Дюбель, лом, два кирпича: строительный тест для рукастых

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Если вы работали на стройке, имеете строительное образование или прожили многое умеете делать своими руками, то данный тест не покажется вам сложным. В тесте будет дюжина вопросов по общестроительной тематике. Погнали?!
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А теперь серьезно - автор, вот так предлагать ответы категорически нельзя.
Буду дрючить работяг
Сейчас используют пазогребень...
ДА, есть!
Выбросили? Ну, слушайте, как соседи трахаются.
- Ну опалубка готова... Начинайте заливать бетон!