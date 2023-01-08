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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7086 постов • 794 подписчика подписаться
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"Если бы я пошёл воевать, то однозначно - на стороне Украины": сбежавший в Латвию Артур Смольянинов готов стрелять в актёров-патриотов РФ

"Если бы я пошёл воевать, то однозначно - на стороне Украины": сбежавший в Латвию Артур Смольянинов готов стрелять в актёров-патриотов РФ

Автор:
08 января 2023 16:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 9 рота   Смольянинов   видео   интервью   латвия   политика   русофобия   сво   шоу бизнес   
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Актёр фильма "9 рота" сообщил, что на поле боя без сомнения убивал бы коллег-артистов, придерживающихся других политических взглядов.

Артур Смольянинов, как и Чулпан Хаматова, с началом СВО уехал в Латвию. Актёр никогда не скрывал своих политических взглядов, и в недавнем интервью иноагенту Кириллу Мартынову признался, что его позиция за прошедшее время ничуть не изменилась.



Если нужно, он пойдёт воевать. Однозначно - за Украину. Правда, пока артист эти стремления ощущает лишь как эмоции, хотя на поле боя, он спокойно стрелял бы в актёров, оказавшихся по другой линии фронта. Смольянинов привёл в пример Сослана Фидарова, с которым они вместе снимались в фильме "9 рота" и других проектах. Фидаров присоединился к СВО и, по слухам, погиб. Смольянинов считает его смерть абсолютно справедливым актом возмездия, и если было бы нужно, он и сам стрелял бы в Фидарова без тени сомнений.


Говоря о России, актёр признался, что ему безразлична судьба страны - пусть даже от неё останется одна область, а всё остальное превратится в «радиоактивный пепел».


Сейчас Смольянинов живет в Латвии, ходит на кастинги и добивается работы на общих основаниях, сетуя, чтои не имеет такой востребованности, как раньше, в России. Напомним, что в октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

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Метки: 9 рота   Смольянинов   видео   интервью   латвия   политика   русофобия   сво   шоу бизнес   
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151  комментарий
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Татьяна 4 часа назад
Так этот трутень у нас в Латвии? У нас тут некий адский филиал для всякой срани господней? Какая-то нездоровая ерунда. Помню, как с мужем случайно увидели в Риге пройдоху Немцова. До того, как оного отправили в преисподнюю... Тот шёл с каим-то нашим пропагандистом-русофобом и разглагольствовал о революционной ситуации в России. Это было в Старой Риге, возле входа в национальный совет по электронным СМИ. Было ощущение невыносимого омерзения от данного субъекта. Ничего не меняется и поныне...
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20k
ВолодИн Полминуты назад
A Фидаров жив.А ЭТО оказывается-гомик. С Телеграмм инфа.Всё просто.
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18k
anpetrof 12 минут назад
Все эти клоуны своё получат, придёт время.
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22k
sssss3 16 минут назад
Конечно каждый человек имеет безусловное право на свою позицию, имеет право её озвучивать.
Но кроме ПРАВ есть ещё и совесть.
Уже много веков - И при Иване Грозном и при Петре 1 и поздней бывало, всякая шваль убегала в Литву и оттуда повизгивала на РОССИЮ. Тявкала, визжала, хрюкала.
Ну вот неужели в 21 веке они"чулпашки" не понимают, ведь это УБОГО быть такими.
Это не подвиг, а подлость.
Это не смелость, а низость.
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49
Серж 18 минут назад
А это кто?
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7
Aleksandr Полчаса назад
Клоун и [мат]. Просто нужно же как-то о своей мерзкой и вонючей натуре напомнить. Пусть лучше [мат] сосёт в гейропе. Это ему не привыкать. Чморик. И как актёр он не фонтан. [мат],- одним словом.
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8k
trak Полчаса назад
Одно ему название-ублюдок !
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298
Alex Полчаса назад
странно ,что в России оказалось столько иностранных агентов, не поддерживающих СВО...
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2k
Инженер Полчаса назад
https://region15.ru/soslan-fidarov-oproverg-zayavlenie-kollegi-artura-smolyaninova-o-svoej-gibeli-v-zone-svo/https://region15.ru/soslan-fidarov-oproverg-zayavlenie-kollegi-artura-smolyaninova-o-svoej-gibeli-v-zone-svo/
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8k
mbr 36 минут назад
А я за то, чтобы этот му...к пошёл воевать за чубатых щеневмерликов на радость англосаксов.
Он бы очень быстро бы перешёл в разряд питательного гумуса, где нибудь под Артёмовском. Ну очень быстро. Там таких долбо....ов очень любят.
ФАБу 500 всё равно, сколько у тебя фильмов за спиной.

Так что пусть идёт, одним дегенератом будет меньше.

Но ведь он как любой предатель, русофоб и педераст конченный трус, который думает только о теплоте своей жопы. Поэтому, к сожалению, не пойдёт под снаряды и бомбы, куда ему и дорога, а будет испряжнять вонь, через разные инстапомойки. Но всем будет глубоко насрать...
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9k
Juli 47 минут назад
фиговый актеришка обиделся на забвение и решил о себе подленько напомнить?
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1k
taxcop 51 минуту назад
Трусливая падлюка! Он никогда не пойдет воевать - зассыт)). ПистаболЬ
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233
deadDEVIL 53 минуты назад
был [мат], остался [мат]. я его знаю, он земляк мой, жил в Юбилейном, а я в Королёве.
этот скот как-то со своей гоп-компанией снял у нас с великов катафоты, почти все.
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3k
Leonid 53 минуты назад
Как много разочарований ...
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19k
Valiko Час назад
Лицедей оказался лицемером.
Только конченные нацисты готовы оставить после себя «радиоактивный пепел». Только конченные трусы (ударение любое) сваливают, оставляя Родину в смутное время. И только конченные п#здаболы при этом вякают из-за бугра.
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5k
Losterdin Час назад
а че ж ты не участвуешь [мат] жим жим по ходу, сидеть и трындеть с каким нибудь куском дерьма все могут сранные беглецы
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4k
Олег Данилов Час назад
Самое интересное, что все это уехавшое отрицалово не считает СВО связаной с защитой русских, денацификацией и борьбой с НАТО. А политической борьбой (как продолжение экономической).
Откуда у них такая информация.
Кто их предупредил заранее свалить и перевести капиталы не на себя. Был договор?

Одни загадки ...
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39k
Example 6.2.6 Час назад
А что он умеет? Он актёр, к тому же несильно известный, и небогатый. Он уехал и чтоб там жить и получить хоть какие-то роли или возможность работать по профилю, надо говорить строго по местной повестке. Иначе, придётся мыть посуду, туалеты и полы. Выбор невелик.
У меня некоторые друзья уехали, мы порой в телеге переписываемся об всяком, о войне, о демократии, о свободе слова.
Понятно что у нас её нет, но там тоже самое. Я другу так и предложил, говорю, раз ты топишь за свободную Европу (он в Варшаве сейчас), так давай эксперимент сделаем.. если у нас арестовывают и дают штраф за лозунг типо "Нет войне", проведём эксперимент.. ты у себя в Варшаве попробуй на балкон если не российский флаг вывесить, так хотя бы советское знамя, и посмотришь как быстро арендодатель попросит тебя освободить помещение, а местные органы вызовут тебя на опрос, и ты очень будешь молиться, чтоб не депортировали.
И никто, кто рассказывает про запах свободы в Европе - не решается так поступить. Потому что свободы слова нет. Ты будешь либо молчать в тряпочку, либо громче всех орать, то что тебе прикажут местные капиталистические верхушки. Как тут, так и там.
И ладно обычный человек, на него не столько внимания.. а вот если какая-то публичная персона перебралась на Запад, вот на 99% уверен, что им прям в лоб прямо было сказано - мы вас пригреем, но взамен - будьте добры, во всеуслышание - поливайте говном свою Родину. Иначе обратно, пинками под зад отправим, а там вас уже не любят и не очень ждут. Как говорится - есть два стула.
По этой причине, все медийные персонажи там так складно поют в унисон. А если ты ещё с собой много денег привёз, ты сам, без всяких намёков орать во всё горло будешь, как ты ненавидишь Россию.. иначе очень быстро, под любым предлогом, деньги твои у тебя очень быстро заберут.
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2k
Флоки Час назад
Русские ему славу и народную любовь, а он всех в радиоактивный пепел. Скотина
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31k
MatveiVainrub Час назад
Ответ им всем без исключения должен быть один . Они предатели и поблажек ни каких быть не должно .
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2k
Флоки Час назад
Ещё одна мразота. Россия его вырастила, выкормила, а он как и подобает всем нацистским мразям проявил свою истинную сущность, ведь его братец Емельян Николаев отбывает 19-летний срок за участие в убийствах и нападениях на националистической почве. Одного поля ягодки
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