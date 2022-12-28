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Засыпающего на ходу россиянина мобилизовали и отправили в сапёры

Засыпающего на ходу россиянина мобилизовали и отправили в сапёры

Автор:
28 декабря 2022 11:11
Сообщество : Жить в России
Метки: апноэ   военкомат   интересное   мобилизация   сапёр   сипап   фото   
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Врач мобилизованного казанского слесаря рассказала, что мужчину взяли без медицинского освидетельствования. Врач уверена, что мужчина не сможет служить со своей болезнью — он просто будет спать на ходу.

Супруга слесаря казанского «Водоканала» Павла Никулина рассказала, что мужчину забрали в выходной в военкомат и в тот же день отправили в сборный пункт в «Казань Экспо». Мужчину забрали без всякого медобследования и признали полностью годным к службе. Вот только есть проблема - у мужчины есть серьезное заболевание — обструктивное апноэ. Он может спать только с СИПАП-аппаратом. Без этого аппарата мужчина просто не может спать — он задыхается во сне и просыпается.

Жена Павла рассказала 116.RU, что мобилизованный не высыпается и клюет носом на построении, на полигоне. Врач-сомнолог Наталья Трутнева была лечащим врачом Павла до мобилизации. Она уверена, что мужчина с таким заболеванием не может служить.

— Вы можете себе представить сапера, который спит днем? Я могу, потому что это мой пациент. На этот случай я обращаю внимание всего медицинского сообщества. Врачи-неврологи, врачи-сомнологи, врачи-терапевты, пожалуйста, распространите, если вы понимаете, насколько это страшно, — сказала Трутнева.


В своём обращении врач обратила внимание, что у Никулина бывают остановки дыхания до 2 минут, сатурация падает до 36%. Ночью он садится, чтобы принять положение, в котором может дышать. Ему приходится спать сидя на холодном бетонном полу.

Источник:

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Метки: апноэ   военкомат   интересное   мобилизация   сапёр   сипап   фото   
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12  комментариев
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9k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Как я «люблю» такие статьи с описанием типа реальной истории, при этом с левыми картиночками и прифотошопленной перепиской
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8k
Потапыч Минуту назад
Дак вроде как на паузе у нас мобилизация?
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31k
Игорь 21 минуту назад
мужчину забрали в выходной в военкомат и в тот же день отправили в сборный пункт в «Казань Экспо». Мужчину забрали без всякого медобследования и признали полностью годным к службе.
=========
Спасибо - было смешно...
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
это ужасно...Путин с Шойгу должны уйти..Суровикина в ГААГУ..дорогу ..молодым и перспективным...навальнятам))
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7k
Том Сойер Полчаса назад
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15k
куджо Полчаса назад
а почему у меня нет такого врача который за меня скажет
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6k
Copycat 45 минут назад
как в дмб "мы твой недуг в подвиг определим"

а если серьезно это 3.14здец - вот реально СВО показала какой бардак на местах происходит, так сказать вывернула всё, надеюсь будет жесткая люстрация и чистка на всех уровнях и всем кто получил должность по кумовству - их связи не помогут избежать наказания
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9k
Shtoppi 46 минут назад
Откуда инфа? Где пруф?
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1k
Максим Макашев 47 минут назад
п.и.з.д.е.ц. казанскому военкому
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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