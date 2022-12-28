Засыпающего на ходу россиянина мобилизовали и отправили в сапёры

Супруга слесаря казанского «Водоканала» Павла Никулина рассказала, что мужчину забрали в выходной в военкомат и в тот же день отправили в сборный пункт в «Казань Экспо». Мужчину забрали без всякого медобследования и признали полностью годным к службе. Вот только есть проблема - у мужчины есть серьезное заболевание — обструктивное апноэ. Он может спать только с СИПАП-аппаратом. Без этого аппарата мужчина просто не может спать — он задыхается во сне и просыпается.