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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
29 декабря 2022 08:44
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2043
42
Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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6  комментариев
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8k
hairov 2 часа назад
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51k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
так это ж идеальные данные для блогерства)
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51k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
какая сволочь отрубила инвалиду интернет... и как он тогда пишет свои комментарии?
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6k
Copycat 2 часа назад
есть такая игра spore называется

представим что типа ты бактерия в "супе" и ты развиваешься до цивилизации, а потом строишь ракету и улетаешь из своей "Родной" кастрюли
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51k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
типа вы малолетки епаные борщ не любите?))
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51k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
булочные в париже щас надо не открывать, а закрывать - счета за ЭЭ не позволяют получать прибыль, а открывать что то ради убытков не очень целесообразно)))
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