Он из джаза. Игорь Скляр

А вот роль в фильме режиссёра Александра Стефановича «Начни сначала» (1985) сделала из Игоря Скляра настоящую эстрадную звезду. Собственно говоря в фильме он и сыграл некую эстрадную звезду по имени Сергей Холодков. Но, песня Игоря Николаева «Я уеду в Комарово», прозвучавшая в фильме в исполнении Игоря Скляра, стала невероятно популярной и прозвучала не в одной телепередаче советского телевидения, в том числе и в «Утренней Почте» и «Песня года».



Сейчас у Игоря Борисовича большая фильмография, насчитывающая около сотни фильмов. Может быть в последние годы его амплуа немного поменялось - в его арсенале роли чиновников, бизнесменов, депутатов, криминальных авторитетов. Но, это только подчёркивает многогранность актёра.



В музыкальном плане он в некоторым смысле вернулся к своим киноистокам, - когда Игорю Скляру перевалило за 60 лет, он стал всерьез заниматься джазом и сейчас поет джазовые программы с профессиональными музыкантами. Также играет в театре и, естественно, снимается в кино.

В 2021 году творческую биографию Игоря Борисовича пополнил 16-серийный детектив «Под прикрытием». Сюжет рассказывает о секретном подразделении ФСБ, охотящемся за таинственным главарем преступной группировки.

И, да - 18 декабря Игорь Скляр отпраздновал Юбилей - 65 лет, но без размаха, так как очень остерегается числа «18». 18 декабря он родился. В 2004 году 18 июля у него умер отец, 18 октября 1997 года умерла его мама. 18 числа у Игоря случился инфаркт, в другой раз он попал в аварию, после которой с трудом восстановился.