежая стрижка и бритье так изменили его внешний вид, что полиция на днях поделилась новыми фотографиями в надежде, что хоть кто-то сможет его опознать.
Когда его нашли, у него были длинные вьющиеся спутанные каштановые волосы, каштановая борода, черный мотоциклетный шлем без козырька и черная кожаная куртка. Он не смог сообщить полиции Дорсета, кто он и откуда, но полиция сообщила, что он говорит с восточноевропейским акцентом, а его родным языком считают латышский. Когда его нашли, он также был одет в черную рубашку, пару черных брюк поверх другой пары черных брюк и коричневых рабочих ботинок, и у него был черный рюкзак. Его рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения. Свежая стрижка и бритье так изменили его внешний вид, что полиция на днях поделилась новыми фотографиями в надежде, что хоть кто-то сможет его опознать.
Констебль полиции Бекки Барнс заявила: «Мы продолжаем расследование, чтобы попытаться установить личность этого человека, включая контакты с Интерполом и другими партнерскими агентствами. Однако нам до сих пор не удалось подтвердить его личность, и он не смог сообщить нам, кто он, или предоставить какую-либо информацию о том, откуда он или его семья. Он остается под надежной опекой службы здравоохранения. Его внешний вид несколько изменился с тех пор, как его впервые нашли, так как теперь он подстриг волосы и бороду. Поэтому мы публикуем обновленные изображения этого человека на случай, если это может помочь решиться любому, у кого есть информация, касающаяся его личности».
Полиция, однако, отмечает, это это происшествие, как и похожие на него, вовсе не обязательно является криминальным. Например, в ноябре на тайском пляже был обнаружен голый британец, который не помнит, что произошло после двухдневного запоя. 30-летний мужчина из Эпсома, графство Суррей, праздновал свой день рождения на вечеринке, которая началась 27 октября.
Два дня спустя, 29 октября, он был обнаружен местными жителями на острове Самуи, где бродил по пляжу, спотыкаясь и распевая «футбольные песни», прежде чем он нырнул в море и попытался уплыть.
Два дня спустя, 29 октября, он был обнаружен местными жителями на острове Самуи, где бродил по пляжу, спотыкаясь и распевая «футбольные песни», прежде чем он нырнул в море и попытался уплыть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Концепт - "ничего не помню", документов нет, куда депортировать непонятно.
Подержат пару месяцев в психушке, дадут временные документы на имя Джона Смита.
Найдёт работу, через 5 лет - гражданство.
Пара- пара пам!!!
Всё!!!