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Не стало Мастера

Не стало Мастера

Автор:
29 декабря 2022 18:34
Метки: Музыка   имена   память   
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29 декабря 2022 года скончался Эдуард Артемьев
Смерть музыканта подтвердил его сын Артемий. 9 декабря Артемьева госпитализировали с коронавирусом. У него было поражено 30 процентов легких. Состояние композитора осложнялось хроническими заболеваниями — аортальным пороком сердца и застойной сердечной недостаточностью. Кроме того, у музыканта был сломан позвонок.
Советский и российский композитор Эдуард Николаевич Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске.

В 1955 году окончил Московское хоровое училище (ныне Академия хорового искусства имени В.С. Попова), в 1960 году – теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу Юрия Шапорина и Николая Сидельникова.
Сочинять музыку начал еще в хоровом училище под руководством композитора Мераба Парцхаладзе, организовавшего факультативный курс композиции.
Творческую судьбу композитора определила встреча с инженером и математиком Евгением Мурзиным – создателем первого фотоэлектронного синтезатора АНС, названного так в честь Александра Николаевича Скрябина. Уникальный фотоэлектронный синтезатор АНС привлек группу молодых композиторов, и в отечественной музыке родилось новое направление – направление электронной музыки. Среди первых энтузиастов был и Эдуард Артемьев.

В 1961-1963 годах Эдуард Артемьев работал в научно-исследовательском институте в лаборатории исследования звука под руководством Евгения Мурзина. В 1966 году стал сотрудником студии электронной музыки.
В 1960-х – начале 1970-х годов Артемьев написал ораторию на стихи Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом" (1960, дипломная работа), симфоническую сюиту "Хороводы" (1960), сюиту для женского хора и оркестра "Лубки" (1962), кантату "Вольные песни" (1967), одночастный концерт для альта (1961), музыку к пантомиме "За мертвыми душами" (1966).
Среди ранних электронных композиций – пьесы "В космосе", "Звездный ноктюрн" (1961), "Этюд" (1964).
Артемьев известен в первую очередь как создатель авангардистских композиций "Мозаика" (1967), "Двенадцать взглядов на мир" (1969), "Ода доброму вестнику" (1980), "Три взгляда на революцию" (1989), симфоний "Семь врат в мир Сатори" (1974) и "Пилигримы" (1982).
В начале 1960-х годов электронными опытами Артемьева заинтересовались кинематографисты. Первой картиной Артемьева стал фильм "Мечте навстречу" (1963).
Затем композитор написал музыку к художественным фильмам "Арена" (1967), "Доктор Вера" (1968), "Урок литературы" (1968), "Встреча у старой мечети" (1969), "Каждый вечер в одиннадцать" (1969).
Важную роль в творческой жизни композитора сыграла встреча с режиссером Андреем Тарковским. Артемьев принял участие в трех фильмах Тарковского – "Солярис" (1972), "Зеркало" (1975) и "Сталкер" (1980). Причем в "Солярисе" Артемьев выступил как создатель всего звукового пространства, а не только как автор собственно музыки, к этому фильму им была создана первая электронная партитура.
Эдуард Артемьев написал музыку к картинам режиссера Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), "Раба любви" (1975), "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977), "Несколько дней из жизни Обломова" (1979), "Родня" (1981), "Урга: Территория любви" (1991), "Утомленные солнцем" (1994), "12" (2007), "Утомленные солнцем 2: Предстояние" (2010), "Утомленные солнцем 2: Цитадель" (2011), "Солнечный удар" (2014) и др.
Сотрудничество с режиссером Андреем Кончаловским, начатое в "Сибириаде" (1978), продолжилось на сцене парижского театра "Одеон" в чеховской "Чайке" (1989), а также на студиях Голливуда в фильмах "Гомер и Эдди" (1989), "Ближний круг" (1991), мини-сериале "Одиссей" (1997), а затем в России в картинах "Дом дураков" (2002), "Щелкунчик и Крысиный король 3D" (2011), "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) и др.
Эдуард Артемьев – автор музыки к советским детективам "Чисто английское убийство" (1974), "Сыщик" (1979), "ТАСС уполномочен заявить" (1984), "Соучастие в убийстве" (1985), "Визит к Минотавру" (1987), "Вход в лабиринт" (1989), "Палач" (1990).
В 2000-х годах он написал музыку к сериалу "Доктор Живаго" (2005), кинофильмам "Водитель для Веры" (2004), "Никто кроме нас" (2008), "Дом" (2011), "Искупление" (2011), "Тихая застава" (2011), "Легенда №17" (2012), "Герой" (2016) и др.
Артемьев также написал музыку к более 30 театральным постановкам. Среди театральных работ композитора – музыка к спектаклям "Идиот" (1986) и "Статья" (1986), поставленным в Театре Советской (ныне Российской) армии; "Кресло" (1987) и "Механическое пианино" (1994) Театра-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова); "Преступление и наказание" (1999) Санкт-Петербургского театра современной оперы, "Мария Стюарт" (2006) Малого театра.
В 2016 году в московском Театре мюзикла состоялась премьера рок-оперы Артемьева "Преступление и наказание" (либретто Андрея Кончаловского, Марка Розовского, Юрия Ряшенцева).
Музыка Артемьева была использована в церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году, XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Эдуард Артемьев являлся президентом основанной им в 1990 году Российской ассоциации электроакустической музыки, членом исполнительного комитета Интернациональной конфедерации электроакустической музыки ICEM при ЮНЕСКО.
Занимался также преподавательской деятельностью. В 1964-1985 годах работал старшим преподавателем по классу инструментовки в Московском институте культуры.
Эдуард Артемьев читал лекции для студентов-композиторов Московской консерватории и проводит мастер-классы.
Народный артист РФ (1999), Герой труда РФ (2022).
Был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), Александра Невского (2018).
Являлся лауреатом Государственной премии РСФСР (1988), Государственной премии РФ в области литературы и искусства (1993, 1996, 2000, 2016).
Был отмечен кинематографическими премиями "Ника" (1994, 2004, 2007, 2016), "Золотой орел" (2006, 2007, 2011, 2013, 2014), "Белый слон" (1999, 2004, 2011, 2013, 2016), призом Московского международного кинофестиваля "Золотой святой Георгий" (2022) за вклад в мировой кинематограф; театральной премией "Золотая маска" (2017), премией имени Дмитрия Шостаковича (2017).

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Метки: Музыка   имена   память   
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13  комментариев
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4k
4ijik 3 часа назад
Светлая память. Гениальный композитор.
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SR 9 минут назад
Вечная память Мастеру...
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1k
niva_alex 14 минут назад
Гений, печально, только юбилей отмечали!
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52k
smakido Полчаса назад
Как говорится : его поцеловал Бог !
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181
Dsident 42 минуты назад
Прощай, Гений..
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1k
val 43 минуты назад
а как же "девочка и дельфин"
Ссылка www.youtube.com
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6k
Умница-красавица Час назад
Потрясающая, пронзительная, космическая музыка! Вечная память гению.
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3k
Григорий Час назад
Уходит Эпоха! Земля пухом, Вечная Память!
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8k
ron 2 часа назад
Поставлю лайк не за новость, а за статью и как дань уважения великому Мастеру.
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3k
Master Bo 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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9k
GROMOZEKA 3 часа назад
Земля пухом.
Только за эту мелодию уже можно смело считать бессмертным композитором, не говоря уж о многом прочем творчестве


Ссылка youtu.be
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65k
Андрей 3 часа назад
Память Мастеру...
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19k
Corvus Corax 3 часа назад
Прекрасная музыка... Земля ему пухом...
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Горбовский
хронический лентяй (
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