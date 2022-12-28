Экранизации культовых книг, которые разочаровали их авторов

Фильм, ставший классикой с Томом Крузом, Кирстен Данст, Бредом Питтом и Антонио Бандерасом, который во многом повлиял на фундамент их карьеры.

Но когда Энн Райс увидела этот каст, то была в ужасе. Больше всего её возмущал Том Круз. Писательница устроила скандал, заявив во всеуслышание, что Том Круз в роли Лестата - это как Эдвард Г. Робинсон в роли Ретта Батлера. Конфликт удалось смягчить и когда фильм вышел Райс признала свою неправоту. Она сказала, что Круз всё-таки идеально поработал над своей ролью и ему удалось вжиться в роль. Но это не вернёт нервов, что были потрачены во время подготовки к съёмкам.