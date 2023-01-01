К Земле летит «Рождественская» комета, которую невооруженным глазом наблюдали неандертальцы, а теперь сможем и мы

Орбита кометы. Изображение: The Sky Live

На момент открытия данная комета обладала видимой величиной в 17,3 единицы (этот показатель характеризует яркость космических объектов и при этом чем он меньше, тем ярче объект на ночном небе).

Человеческий глаз в ясную ночь может различить объекты с видимой величиной от 6 и меньше и, казалось бы, данную комету и не разглядеть. Но она стала существенно ближе к Земле и теперь располагается на расстоянии всего в 160 млн км и ее звездная величина уже равна 10 единицам (такой объект уже можно разглядеть в мощный бинокль).

На максимальное же расстояние к солнцу комета подлетит 12 января (поэтому ее и назвали «Рождественской»), а наиболее близко к Земле, на расстоянии всего в 40 млн км, она будет 2 февраля.

Искать ее в феврале нужно будет возле полярной звезды, ну а если вы хотите посмотреть на комету уже сейчас, то ищите ее в утреннем небе возле созвездия Северная корона.