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Мужчина, найденный на берегу моря три месяца назад, так и не вспомнил, кто он

Мужчина, найденный на берегу моря три месяца назад, так и не вспомнил, кто он

Автор:
11 января 2023 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Великобритания   дорсет   мужчина   неизвестный   необычно   поиск   потеря личности   потерявший память   
1315
4
Полиция Дорсета просит помощи в опознании мужчины, который был найден три месяца назад и до сих пор не может сообщить полицейским, кто он такой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   дорсет   мужчина   неизвестный   необычно   поиск   потеря личности   потерявший память   
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12  комментариев
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2k
Pogost 2 часа назад
Загадка разгадана

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14k
sonic24a 37 минут назад
Да и зачем. Кто-то по имени Ктоя.
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4k
vasilykopkov 55 минут назад
Чувак придумал интересный способ легализоваться в мелкобритании.
Концепт - "ничего не помню", документов нет, куда депортировать непонятно.
Подержат пару месяцев в психушке, дадут временные документы на имя Джона Смита.
Найдёт работу, через 5 лет - гражданство.
Пара- пара пам!!!
Всё!!!
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63k
Татьяна Юсова Час назад
Комментарий к фото
Это свежая стрижка?
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2k
Похаб Стебаныч Час назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
куджо Час назад
Лагутенко что ле?
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6k
Алексей 2 часа назад
Это ж Лагутенко!
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Двухдневный запой". Типа, лёгкий расслабон в выходные?
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2k
Аркадий Свидригайлов 2 часа назад
Невзоров Сашка..
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Сто пудов, это латвийский байкер. Сбежал от мобилизации и злого Путина.
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