"Если бы я пошёл воевать, то однозначно - на стороне Украины": сбежавший в Латвию Артур Смольянинов готов стрелять в актёров-патриотов РФ

Говоря о России, актёр признался, что ему безразлична судьба страны - пусть даже от неё останется одна область, а всё остальное превратится в «радиоактивный пепел».





Сейчас Смольянинов живет в Латвии, ходит на кастинги и добивается работы на общих основаниях, сетуя, чтои не имеет такой востребованности, как раньше, в России. Напомним, что в октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.