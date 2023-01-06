Две тигрицы жёстко подрались во время циркового выступления в Кисловодске

Специалисты считают, что у нападавшей самки из-за аномально теплой погоды на юге России период охоты начался раньше, чем обычно. Поскольку это была первая ее охота и ранее дрессировщики не наблюдали тигрицу в подобном периоде, они не могли предположить, что такое может случиться.

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В схватке нападавшая, следуя инстинкту, пыталась доказать старшей тигрице свое превосходство, но в результате, сама сильно пострадала.

Подобные схватки тигров в природе чаще всего происходят со смертельным исходом, что является нормой для этих животных.

Ярослав Запашный заявил, что настолько ожесточенная драка между животными произошла на его памяти впервые. Он подчеркнул, что пострадавшая тигрица получила очень серьезные травмы и сейчас за сохранение ее жизни ведут борьбу ветеринары.