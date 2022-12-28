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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
28 декабря 2022 22:10
Метки: история   ретро   фото   
492
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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5k
sedoisever 9 часов назад
Найдите отличие. Хотя по фото и так понятно...
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4k
Frank Borman 8 часов назад
5. Мехико 1961 года демонстрирует неожиданное сходство с Нью-Йорком по обилию такси в структуре уличного трафика, фотограф Frank Baake
Стрит траффик в Мексико-сити был такой же, как и в Нью Йорке, но вот пиплы заметно отличались.

14. Мэрилин Монро во время посещения американских войск в Корее, февраль 1954 года
Война войной, а сиськи по расписанию.
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