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Нигерийский баскетболист может стать самым высоким баскетболистом в истории НБА

Нигерийский баскетболист может стать самым высоким баскетболистом в истории НБА (3 фото + 2 видео)

Автор:
03 марта 2021 19:45
Сообщество : Спорт
Метки: nba   баскетбол   видео   самый высокий баскетболист   спорт   
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Абиодун Адегоке, чей рост составляет 236 сантиметров, надеется привлечь внимание НБА и стать самым высоким игроком в истории лиги. Учитывая, что его уже заметил легендарный Шакил О’Нил, шансы на это достаточно высоки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: nba   баскетбол   видео   самый высокий баскетболист   спорт   
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4  комментария
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−35
Аркаша 2 часа назад
В магазине он будет самый популярный человек у бабушек, которые что-то просят достать с верхней полки.
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Игорь Полчаса назад
Те кто пытаются его дорого продать NBA - в курсе, что надо не только под кольцом стоять и круглую штуковину туда засовывать?
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3k
au3 Час назад
Если он может прыгать и бегать - то всем (и кольцам) псц.
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16k
Ego sum qui sum 3 часа назад
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