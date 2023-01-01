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К Земле летит «Рождественская» комета, которую невооруженным глазом наблюдали неандертальцы, а теперь сможем и мы

К Земле летит «Рождественская» комета, которую невооруженным глазом наблюдали неандертальцы, а теперь сможем и мы

Автор:
01 января 2023 15:28
Метки: Кометы   интересно   наука   
525
5

Комета, которая была только в этом году открыта астрономами и получила название C/2022 E3 (ZTF) все ближе к Солнцу


Она обладает вытянутой орбитой и самое главное ее можно будет увидеть невооруженным глазом. Кстати в прошлый ее прилет ее могли видеть только неандертальцы, ведь ее период обращения равен 50 000 лет.

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Комета C/2022 E3 (ZTF). Изображение: Dan Bartlett, NASA


Когда можно будет увидеть комету на небе

Данный космический объект был обнаружен учеными только 2 марта 2022 года благодаря обзору неба с помощью Zwicky Transient Facility. На тот момент она располагалась между орбитами Юпитера и Марса на расстоянии примерно 640 миллионов километров от Земли.

Как известно именно там находится пояс астероидов и изначально астрономы приняли комету за астероид. Но впоследствии было установлено что C/2022 E3 (ZTF) обладает плотной комой, а это свойственно только кометам.

Орбита кометы. Изображение: The Sky Live

На момент открытия данная комета обладала видимой величиной в 17,3 единицы (этот показатель характеризует яркость космических объектов и при этом чем он меньше, тем ярче объект на ночном небе).


Человеческий глаз в ясную ночь может различить объекты с видимой величиной от 6 и меньше и, казалось бы, данную комету и не разглядеть. Но она стала существенно ближе к Земле и теперь располагается на расстоянии всего в 160 млн км и ее звездная величина уже равна 10 единицам (такой объект уже можно разглядеть в мощный бинокль).

На максимальное же расстояние к солнцу комета подлетит 12 января (поэтому ее и назвали «Рождественской»), а наиболее близко к Земле, на расстоянии всего в 40 млн км, она будет 2 февраля.

Искать ее в феврале нужно будет возле полярной звезды, ну а если вы хотите посмотреть на комету уже сейчас, то ищите ее в утреннем небе возле созвездия Северная корона.

Текущее местоположение кометы на ночном небе у созвездия Северной Короны. Изображение: The Sky Live

Ну что ж, суеверные люди скорее всего найдут в этом событии кучу знаков и каких-то там посланий. Любителям же науки следует приготовиться к незабываемому зрелищу которое в следующий раз смогут увидеть только очень далекие потомки.

Источник:

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Метки: Кометы   интересно   наука   
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8  комментариев
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2k
Роман 2 часа назад
"Кстати в прошлый ее прилет ее могли видеть только неандертальцы, ведь ее период обращения равен 50 000 лет."

В итоге, неандертальцы плохо кончили.
2023-й год только начинается...
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976
олег 4 минуты назад
Многие неандертальцы и щас с удовольствием глянут на это.
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15k
куджо Полчаса назад
В моё время была Хейлабоба, идёшь утром висит идёшь вечером висит, и так каждый день
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1k
Сергей Час назад
Не смотрите вверх
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2k
Денис Ануфриев 2 часа назад
давай родная!не подведи на тот раз!
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
А не ё.нет?
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9k
Shtoppi 3 часа назад
Главное чтобы это не оказался астероид, который могли наблюдать динозавры и их современники 65 млн. лет назад.
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9k
Roy Batty 3 часа назад
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Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
48480



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