В настоящее время Адегоке тренируется в программе MPAC Sports UAE в Дубае. Американские «искатели талантов» пока не интересуются игроком — возможно, из-за неразберихи с его возрастом. Нигерийские СМИ в 2016 году сообщили, что баскетболисту 17 лет. Тогда он еще учился в спортивной академии в Лагосе. Однако сейчас Адегоке утверждает, что ему 18.