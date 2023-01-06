FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13283 поста • 1460 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Две тигрицы жёстко подрались во время циркового выступления в Кисловодске

Две тигрицы жёстко подрались во время циркового выступления в Кисловодске

Автор:
06 января 2023 21:37
Сообщество : Животные
Метки: Запашные   Кисловодск   драка   происшествие   тигры   цирк   
5011
1
1

Драка тигриц Ярослава Запашного сорвала цирковое представление в Кисловодске. Как сообщили в социальных сетях зрители, один из зверей так и не смог подняться после полученных ран, а кровь залила всю арену.

Дрессировщик Ярослав Запашный отметил, что предугадать нетипичное поведение тигрицы было невозможно, поскольку предыдущее представление в этот день все тигры отработали на отлично. В ходе второго представления молодая тигрица неожиданно напала на старшую.

Специалисты считают, что у нападавшей самки из-за аномально теплой погоды на юге России период охоты начался раньше, чем обычно. Поскольку это была первая ее охота и ранее дрессировщики не наблюдали тигрицу в подобном периоде, они не могли предположить, что такое может случиться.

×
×

В схватке нападавшая, следуя инстинкту, пыталась доказать старшей тигрице свое превосходство, но в результате, сама сильно пострадала.

Подобные схватки тигров в природе чаще всего происходят со смертельным исходом, что является нормой для этих животных.

Ярослав Запашный заявил, что настолько ожесточенная драка между животными произошла на его памяти впервые. Он подчеркнул, что пострадавшая тигрица получила очень серьезные травмы и сейчас за сохранение ее жизни ведут борьбу ветеринары.

Причин, почему тигр или лев может напасть на арене, множество. Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Играет роль много факторов, пояснил телеканалу 360 врач Михаил Шеляков. Одним из них он назвал стресс, в том числе из-за неправильной работы.
Шеляков также обратил внимание и на влияние погодных аномалий. У зверей может проявляться метеопатический синдром. Он выражается в онемении конечностей, дурном настроении, животное может испытывать тошноту. Ему хочется лежать и точно не прыгать с тумбы на тумбу, пояснил эксперт.

Зрителям организаторы представления принесли извинения.

Никому из гостей цирка опасности не угражало, так как по периметру арена была обнесена металлическими ограждениями.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Запашные   Кисловодск   драка   происшествие   тигры   цирк   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
98
ruslan d 10 часов назад
Когда уже это запретят ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
23k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Когда это уже запретят , яйца себе электричеством по отшибайте уроды .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
Damvrot Hohlam 4 часа назад
а с бранспойтом сейчас что ,не сидят на шухере ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Vital Idol 6 часов назад
Как запретить?! А кто же тогда нам будет про Хаматову с Меладзе рассказывать?! И посты эти лайкать?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
603
Николай 7 часов назад
Какое удовольствие можно получать наблюдая за зрелищем, где сильный дикий зверь сломлен и исполняет команды не свойственные его поведению в жизни? Что хорошего наблюдать как раб пляшет или прыгает с тумбы на тумбу в страхе перед хлыстом или электропалкой "хозяина"? Какой посыл в этом для ребенка? Как по мне, цирки и передвижные зоопарки нужно давно запретить как аморальные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94
ponedelnick Николай 7 часов назад
В армии что ли не служил?)) все тоже самое)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pill 8 часов назад
Кошки мужика не поделили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Веселый Пук 8 часов назад
Тигры в Африке должны жить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
573
Павел 8 часов назад
Никто не в силах проникнуть в мозг тигрицы: ни Запашные, ни другие специалисты, чтобы понять её реальные мотивы, зачем она так сделала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Бомбардир 8 часов назад
В моем детстве (оно прошло в 80-е) не раз был в цирке в Ярике моем родном, ну и после антракта (клоунов ну и остальных эквилибристов, классно было) загораживали арену и во второй части представления выступали хищники. Но там стояли люди с брандспойтами на всякий случай. При мне инцидентов не было, но я даже в том возрасте видел, что персонал к этому готов. А тут реквизитом, лестницей какой то пытаются отбить их друг от друга. Это какой-то позор. Или экономия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dimon 9 часов назад
Вот тут я с Западом согласен: в цирке только собачки, кошечки, свинки и лошадки, в общем домашние животные! Хищники в заповедниках и на воле должны жить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Влад 9 часов назад
"Подобные схватки тигров в природе чаще всего происходят со смертельным исходом, что является нормой для этих животных."

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Умница-красавица 9 часов назад
Вот и нахрена эти средневековые развлечения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир 9 часов назад
отпустите их на волю!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
121
Allesio Владимир 8 часов назад
Знаешь, куда через пару-тройку суток придёт родившаяся и выращенная в неволе тигрица, после того, как её отпустят на волю?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 10 часов назад
Мало запятых, надо больше!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62951



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Рогозин отправил осколок снаряда, извлечённый из его спины, послу Франции
Рогозин отправил осколок снаряда, извлечённый из его спины, послу Франции
Японцы: 16 неожиданных фактов о Японии
Японцы: 16 неожиданных фактов о Японии
Набирающие популярность в сообществах
6 января 1896 г. был создан первый в России рентгеновский кабинет
6 января 1896 г. был создан первый в России рентгеновский кабинет
Эта радужная рыбка рождается самкой и с возрастом становится самцом
Эта радужная рыбка рождается самкой и с возрастом становится самцом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#история#СССР#соцсети#Россия#девушки#праздник
#фото#интересное#животные#картинки#сво#страна#кино#Интересные
#фотографии#Прикол#люди#Приколы#Разное#Вещи#в мире#Спецоперация
Майк Тайсон до крови избил попутчика, донимавшего его в самолете Майк Тайсон до крови избил попутчика, донимавшего его в самолете "Это мое место!": бесстрашная лягушка донимает тигра "Это мое место!": бесстрашная лягушка донимает тигра В Якутии спасли Деда Мороза от мороза В Якутии спасли Деда Мороза от мороза В Китае на дорогу вышел амурский тигр В Китае на дорогу вышел амурский тигр Почему яркая шерсть не мешает тиграм охотиться? Почему яркая шерсть не мешает тиграм охотиться?

На что жалуетесь?

Вернуться