Сведения об этом – исторически подтвержденный факт, а не домыслы или предположения. Поэт сам неоднократно заявлял, что осенний период времени для него особенно продуктивен. Его посещало вдохновение, особое расположение духа, в котором мечты и грезы приобретают материальные очертания, а «звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли».

Александр Сергеевич мастерски подмечал те черты, которые обычно ввергают людей в пучину грусти и уныния. Листва у поэта превращалась в золото и багрянец, а не просто желтела. А мир, окутанный листопадом, приобретал особые мистические черты. И читатель, погруженный в этот мир, тоже проникался волшебством магического времени года.