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Экранизации культовых книг, которые разочаровали их авторов

Экранизации культовых книг, которые разочаровали их авторов

Автор:
28 декабря 2022 15:58
Сообщество : RealFishki
Метки: Режиссёры   интересное   история   кино   книги   писатели   экранизации   
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Многие писатели мечтают о том, чтобы увидеть своё произведение на большом экране. Эдакий билет в вечность. Но они редко задумываются о множестве особенностей кинопроизводства, которые могут испортить ощущение радости.
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Метки: Режиссёры   интересное   история   кино   книги   писатели   экранизации   
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12  комментариев
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180
ruslan d 2 часа назад
Заводной апельсин , крутая книга .
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595
Sumrak58100 20 минут назад
Драматург видит одно, актёры - другое, режиссёр - третье, а зрители плюются, потому что получилась полная х..нь, не соответствующая первоисточнику.
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2k
RaiJu Час назад
Кинг вообще не любит экранизации свои, но Мгла ему понравилась.
А по существу, Интервью с вампиром суперфильм, книга херня полная
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9k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Зрители моментально влюбились в фильм, а вот Стивен Кинг был опечален»

Кинг вообще, как автор весьма привередлив к экранизациям.
Помнится, когда снимали Бегущего человека, Кинг в пух и прах разругался с режиссером.
Хотя, справедливости ради, фильм совершенно отличается от книги
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51k
dima423 2 часа назад
а че там с заводным апельсином то? а то из описания нихрена не понятно... книжку я читал, правда давно, а кино не смотрел... в чем там такая принципиальная разница то?)
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