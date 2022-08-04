Раз-два, Фредди заберёт тебя: интересные факты о культовом подростковом ужастике

Фильм сняли буквально за месяц. И это реально рекорд, поскольку на некоторые современные проекты уходят годы, а получается такое себе.

Изначально расцветка знаменитого полосатого свитера Фредди была красно-желтой. Но Уэс прочел в научном журнале, что дуэт красного и зеленого хуже всего воспринимает человеческий глаз и изменил цветовое сочетание.