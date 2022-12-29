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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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представим что типа ты бактерия в "супе" и ты развиваешься до цивилизации, а потом строишь ракету и улетаешь из своей "Родной" кастрюли