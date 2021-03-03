Абиодун Адегоке, чей рост составляет 236 сантиметров, надеется привлечь внимание НБА и стать самым высоким игроком в истории лиги. Учитывая, что его уже заметил легендарный Шакил О’Нил, шансы на это достаточно высоки.
На видео, которое перепостил в соцсетях Шакил О’Нил, 18-летний центровой без труда делает слэм-данк — ему для этого не нужно даже отрывать ноги от пола.
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Если НБА решит подписать Адегоке, он станет самым высоким игроком в истории лиги. На данный момент этот рекорд принадлежит Георге Мурешану, бывшему центровому Вашингтон Буллетс — его рост составляет 231 сантиметр. Китайский баскетболист Сунь Минмин так же обладает ростом 236 сантиметров и является самым высоким игроком, профессионально выступавшим в США, однако он не играл в НБА.
В настоящее время Адегоке тренируется в программе MPAC Sports UAE в Дубае. Американские «искатели талантов» пока не интересуются игроком — возможно, из-за неразберихи с его возрастом. Нигерийские СМИ в 2016 году сообщили, что баскетболисту 17 лет. Тогда он еще учился в спортивной академии в Лагосе. Однако сейчас Адегоке утверждает, что ему 18.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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