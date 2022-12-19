В СССР сон на морозе - нормально?!

FISHKINET
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить 6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить Муж застал жену дома с другим мужчиной Муж застал жену дома с другим мужчиной В аэропорту «Пулково» задержали депутата «ЕР» В аэропорту «Пулково» задержали депутата «ЕР» Расстроенный Макрон, ликующий Буэнос-Айрес и мама Месси: хроники чемпионата мира по футболу Расстроенный Макрон, ликующий Буэнос-Айрес и мама Месси: хроники... В Челябинске задержали&nbsp; кавказского фуд-блогера - он выстрелил в лицо владельцу одного из ресторанов В Челябинске задержали кавказского фуд-блогера - он... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 декабря Новогодняя и зимняя ностальгия по добрым моментам Новогодняя и зимняя ностальгия по добрым моментам В Гомеле 20-летний хулиган с ножом получил две пули в ногу В Гомеле 20-летний хулиган с ножом получил две пули в ногу Прогулка по Минску. Чем столица Беларуси отличается от российских городов? Прогулка по Минску. Чем столица Беларуси отличается от российских... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Железнодорожник угостил ворону пряником Железнодорожник угостил ворону пряником В Хабаровске подросток спас выброшенную в мусорный бак раненую собаку В Хабаровске подросток спас выброшенную в мусорный бак раненую собаку В Катаре задержали участников Pussy Riot, планировавших устроить провокацию на финале ЧМ В Катаре задержали участников Pussy Riot, планировавших устроить... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные 10 загадочных мест на земле, которые не найдешь в путеводителях 10 загадочных мест на земле, которые не найдешь в путеводителях В Катаре идет финал чемпионат мира по футболу 2022 В Катаре идет финал чемпионат мира по футболу 2022 Владимир Басов: 10 популярных режиссерских работ знаменитого актера Владимир Басов: 10 популярных режиссерских работ знаменитого актера Видеоблогер из Казани выбил ногой дверь исторической крепости в Грузии и попал в поле зрения полиции Видеоблогер из Казани выбил ногой дверь исторической крепости в... Понедельник сисадмина: непридуманные истории о слабоумии и отваге Понедельник сисадмина: непридуманные истории о слабоумии и отваге
В СССР сон на морозе - нормально?!

В СССР сон на морозе - нормально?!

Автор:
19 декабря 2022 12:56
Метки: СССР   в детском садике   здоровые   история   тихий час   факты   
678
3
Я увидел эти фотографии и не поверил своим глазам! На фото - на улице сидит женщина которая книжку читает, и рядом стоят несколько кроватей. И в них дети спят. На фоне красивая природа. Это тихий час в детском садике!
Какое прекрасное место поспать, я думал! Но, это же не может быть.... это садик?!? Ещё две недели назад я написал о приключениях в чат-группе детского сада, где родители жаловались на воспитательницу, что окно иногда открыто в спальне и в зале в тихий час. Неужели в такой же стране (ну ладно, СССР) спали не с открытом окном, а прям на улице?! Там везде окно :)) Но да, оказывается, это правда был тихий час в детском саду в СССР.

Я был ещё больше в шоке, когда увидел фотографии детей, которые спали на улице, и вокруг белый, красивый, прохладный снег! Как это возможно?? Немного перебор, нет? Спать на свежем воздухе, конечно, полезно, но когда мороз, у детей не замерзают лица? Остальная одежда очень тёплая, вижу :) И минимум температура, чтобы спать на улице - минус 10.
×
×
Но, оказывается, это безопасно для детей. И даже хорошо и полезно. Почему так делали? Я искал информацию и нашёл.

В 1930-х годах в СССР были проблемы с туберкулёзом и искали способы, как решить. И было замечено, что люди, которые больше были на свежем воздухе, меньше болели.

И сон на улице, особенно зимой, считался очень хорошей профилактикой туберкулёза. Ещё плюс: там дети обычно легче и быстрее засыпают, и это значит, что воспитательницы подольше могут отдохнуть. Я это понимаю! :)) (хотя, наверное, сначала сложно каждого ребёнка тепло одеть для такого сна)

Мне идея очень нравится. Я сам поспал бы там днём. Или точнее, ждал бы когда другие дети спят, и потом посидел бы и смотрел вокруг на такую природу :)

Удивительно, как всё изменилось: раньше в детском саду спали на морозе, а сейчас родители боятся, что форточки могут быть открыты во время сна.

Мне интересно, до какого времени дети спали на улице? Может быть кто-то из вас ещё спал на свежем воздухе?
Еще крутые истории!
Метки: СССР   в детском садике   здоровые   история   тихий час   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
котегRUS 4 часа назад
модно тогда было слово "закалить"... закаляли всё что можно..))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Фон Шниппельблох 18 минут назад
Ничего удивительного не вижу. Я и жена с дочкой выходили каждый день погулять, в коляске её возили. Летом и зимой. И она спала в коляске. Сейчас подросла и меньше или легче болеет, чем остальные дети. А ещё дома мы не одеваем ей тёплые носки, не прячем от сквозняков, не заставляем каждые 5 минут руки мыть, с собакой кувыркаются. Ни кто не моет полы с хлоркой. Это всё ОСЛАБЛЯЕТ детей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Sergey Timonin 18 минут назад
Настоящее время.
Один из самых дорогих детских садов в Мюнхене, в Шварцвальде.
Там дети и сейчас спят на улице в абсолютно любую погоду.
И едят еду из продуктов взятых у фермеров в округе а не из магазина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Лис Час назад
Во второй половине 60-х ходил я в детсад и была там на втором этаже огромная веранда, не отапливаемая, на которой мы спали круглый год. Зимой спали в спальных мешках соответствующего размера. Мешки эти хранились в тепле в кладовке на стеллаже. Одеваешь пижаму, хватаешь мешок и в припрыжку до кровати. Быстренько расстелил, залез, нянечка завязки завязала. Тепло и хорошо. А перед этим перед обедом столовую ложку рыбьего жира. Хочу туда обратно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
⚉ ☯ ⚇ Час назад
В детском саду на улице не спал, но пока катался в коляске (правда жили в деревне) дневной сон всегда на свежем воздухе, в независимости от температуры (конечно не до маразма).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Antique computer 3 часа назад
Источник почему-то не указан, это блог "Голландец в России".
Человек живет в России несколько лет, женат на русской, учит русский язык и уже неплохо на нем изъясняется. По тексту видно, что это он пишет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Corvus Corax 4 часа назад
И меня так держали на улице, и я своих детей.. зимой - закинул в коляску и на балкон... И никаких проблем не возникало...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Ви 4 часа назад
Это кроме того что закаливание, еще и профилактика туберкулеза и вирусных заболеваний была. Витамин Д вырабатывается, кровь кислородом насыщается, аппетит нагуливается. Кроме того нет химических и шумовых загрязнений присущих городскому жилью. Да и вообще сон на свежем воздухе, в любом случае полезен чем в современном помещении. И не только сон, чем больше ребенок находится на улице, тем здоровее вырастит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Ви sedoisever 4 часа назад
Ну тут два варианта, в зависимости от пола.)) Или письку или сиськи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
541
Nevad Black 4 часа назад
Ё*нулись уже совсем эти родители по-моему. Сами как на другой планете выросли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
Сейчас курил на балконе, на улице минус восемь, молодая мама катит коляску, в коляске ребёнок, спит. И это нормально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
♚Митхун Чакрабортенков

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

795430



Другие посты автора
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Популярные теги
#фото#Юмор#фотографии#кино#животные#полиция#Приколы#новый год#дети#креатив
#люди#история#в мире#красота#факты#задержание#удивительно#подборка#забавно#наука
#интересно#СССР#картинки#страна#Прикол#комментарии#Ynews#интересное#катар#футбол
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя «Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя Интересные торговые автоматы из прошлого: чего там только не было Интересные торговые автоматы из прошлого: чего там только не было Очень странная деталь советского чайного сервиза Очень странная деталь советского чайного сервиза Трамвай-легенда: МТВ-82 Трамвай-легенда: МТВ-82 Почему в СССР отказались от проекта ядерного взрыва на Луне Почему в СССР отказались от проекта ядерного взрыва на Луне История русских мобилизаций История русских мобилизаций

На что жалуетесь?

Вернуться