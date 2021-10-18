В этом времени года многие авторы находили вдохновение. Но Пушкин любил осень особой любовью – глубокой, искренней, восторженной. Чем вдохновляла пора увядания великого поэта?
Сведения об этом – исторически подтвержденный факт, а не домыслы или предположения. Поэт сам неоднократно заявлял, что осенний период времени для него особенно продуктивен. Его посещало вдохновение, особое расположение духа, в котором мечты и грезы приобретают материальные очертания, а «звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли».
Александр Сергеевич мастерски подмечал те черты, которые обычно ввергают людей в пучину грусти и уныния. Листва у поэта превращалась в золото и багрянец, а не просто желтела. А мир, окутанный листопадом, приобретал особые мистические черты. И читатель, погруженный в этот мир, тоже проникался волшебством магического времени года.
«Пышное природы увяданье» для поэта было тем особым промежутком, отрезком времени, когда подлинная красота столь естественна и мимолетна, что ею нужно успеть насладиться именно сейчас. Поскольку завтра ее уже может не быть. Яркими, насыщенными и в то же время очень легкими мазками, подобно живописцу, поэт набрасывал картины природы и жизни: «журча еще бежит за мельницу ручей», но и зима уже дает о себе знать – «дорога промерзает», «пруд уже застыл».
В некоторых строках Пушкин придавал осенней природе человеческие черты:
…Настала осень золотая,
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана…
В других демонстрировал вдохновение, которым с ним щедро делилась златокудрая осень:
Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса.
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы…
…И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут.
В истории всей мировой поэзии, пожалуй, сложно отыскать пример, когда поэт за короткий промежуток времени создал бы столько бессмертных произведений. А в случае с Александром Сергеевичем так было в знаменитую Болдинскую осень 1830 года. За период вынужденного затворничества в имении Большое Болдино из-за карантина по холере автор создал более 30 лирических произведений, завершил «Евгения Онегина», «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина». Эти три месяца стали временем подведением итогов и новых замыслов.
А какое осеннее стихотворение поэта нравится вам больше других?
Источник:
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