Экранизации культовых книг, которые разочаровали их авторов

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Многие писатели мечтают о том, чтобы увидеть своё произведение на большом экране. Эдакий билет в вечность. Но они редко задумываются о множестве особенностей кинопроизводства, которые могут испортить ощущение радости.
А ведь не редко бывает именно так, что и критики, и зрители заявляют, что фильм намного хуже оригинала. И сами писатели буквально плачут над тем, во что превратилась их книга.
Вот несколько примеров таких экранизаций. Но стоит помнить, что любое произведение какого-либо искусства - это вкусовщина и кому-то может понравиться, а кому-то нет. И это нормально.
Вот несколько примеров таких экранизаций. Но стоит помнить, что любое произведение какого-либо искусства - это вкусовщина и кому-то может понравиться, а кому-то нет. И это нормально.
"Заводной апельсин" (1971)
Бёрджесс стал известен на весь мир, после выхода в прокат "Заводного апельсина". Писатель был просто в шоке от того, как преподнесли тему насилия и сказал, что такая интерпретация исказила истинную картину и влияет на восприятие сути.
В итоге Энтони вообще стал жалеть, что издал эту книгу. Как-то раз, в одном из интервью, он сказал, что такая извращённая трактовка будет его преследовать всю жизнь.
В итоге Энтони вообще стал жалеть, что издал эту книгу. Как-то раз, в одном из интервью, он сказал, что такая извращённая трактовка будет его преследовать всю жизнь.
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"Мое глупое сердце" (1949)
Когда он вышел, то поставил точку в экранизациях произведений Джерома Д. Сэлинджера. Когда он увидел на экране свой рассказ "Лапа-растяпа", то не на шутку разозлился, ведь это не было сладкой мелодрамой, не было любовным романом! Но ничего поделать уже было нельзя - трактовка Марка Робсона осталась в истории. НО Сэлинджер с того момента раз и навсегда запретил киношникам издеваться над любым своим произведением.
"Мэри Поппинс" (Дисней, 1964)
Уолт Дисней и Памела Трэверс стали настоящими врагами после выхода этого фильма. О том, что процесс съёмок проходит не по плану выяснилось, когда писательница получила для ознакомления сценарий. Она внесла множество правок, но их не посчитали нужным учитывать.
Изначально Памелу смутили анимационные вставки, которые она посчитала неуместными. Также она заявила, что сценарий убрал поучительность истории, так кинматографисты не учли строгость няни.
Конфликт был настолько острый, что Дисней даже не хотел приглашать Трэверс на премьеру. Писательнице пришлось пристыдить его, что, разумеется, усугубило ситуацию.
Памела Трэверс плакала на первом показе, начиная с первого кадра, а после титров запретила Диснею хоть на дюйм приближаться к её книгам.
Изначально Памелу смутили анимационные вставки, которые она посчитала неуместными. Также она заявила, что сценарий убрал поучительность истории, так кинматографисты не учли строгость няни.
Конфликт был настолько острый, что Дисней даже не хотел приглашать Трэверс на премьеру. Писательнице пришлось пристыдить его, что, разумеется, усугубило ситуацию.
Памела Трэверс плакала на первом показе, начиная с первого кадра, а после титров запретила Диснею хоть на дюйм приближаться к её книгам.
"Интервью с вампиром" (1994)
Фильм, ставший классикой с Томом Крузом, Кирстен Данст, Бредом Питтом и Антонио Бандерасом, который во многом повлиял на фундамент их карьеры.
Но когда Энн Райс увидела этот каст, то была в ужасе. Больше всего её возмущал Том Круз. Писательница устроила скандал, заявив во всеуслышание, что Том Круз в роли Лестата - это как Эдвард Г. Робинсон в роли Ретта Батлера. Конфликт удалось смягчить и когда фильм вышел Райс признала свою неправоту. Она сказала, что Круз всё-таки идеально поработал над своей ролью и ему удалось вжиться в роль. Но это не вернёт нервов, что были потрачены во время подготовки к съёмкам.
Но когда Энн Райс увидела этот каст, то была в ужасе. Больше всего её возмущал Том Круз. Писательница устроила скандал, заявив во всеуслышание, что Том Круз в роли Лестата - это как Эдвард Г. Робинсон в роли Ретта Батлера. Конфликт удалось смягчить и когда фильм вышел Райс признала свою неправоту. Она сказала, что Круз всё-таки идеально поработал над своей ролью и ему удалось вжиться в роль. Но это не вернёт нервов, что были потрачены во время подготовки к съёмкам.
"Сияние" (1980)
Как известно, культовую ленту снял не менее культовый режиссёр - Стэнли Кубрик. В главной роли - неподражаемый Джек Николсон. Зрители моментально влюбились в фильм, а вот Стивен Кинг был опечален.
Не раз он говорил, что несмотря на свой талант, Кубрик не понял авторской задумки и основной посыл зрителю ему передать не удалось. Он снял семейную драму, с изначально безумным главным героем, проигнорировав тот факт, что зло имеет только мистический характер и исходит от отеля "Оверлук".
Картину позже ещё раз экранизировали (1997) и тут Стивен Кинг лично сотрудничал с Миком Гаррисоном, чтобы создать более удачную, по его мнению, версию.
Не раз он говорил, что несмотря на свой талант, Кубрик не понял авторской задумки и основной посыл зрителю ему передать не удалось. Он снял семейную драму, с изначально безумным главным героем, проигнорировав тот факт, что зло имеет только мистический характер и исходит от отеля "Оверлук".
Картину позже ещё раз экранизировали (1997) и тут Стивен Кинг лично сотрудничал с Миком Гаррисоном, чтобы создать более удачную, по его мнению, версию.
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А по существу, Интервью с вампиром суперфильм, книга херня полная
Кинг вообще, как автор весьма привередлив к экранизациям.
Помнится, когда снимали Бегущего человека, Кинг в пух и прах разругался с режиссером.
Хотя, справедливости ради, фильм совершенно отличается от книги