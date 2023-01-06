Две тигрицы жёстко подрались во время циркового выступления в Кисловодске

Драка тигриц Ярослава Запашного сорвала цирковое представление в Кисловодске. Как сообщили в социальных сетях зрители, один из зверей так и не смог подняться после полученных ран, а кровь залила всю арену.
Дрессировщик Ярослав Запашный отметил, что предугадать нетипичное поведение тигрицы было невозможно, поскольку предыдущее представление в этот день все тигры отработали на отлично. В ходе второго представления молодая тигрица неожиданно напала на старшую.
Специалисты считают, что у нападавшей самки из-за аномально теплой погоды на юге России период охоты начался раньше, чем обычно. Поскольку это была первая ее охота и ранее дрессировщики не наблюдали тигрицу в подобном периоде, они не могли предположить, что такое может случиться.
В схватке нападавшая, следуя инстинкту, пыталась доказать старшей тигрице свое превосходство, но в результате, сама сильно пострадала.
Подобные схватки тигров в природе чаще всего происходят со смертельным исходом, что является нормой для этих животных.
Ярослав Запашный заявил, что настолько ожесточенная драка между животными произошла на его памяти впервые. Он подчеркнул, что пострадавшая тигрица получила очень серьезные травмы и сейчас за сохранение ее жизни ведут борьбу ветеринары.
Причин, почему тигр или лев может напасть на арене, множество. Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Играет роль много факторов, пояснил телеканалу 360 врач Михаил Шеляков. Одним из них он назвал стресс, в том числе из-за неправильной работы.
Шеляков также обратил внимание и на влияние погодных аномалий. У зверей может проявляться метеопатический синдром. Он выражается в онемении конечностей, дурном настроении, животное может испытывать тошноту. Ему хочется лежать и точно не прыгать с тумбы на тумбу, пояснил эксперт.
Зрителям организаторы представления принесли извинения.
Никому из гостей цирка опасности не угражало, так как по периметру арена была обнесена металлическими ограждениями.
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