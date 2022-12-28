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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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5.
Мехико 1961 года демонстрирует неожиданное сходство с Нью-Йорком по обилию такси в структуре уличного трафика, фотограф Frank Baake
15.
Бангладешские дети пытаются зарабатывать на жизнь продажей пластика, которые они отбирают из мусора. Фотография Джима Голдберга, 2007 год
16.
Израильский премьер-министр Голда Меир посещает Монастырь Святой Екатерины (Синайский монастырь). 1970 год
21.
Кассир проверяет у покупателя наличие московской прописки при продаже дефицитного товара, 1990 год, Москва
22.
Турист из Саудовской Аравии молится на Северном полюсе на фоне советского атомного ледокола. 1990 год
25.
Выжившие и потрясенные жители Хиросимы собираются на улице через десять минут после атомного взрыва, 1945 год
26.
Итальянский путешественник Аттилио Гатти с двумя нанятыми пигмеями и пойманной ими гориллой в Бельгийском Конго, 1930 год
27.
Лунный ровер Apollo 17, в котором была применена революционная технология ремонта крыла скотчем. Луна, 1972 год
29.
Ну, помчались! С ветерком! А велосипед называется "Бабочка" 1979 год, Подмосковье, фото В. Златомрежев
31.
В 1974 году фотограф Дэниел Сорин сфотографировал двоих мимов в Нью-Йорке. 35 лет спустя он понял, что одним из них был тогда еще неизвестный Робин Уильямс.
33.
Дональд Трамп с конкурсантками "Мисс Штат" отдыхает на борту своей яхты в Атлантик-Сити, Нью-Джерси. 1988 год
38.
Бесплатный борщ в ресторане, принадлежащим украинской общине по случаю смерти Сталина. Нью-Йорк, 1953 год
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