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Раз-два, Фредди заберёт тебя: интересные факты о культовом подростковом ужастике

Раз-два, Фредди заберёт тебя: интересные факты о культовом подростковом ужастике

Автор:
04 августа 2022 13:05
Сообщество : Кино
Метки: Кошмар на улице вязов   Фредди Крюгер   актёр   интересно   кино   маньяк   роль   ужастик   факт   фильм ужасов   
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Уже 38 лет прошло с момента выхода на экраны первой части ужастика о восставшем маньяке, который стал приходить в сны подростков после того, как жители городка сожгли его заживо за убийства детей.

И хотя сейчас «Кошмар на улице Вязов» вызывает у взрослых лишь легкую ностальгическую улыбку, а у подростков так и вообще ничего не вызывает, на тот момент времени он был нереально крут.

И, что интересно:

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Картина стала первой, в которой снялся Джонни Депп.

Окончательный выбор режиссер Уэс Крэйвен сделал благодаря решению дочери Джессики, посчитавшей парня «очень милым».

На роль Глена – парня главной героини Нэнси Томпсон претендовали также Брэд Питт, Кифер Сазерленд, Николас Кейдж, Чарли Шин и Джон Кьюсак.


Общее число кандидатур на роль Нэнси превысило 200 человек. Среди них были Деми Мур, Трейси Голд, Кортни Кокс, а роль досталась Хизер Ландженкамп.


Актрисе пришлось провести в воде 12 часов, когда снимали сцену в ванной.


Изначально планировалось сделать Фредди растлителем, но создатели решили остановиться просто на маньяке из-за громкого скандала с педофилией в Калифорнии.


Первоначально режиссер не планировал особенно заморачиваться с ролью злодея, решив задействовать обычного каскадера. Но после нескольких дублей понял, что без актерского игры не обойтись, и роль досталась Роберту Инглунду.


Крэйвен был еще и психологом. И профильные знания подсказали ему идею оружия маньяка: когти, которых люди подсознательно боялись с древности. Инглунд даже порезался, впервые надевая столь реалистичный реквизит.


Обожженное лицо злодея появилось после просмотра фото людей, пострадавших в огне.

Имя маньяк получил в честь одноклассника режиссера, который нередко лупил Уэса в школьные годы. А сам образ навеял бездомный, которого он случайно увидел в детстве за окном.


Фильм сняли буквально за месяц. И это реально рекорд, поскольку на некоторые современные проекты уходят годы, а получается такое себе.

Изначально расцветка знаменитого полосатого свитера Фредди была красно-желтой. Но Уэс прочел в научном журнале, что дуэт красного и зеленого хуже всего воспринимает человеческий глаз и изменил цветовое сочетание.


Девчушка, прыгающая через скакалку на фоне чтения жутковатого стишка, была дочерью пары, в доме которой проходили съемки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кошмар на улице вязов   Фредди Крюгер   актёр   интересно   кино   маньяк   роль   ужастик   факт   фильм ужасов   
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8  комментариев
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11k
Denissg 42 минуты назад
Четыре стадии взросления человека:
1) Боится Фредди Крюгера.
2) Смеётся над Фредди Крюгером.
3) Равнодушен к Фредди Крюгеру.
4) Солидарен с Фредди Крюгером.
--- я здесь ---
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1k
Денис Ануфриев 11 минут назад
...9-10 Крюгера повесить!
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4k
Wertos 2 часа назад
"Кошмар на улице Вязов" и "Зловещие мертвецы" это классика и "учебник" о том КАК НАДО снимать настоящие ужастики !
Из современных режиссёров, я бы выделил Джеймса Вана, с его "Заклятие" ну и Звонки... Больше претендентов практически нет, только отдельные киноленты, которые стреляют крайне редко !
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32
www111www Wertos Полчаса назад
А как же Астрал?
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302
adssaf afasffdsga Wertos Полчаса назад
Я, может, не о тех подумал, но если о тех и Эше - это скорее комедия.
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32
www111www Wertos 24 минуты назад
Добавил бы ещё Демиан Рунья "Оцепеневшие от страха", жуткий фильм, хоть и со смазанной концовкой.
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