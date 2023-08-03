30 пугающих снимков затопленных объектов

Субмеханофобия - это боязнь искусственных объектов, которые частично или полностью погружены в воду. Этому расстройству посвящен одноименный сабреддит. Здесь полно затонувших кораблей, затопленных шахт и других объектов, от которых мурашки бегут по коже.
Фобии ухудшают физическое, психическое и эмоциональное состояния.
Пенни Пинк - одна из тех, кто страдает субмеханофобией. "Я смирилась с тем, что это просто одна из моих причуд, - объясняет она, - я не провожу много времени в воде, не говоря уже об океане, поэтому моя фобия не влияет на повседневную жизнь. Я все равно наслаждаюсь природой, но в отпуске точно не стану погружаться к затонувшим кораблям".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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расстройство назвывается "сабреддит"