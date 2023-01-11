Мужчина, найденный на берегу моря три месяца назад, так и не вспомнил, кто он

Мужчина, которому, как полагают, около 40 лет, был найден в Уэймуте, Дорсет, 28 сентября 2022 года.

Когда его нашли, у него были длинные вьющиеся спутанные каштановые волосы, каштановая борода, черный мотоциклетный шлем без козырька и черная кожаная куртка. Он не смог сообщить полиции Дорсета, кто он и откуда, но полиция сообщила, что он говорит с восточноевропейским акцентом, а его родным языком считают латышский. Когда его нашли, он также был одет в черную рубашку, пару черных брюк поверх другой пары черных брюк и коричневых рабочих ботинок, и у него был черный рюкзак. Его рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения. Свежая стрижка и бритье так изменили его внешний вид, что полиция на днях поделилась новыми фотографиями в надежде, что хоть кто-то сможет его опознать.