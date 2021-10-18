FISHKINET
Сообщество Лига книголюбов 289 постов • 264 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Лига книголюбов 
Вдохновленный осенью поэт

Вдохновленный осенью поэт (3 фото)

Автор:
18 октября 2021 12:34
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: вдохновение   осень   почемучка   поэзия   причина   пушкин   творчество   увлечение   
52
3

В этом времени года многие авторы находили вдохновение. Но Пушкин любил осень особой любовью – глубокой, искренней, восторженной. Чем вдохновляла пора увядания великого поэта?

Сведения об этом – исторически подтвержденный факт, а не домыслы или предположения. Поэт сам неоднократно заявлял, что осенний период времени для него особенно продуктивен. Его посещало вдохновение, особое расположение духа, в котором мечты и грезы приобретают материальные очертания, а «звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли».

Александр Сергеевич мастерски подмечал те черты, которые обычно ввергают людей в пучину грусти и уныния. Листва у поэта превращалась в золото и багрянец, а не просто желтела. А мир, окутанный листопадом, приобретал особые мистические черты. И читатель, погруженный в этот мир, тоже проникался волшебством магического времени года.


«Пышное природы увяданье» для поэта было тем особым промежутком, отрезком времени, когда подлинная красота столь естественна и мимолетна, что ею нужно успеть насладиться именно сейчас. Поскольку завтра ее уже может не быть. Яркими, насыщенными и в то же время очень легкими мазками, подобно живописцу, поэт набрасывал картины природы и жизни: «журча еще бежит за мельницу ручей», но и зима уже дает о себе знать – «дорога промерзает», «пруд уже застыл».

В некоторых строках Пушкин придавал осенней природе человеческие черты:

…Настала осень золотая,

Природа трепетна, бледна,

Как жертва, пышно убрана…


В других демонстрировал вдохновение, которым с ним щедро делилась златокудрая осень:

Унылая пора! очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса –

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,

И мглой волнистою покрыты небеса.

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы…

…И мысли в голове волнуются в отваге,

И рифмы легкие навстречу им бегут,

И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,

Минута – и стихи свободно потекут.

В истории всей мировой поэзии, пожалуй, сложно отыскать пример, когда поэт за короткий промежуток времени создал бы столько бессмертных произведений. А в случае с Александром Сергеевичем так было в знаменитую Болдинскую осень 1830 года. За период вынужденного затворничества в имении Большое Болдино из-за карантина по холере автор создал более 30 лирических произведений, завершил «Евгения Онегина», «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина». Эти три месяца стали временем подведением итогов и новых замыслов.

А какое осеннее стихотворение поэта нравится вам больше других?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лига книголюбов"
Метки: вдохновение   осень   почемучка   поэзия   причина   пушкин   творчество   увлечение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
953
Анна Анна 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков Сезон 100 болезней: почему осенью люди болеют чаще, и можно ли этого избежать? Сезон 100 болезней: почему осенью люди болеют чаще, и можно ли этого избежать? Листопад осенью Листопад осенью С приходом осени пчелы отказываются брать сироп: что делать? С приходом осени пчелы отказываются брать сироп: что делать? Альма-матер гениев и творцов: кому адресовал Пушкин свое стихотворение «19 октября»? Альма-матер гениев и творцов: кому адресовал Пушкин свое стихотворение «19 октября»? Осеннее волшебство: паутина в воздухе Осеннее волшебство: паутина в воздухе
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2441



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Откуда у всех генералов Северной Кореи так много медалей, если они нигде не воевали с 1950-х годов?
3
245
Откуда у всех генералов Северной Кореи так много медалей, если они нигде не воевали с...
Как&nbsp;я&nbsp;встретила вашего папу: забавные истории о том, как&nbsp;познакомились родители
1
97
Как я встретила вашего папу: забавные истории о том, как познакомились...
Набирающие популярность в сообществах
Лодки на пляже Пхукета отдают даром!
1
12
Лодки на пляже Пхукета отдают даром!
Самый дорогостоящий нападающий в мире готов на все ради перехода в «Реал»
0
7
Самый дорогостоящий нападающий в мире готов на все ради перехода в «Реал»
Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков
Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Фотошоп! Во-первых: без ушанки, а во-вторых медведи не пьют пиво - только водку!
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#как приготовить#факты#грибная икра#СССР#подборка#блины#кино#панкейк#комментарии
#вкусно#Рецепт#быстро и вкусно#грибы#Разное#история#животные#люди#познавательно#новости
#фото#интересно#икра#фотографии#прикол#страна#картинки#мука#в мире#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться