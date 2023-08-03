30 пугающих снимков затопленных объектов

Фобии ухудшают физическое, психическое и эмоциональное состояния.

Пенни Пинк - одна из тех, кто страдает субмеханофобией. "Я смирилась с тем, что это просто одна из моих причуд, - объясняет она, - я не провожу много времени в воде, не говоря уже об океане, поэтому моя фобия не влияет на повседневную жизнь. Я все равно наслаждаюсь природой, но в отпуске точно не стану погружаться к затонувшим кораблям".