Не стало Мастера

Артемьев известен в первую очередь как создатель авангардистских композиций "Мозаика" (1967), "Двенадцать взглядов на мир" (1969), "Ода доброму вестнику" (1980), "Три взгляда на революцию" (1989), симфоний "Семь врат в мир Сатори" (1974) и "Пилигримы" (1982).

В начале 1960-х годов электронными опытами Артемьева заинтересовались кинематографисты. Первой картиной Артемьева стал фильм "Мечте навстречу" (1963).

Затем композитор написал музыку к художественным фильмам "Арена" (1967), "Доктор Вера" (1968), "Урок литературы" (1968), "Встреча у старой мечети" (1969), "Каждый вечер в одиннадцать" (1969).

Важную роль в творческой жизни композитора сыграла встреча с режиссером Андреем Тарковским. Артемьев принял участие в трех фильмах Тарковского – "Солярис" (1972), "Зеркало" (1975) и "Сталкер" (1980). Причем в "Солярисе" Артемьев выступил как создатель всего звукового пространства, а не только как автор собственно музыки, к этому фильму им была создана первая электронная партитура.

Эдуард Артемьев написал музыку к картинам режиссера Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), "Раба любви" (1975), "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977), "Несколько дней из жизни Обломова" (1979), "Родня" (1981), "Урга: Территория любви" (1991), "Утомленные солнцем" (1994), "12" (2007), "Утомленные солнцем 2: Предстояние" (2010), "Утомленные солнцем 2: Цитадель" (2011), "Солнечный удар" (2014) и др.