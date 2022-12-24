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Перлы

Перлы

Автор:
24 декабря 2022 22:48
Метки: Прикол   Юмор   перлы   
1022
45
Подборка разных смешных фото вывесок и объявлений, и других перлов и креативов.
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Метки: Прикол   Юмор   перлы   
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11  комментариев
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8k
diman02 8 часов назад
Кишинёв .
Салон продажа надувных шаров .
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18k
сергей костюнин 4 часа назад
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893
192-й 6 часов назад
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286
Johnny Espoleto 192-й 2 часа назад
Кот Василий негодует.
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32k
ACU900 8 часов назад
Да что вы говорите? Интересная вещь. А как ей пользоваться? Можно инструкцию?
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32k
ACU900 8 часов назад
Так главврач же обещал что если будем хорошо себя вести, он нам воду пустит
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a_komolow 9 часов назад
Комментарий к фото
Правдивая реклама!
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