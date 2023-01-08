"Если бы я пошёл воевать, то однозначно - на стороне Украины": сбежавший в Латвию Артур Смольянинов готов стрелять в актёров-патриотов РФ

Актёр фильма "9 рота" сообщил, что на поле боя без сомнения убивал бы коллег-артистов, придерживающихся других политических взглядов.
Артур Смольянинов, как и Чулпан Хаматова, с началом СВО уехал в Латвию. Актёр никогда не скрывал своих политических взглядов, и в недавнем интервью иноагенту Кириллу Мартынову признался, что его позиция за прошедшее время ничуть не изменилась.
Если нужно, он пойдёт воевать. Однозначно - за Украину. Правда, пока артист эти стремления ощущает лишь как эмоции, хотя на поле боя, он спокойно стрелял бы в актёров, оказавшихся по другой линии фронта. Смольянинов привёл в пример Сослана Фидарова, с которым они вместе снимались в фильме "9 рота" и других проектах. Фидаров присоединился к СВО и, по слухам, погиб. Смольянинов считает его смерть абсолютно справедливым актом возмездия, и если было бы нужно, он и сам стрелял бы в Фидарова без тени сомнений.
Говоря о России, актёр признался, что ему безразлична судьба страны - пусть даже от неё останется одна область, а всё остальное превратится в «радиоактивный пепел».
Сейчас Смольянинов живет в Латвии, ходит на кастинги и добивается работы на общих основаниях, сетуя, чтои не имеет такой востребованности, как раньше, в России. Напомним, что в октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.
Источник:
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Но кроме ПРАВ есть ещё и совесть.
Уже много веков - И при Иване Грозном и при Петре 1 и поздней бывало, всякая шваль убегала в Литву и оттуда повизгивала на РОССИЮ. Тявкала, визжала, хрюкала.
Ну вот неужели в 21 веке они"чулпашки" не понимают, ведь это УБОГО быть такими.
Это не подвиг, а подлость.
Это не смелость, а низость.
Он бы очень быстро бы перешёл в разряд питательного гумуса, где нибудь под Артёмовском. Ну очень быстро. Там таких долбо....ов очень любят.
ФАБу 500 всё равно, сколько у тебя фильмов за спиной.
Так что пусть идёт, одним дегенератом будет меньше.
Но ведь он как любой предатель, русофоб и педераст конченный трус, который думает только о теплоте своей жопы. Поэтому, к сожалению, не пойдёт под снаряды и бомбы, куда ему и дорога, а будет испряжнять вонь, через разные инстапомойки. Но всем будет глубоко насрать...
этот скот как-то со своей гоп-компанией снял у нас с великов катафоты, почти все.
Только конченные нацисты готовы оставить после себя «радиоактивный пепел». Только конченные трусы (ударение любое) сваливают, оставляя Родину в смутное время. И только конченные п#здаболы при этом вякают из-за бугра.
Откуда у них такая информация.
Кто их предупредил заранее свалить и перевести капиталы не на себя. Был договор?
Одни загадки ...
У меня некоторые друзья уехали, мы порой в телеге переписываемся об всяком, о войне, о демократии, о свободе слова.
Понятно что у нас её нет, но там тоже самое. Я другу так и предложил, говорю, раз ты топишь за свободную Европу (он в Варшаве сейчас), так давай эксперимент сделаем.. если у нас арестовывают и дают штраф за лозунг типо "Нет войне", проведём эксперимент.. ты у себя в Варшаве попробуй на балкон если не российский флаг вывесить, так хотя бы советское знамя, и посмотришь как быстро арендодатель попросит тебя освободить помещение, а местные органы вызовут тебя на опрос, и ты очень будешь молиться, чтоб не депортировали.
И никто, кто рассказывает про запах свободы в Европе - не решается так поступить. Потому что свободы слова нет. Ты будешь либо молчать в тряпочку, либо громче всех орать, то что тебе прикажут местные капиталистические верхушки. Как тут, так и там.
И ладно обычный человек, на него не столько внимания.. а вот если какая-то публичная персона перебралась на Запад, вот на 99% уверен, что им прям в лоб прямо было сказано - мы вас пригреем, но взамен - будьте добры, во всеуслышание - поливайте говном свою Родину. Иначе обратно, пинками под зад отправим, а там вас уже не любят и не очень ждут. Как говорится - есть два стула.
По этой причине, все медийные персонажи там так складно поют в унисон. А если ты ещё с собой много денег привёз, ты сам, без всяких намёков орать во всё горло будешь, как ты ненавидишь Россию.. иначе очень быстро, под любым предлогом, деньги твои у тебя очень быстро заберут.