Засыпающего на ходу россиянина мобилизовали и отправили в сапёры

Врач мобилизованного казанского слесаря рассказала, что мужчину взяли без медицинского освидетельствования. Врач уверена, что мужчина не сможет служить со своей болезнью — он просто будет спать на ходу.
Супруга слесаря казанского «Водоканала» Павла Никулина рассказала, что мужчину забрали в выходной в военкомат и в тот же день отправили в сборный пункт в «Казань Экспо». Мужчину забрали без всякого медобследования и признали полностью годным к службе. Вот только есть проблема - у мужчины есть серьезное заболевание — обструктивное апноэ. Он может спать только с СИПАП-аппаратом. Без этого аппарата мужчина просто не может спать — он задыхается во сне и просыпается.
Жена Павла рассказала 116.RU, что мобилизованный не высыпается и клюет носом на построении, на полигоне. Врач-сомнолог Наталья Трутнева была лечащим врачом Павла до мобилизации. Она уверена, что мужчина с таким заболеванием не может служить.
— Вы можете себе представить сапера, который спит днем? Я могу, потому что это мой пациент. На этот случай я обращаю внимание всего медицинского сообщества. Врачи-неврологи, врачи-сомнологи, врачи-терапевты, пожалуйста, распространите, если вы понимаете, насколько это страшно, — сказала Трутнева.
В своём обращении врач обратила внимание, что у Никулина бывают остановки дыхания до 2 минут, сатурация падает до 36%. Ночью он садится, чтобы принять положение, в котором может дышать. Ему приходится спать сидя на холодном бетонном полу.
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Спасибо - было смешно...
а если серьезно это 3.14здец - вот реально СВО показала какой бардак на местах происходит, так сказать вывернула всё, надеюсь будет жесткая люстрация и чистка на всех уровнях и всем кто получил должность по кумовству - их связи не помогут избежать наказания
как это например делали на пикабу)
там часто кто то что то вбрасывал, затем приходил человек который в теме и писал пост разоблачение
- если знаешь правду и есть доказательства, нельзя оставаться в стороне и молчать, не всё люди имеют много времени заниматься фактчекингом просто натыкаясь на рандомный пост в своей ленте