К Земле летит «Рождественская» комета, которую невооруженным глазом наблюдали неандертальцы, а теперь сможем и мы

Комета, которая была только в этом году открыта астрономами и получила название C/2022 E3 (ZTF) все ближе к Солнцу
Она обладает вытянутой орбитой и самое главное ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Кстати в прошлый ее прилет ее могли видеть только неандертальцы, ведь ее период обращения равен 50 000 лет.
Комета C/2022 E3 (ZTF). Изображение: Dan Bartlett, NASA
Когда можно будет увидеть комету на небе
Данный космический объект был обнаружен учеными только 2 марта 2022 года благодаря обзору неба с помощью Zwicky Transient Facility. На тот момент она располагалась между орбитами Юпитера и Марса на расстоянии примерно 640 миллионов километров от Земли.
Как известно именно там находится пояс астероидов и изначально астрономы приняли комету за астероид. Но впоследствии было установлено что C/2022 E3 (ZTF) обладает плотной комой, а это свойственно только кометам.
Орбита кометы. Изображение: The Sky Live
На момент открытия данная комета обладала видимой величиной в 17,3 единицы (этот показатель характеризует яркость космических объектов и при этом чем он меньше, тем ярче объект на ночном небе).
Человеческий глаз в ясную ночь может различить объекты с видимой величиной от 6 и меньше и, казалось бы, данную комету и не разглядеть. Но она стала существенно ближе к Земле и теперь располагается на расстоянии всего в 160 млн км и ее звездная величина уже равна 10 единицам (такой объект уже можно разглядеть в мощный бинокль).
На максимальное же расстояние к солнцу комета подлетит 12 января (поэтому ее и назвали «Рождественской»), а наиболее близко к Земле, на расстоянии всего в 40 млн км, она будет 2 февраля.
Искать ее в феврале нужно будет возле полярной звезды, ну а если вы хотите посмотреть на комету уже сейчас, то ищите ее в утреннем небе возле созвездия Северная корона.
Текущее местоположение кометы на ночном небе у созвездия Северной Короны. Изображение: The Sky Live
Ну что ж, суеверные люди скорее всего найдут в этом событии кучу знаков и каких-то там посланий. Любителям же науки следует приготовиться к незабываемому зрелищу которое в следующий раз смогут увидеть только очень далекие потомки.
Источник:
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В итоге, неандертальцы плохо кончили.
2023-й год только начинается...