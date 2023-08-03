FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8463 поста • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
30 пугающих снимков затопленных объектов

30 пугающих снимков затопленных объектов

Автор:
03 августа 2023 09:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: вода   глубина   корабль   субмеханофобия   фобия   фотомир   
1498
31

Субмеханофобия - это боязнь искусственных объектов, которые частично или полностью погружены в воду. Этому расстройству посвящен одноименный сабреддит. Здесь полно затонувших кораблей, затопленных шахт и других объектов, от которых мурашки бегут по коже.

×
×

Фобии ухудшают физическое, психическое и эмоциональное состояния.

Пенни Пинк - одна из тех, кто страдает субмеханофобией. "Я смирилась с тем, что это просто одна из моих причуд, - объясняет она, - я не провожу много времени в воде, не говоря уже об океане, поэтому моя фобия не влияет на повседневную жизнь. Я все равно наслаждаюсь природой, но в отпуске точно не стану погружаться к затонувшим кораблям".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: вода   глубина   корабль   субмеханофобия   фобия   фотомир   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
S__D Час назад
Комментарий к фото
Да это учебная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
RDen Полминуты назад
"Этому расстройству посвящен одноименный сабреддит."

расстройство назвывается "сабреддит"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
307
dean67 Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Максим Т. 3 минуты назад
Какие "пугающие" снимки! Ска, вы скоро своей тени бояться будете!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо 5 минут назад
29. На картинке транспортник ДС 3. Такой как бомбардировщик не использовался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
S__D 52 минуты назад
Комментарий к фото
А у меня Сентинел - средство для наблюдения за жёстким диском (удобная, кстати, вещь).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
S__D 57 минут назад
Комментарий к фото
Было засомневался - да, лежит на правом борту, но. Где трубы? , да и корпус выглядит больше как деревянный. Порылся в архивах - знаете, похоже что таки он. Британник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

488101



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Усилитель вкуса

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#машина#Прикол#фильм#подборка#собака#ДТП#сарказм#Жизнь
#люди#автомобили#интересно#кино#новости#интересное#полиция#авто аварии#США#дети
#животные#в мире#Юмор#Автовсячина#позитив#факты#аварии#Китай#Разное#Еда
Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться