Он из джаза. Игорь Скляр

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Игорь Скляр один из самых обаятельных и интеллигентных актёров отечественного кино. Благодаря этому обаянию он, в каком-то смысле, и попал в кино.
В 1973 году он, курский паренёк, был в Москве на экскурсии, где на одной из станций метро Игорь и был замечен ассистентом киностудии им. Горького. Требовался симпатичный подросток на роль в фильме «Юнга Северного флота». Режиссёром фильма был Владимир Рогов, который чуть раньше снял свой легендарный фильм «Офицеры». Так Игорь Скляр оказался в кинематографе.
Его популярность в родном Курске после выхода фильма на экраны была какой-то запредельной. Как вспоминал актёр, телефон в квартире просто не смолкал. Игорь в детстве слыл сорванцом, много занимался спортом, а также пел и играл на гитаре. Вот и следующей ролью в фильме «Горожане» стала небольшая роль "парня с гитарой". Да, это была эпизодическая роль, и у героя Игоря в титрах даже не было имени, но, он снялся с целой плеядой знаменитых отечественных актёров - Николаем Крючковым, Мариной Дюжевой, Михаилом Васьковым, Борисом Чирковым, Людмилой Хитяевой, Олегом Далем, Георгием Юматовым, Анатолием Ромашиным и другими. А режиссёром фильма опять был Владимир Рогов.
Эти две роли в чем-то предопределили амплуа актёра на дальнейшие годы - он играл или музыкантов или военных. Следующим фильмом стала музыкальная комедия «Берегите женщин» (1981), в которой Игорь Скляр сыграл стеснительного, немного нескладного гитариста ансамбля Костю Опрятина. Фильм был достаточно популярным, в том числе и прозвучавшим в нём песням Юрия Антонова.
Эти две роли в чем-то предопределили амплуа актёра на дальнейшие годы - он играл или музыкантов или военных. Следующим фильмом стала музыкальная комедия «Берегите женщин» (1981), в которой Игорь Скляр сыграл стеснительного, немного нескладного гитариста ансамбля Костю Опрятина. Фильм был достаточно популярным, в том числе и прозвучавшим в нём песням Юрия Антонова.
А вот следующий фильм стал настоящим триумфом актёра. Да, это был фильм 1983 года режиссёра Карена Шахназарова «Мы из джаза». Кроме того, что Скляр вновь сыграл в нём музыканта, правда на этот раз пианиста, он ещё и запел своим голосом, а не голосом Антонова. Песня композитора Марка Минкова, прозвучавшая в фильме «Старый рояль» даже стала именем нарицательным для актёра. Некоторое время его так и звали, едва приметив на улице.
Следующей заметной ролью стала роль в фильме по повести Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», снятого к 40-летию Победы. Роль сержанта Жорки Витьковского стала яркой. Позже он снялся в героическом фильме «Подвиг Одессы».
Следующей заметной ролью стала роль в фильме по повести Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», снятого к 40-летию Победы. Роль сержанта Жорки Витьковского стала яркой. Позже он снялся в героическом фильме «Подвиг Одессы».
А вот роль в фильме режиссёра Александра Стефановича «Начни сначала» (1985) сделала из Игоря Скляра настоящую эстрадную звезду. Собственно говоря в фильме он и сыграл некую эстрадную звезду по имени Сергей Холодков. Но, песня Игоря Николаева «Я уеду в Комарово», прозвучавшая в фильме в исполнении Игоря Скляра, стала невероятно популярной и прозвучала не в одной телепередаче советского телевидения, в том числе и в «Утренней Почте» и «Песня года».
Сейчас у Игоря Борисовича большая фильмография, насчитывающая около сотни фильмов. Может быть в последние годы его амплуа немного поменялось - в его арсенале роли чиновников, бизнесменов, депутатов, криминальных авторитетов. Но, это только подчёркивает многогранность актёра.
В музыкальном плане он в некоторым смысле вернулся к своим киноистокам, - когда Игорю Скляру перевалило за 60 лет, он стал всерьез заниматься джазом и сейчас поет джазовые программы с профессиональными музыкантами. Также играет в театре и, естественно, снимается в кино.
В 2021 году творческую биографию Игоря Борисовича пополнил 16-серийный детектив «Под прикрытием». Сюжет рассказывает о секретном подразделении ФСБ, охотящемся за таинственным главарем преступной группировки.
И, да - 18 декабря Игорь Скляр отпраздновал Юбилей - 65 лет, но без размаха, так как очень остерегается числа «18». 18 декабря он родился. В 2004 году 18 июля у него умер отец, 18 октября 1997 года умерла его мама. 18 числа у Игоря случился инфаркт, в другой раз он попал в аварию, после которой с трудом восстановился.
Сейчас у Игоря Борисовича большая фильмография, насчитывающая около сотни фильмов. Может быть в последние годы его амплуа немного поменялось - в его арсенале роли чиновников, бизнесменов, депутатов, криминальных авторитетов. Но, это только подчёркивает многогранность актёра.
В музыкальном плане он в некоторым смысле вернулся к своим киноистокам, - когда Игорю Скляру перевалило за 60 лет, он стал всерьез заниматься джазом и сейчас поет джазовые программы с профессиональными музыкантами. Также играет в театре и, естественно, снимается в кино.
В 2021 году творческую биографию Игоря Борисовича пополнил 16-серийный детектив «Под прикрытием». Сюжет рассказывает о секретном подразделении ФСБ, охотящемся за таинственным главарем преступной группировки.
И, да - 18 декабря Игорь Скляр отпраздновал Юбилей - 65 лет, но без размаха, так как очень остерегается числа «18». 18 декабря он родился. В 2004 году 18 июля у него умер отец, 18 октября 1997 года умерла его мама. 18 числа у Игоря случился инфаркт, в другой раз он попал в аварию, после которой с трудом восстановился.
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