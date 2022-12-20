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Дюбель, лом, два кирпича: строительный тест для рукастых

Дюбель, лом, два кирпича: строительный тест для рукастых

Автор:
20 декабря 2022 18:49
Сообщество : Строитель
Метки: Строительство   Тесты   мужские тесты   стройка   тест   тесты по строительству   
3489
1
Если вы работали на стройке, имеете строительное образование или прожили многое умеете делать своими руками, то данный тест не покажется вам сложным. В тесте будет дюжина вопросов по общестроительной тематике. Погнали?!

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Метки: Строительство   Тесты   мужские тесты   стройка   тест   тесты по строительству   
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63  комментария
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8k
ron 2 часа назад
10/12, но не потому что я такой умный, а потому что вопросы из уроков труда в школе. ))
А теперь серьезно - автор, вот так предлагать ответы категорически нельзя.
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2k
Anners 20 секунд назад
Едрёнать, мой уровень, оказывается "прораб", вот уж не ждал, жду предложений))))
Буду дрючить работяг
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15k
Vital Idol 2 минуты назад
"...Ка кой вид кир пи ча луч ше ис поль зо вать для шумоизоляции..."
Сейчас используют пазогребень...
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10k
Сатанеев 7 минут назад
11/12. Про оштукатуривание стен вопрос задан очень неоднозначно. Там куча факторов может влиять, можно или нельзя, но в ответах этого выбора нет.
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296
vi4 9 минут назад
Из 12 вопросов ответили верно на 10. Вы или много лет провели на строительных объектах, или имеете профильное образование. Есть вопросы из теста, с ответами на которые вы не согласны?
ДА, есть!
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6k
М С 12 минут назад
Уровень прораб. Год, как ремонт закончил.
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1k
Росомаха 14 минут назад
В наше время каждый второй прораб...
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63k
doker 20 минут назад
Лучшая звукоизоляция - ковёр на стену. И на пол.

Выбросили? Ну, слушайте, как соседи трахаются.
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20k
Alf 22 минуты назад
Никогда не был прорабом. А тут стал.
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31k
Teodor 24 минуты назад
Это не силикатный кирпич...
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13k
Александр 24 минуты назад
- Владимир Владимирович! Все страны Евросоюза выстроили на своих границах стену высотой в 6 метров!
- Ну опалубка готова... Начинайте заливать бетон!
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2k
Oleg SC 24 минуты назад
Я почему то оказался прораб но дальше своей дачи я не ковырялся...
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773
bohemia 37 минут назад
Полы тёплый пол можно сушить, более того у теплового насоса «вода-воздух» есть функция сушки пола, смочить водой стены, вместо грунтовки, это верх прораба спесиалиста, автор строить из говна и палок - это твоё
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6k
Кузнец душ. 37 минут назад
Ничегоси себе)) Я оказывается прораб. Слово какое то не хорошее Про Раб.
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5k
Котэ 40 минут назад
с клеем для плитки не угадал, я бы всё стенку на него поставил, и фиг бы что с ней было
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6k
Mixalych 42 минуты назад
На плиточном клее срезался. Хотел выложить на него всю стену. Не разрешили. А почему? А потому что мешать лопатой в корыте песок, известь и цемент в стопицот тыщ миллионов раз дешевле. Это вам не флизен клебер к4
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72k
Viktor 44 минуты назад

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24k
Егор 48 минут назад
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3k
Станнис 55 минут назад
а где вариант ответа: "пока никто не видит - можна"?
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3k
александр Час назад
где фото 10 и 12 вопросов?
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738
Polotenchick Час назад
9 из 12, ни разу не строитель. И вот вам старый баянчик.
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