В СССР сон на морозе - нормально?!

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Я увидел эти фотографии и не поверил своим глазам! На фото - на улице сидит женщина которая книжку читает, и рядом стоят несколько кроватей. И в них дети спят. На фоне красивая природа. Это тихий час в детском садике!
Какое прекрасное место поспать, я думал! Но, это же не может быть.... это садик?!? Ещё две недели назад я написал о приключениях в чат-группе детского сада, где родители жаловались на воспитательницу, что окно иногда открыто в спальне и в зале в тихий час. Неужели в такой же стране (ну ладно, СССР) спали не с открытом окном, а прям на улице?! Там везде окно :)) Но да, оказывается, это правда был тихий час в детском саду в СССР.
Я был ещё больше в шоке, когда увидел фотографии детей, которые спали на улице, и вокруг белый, красивый, прохладный снег! Как это возможно?? Немного перебор, нет? Спать на свежем воздухе, конечно, полезно, но когда мороз, у детей не замерзают лица? Остальная одежда очень тёплая, вижу :) И минимум температура, чтобы спать на улице - минус 10.
Я был ещё больше в шоке, когда увидел фотографии детей, которые спали на улице, и вокруг белый, красивый, прохладный снег! Как это возможно?? Немного перебор, нет? Спать на свежем воздухе, конечно, полезно, но когда мороз, у детей не замерзают лица? Остальная одежда очень тёплая, вижу :) И минимум температура, чтобы спать на улице - минус 10.
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Но, оказывается, это безопасно для детей. И даже хорошо и полезно. Почему так делали? Я искал информацию и нашёл.
В 1930-х годах в СССР были проблемы с туберкулёзом и искали способы, как решить. И было замечено, что люди, которые больше были на свежем воздухе, меньше болели.
И сон на улице, особенно зимой, считался очень хорошей профилактикой туберкулёза. Ещё плюс: там дети обычно легче и быстрее засыпают, и это значит, что воспитательницы подольше могут отдохнуть. Я это понимаю! :)) (хотя, наверное, сначала сложно каждого ребёнка тепло одеть для такого сна)
Мне идея очень нравится. Я сам поспал бы там днём. Или точнее, ждал бы когда другие дети спят, и потом посидел бы и смотрел вокруг на такую природу :)
Удивительно, как всё изменилось: раньше в детском саду спали на морозе, а сейчас родители боятся, что форточки могут быть открыты во время сна.
Мне интересно, до какого времени дети спали на улице? Может быть кто-то из вас ещё спал на свежем воздухе?
В 1930-х годах в СССР были проблемы с туберкулёзом и искали способы, как решить. И было замечено, что люди, которые больше были на свежем воздухе, меньше болели.
И сон на улице, особенно зимой, считался очень хорошей профилактикой туберкулёза. Ещё плюс: там дети обычно легче и быстрее засыпают, и это значит, что воспитательницы подольше могут отдохнуть. Я это понимаю! :)) (хотя, наверное, сначала сложно каждого ребёнка тепло одеть для такого сна)
Мне идея очень нравится. Я сам поспал бы там днём. Или точнее, ждал бы когда другие дети спят, и потом посидел бы и смотрел вокруг на такую природу :)
Удивительно, как всё изменилось: раньше в детском саду спали на морозе, а сейчас родители боятся, что форточки могут быть открыты во время сна.
Мне интересно, до какого времени дети спали на улице? Может быть кто-то из вас ещё спал на свежем воздухе?
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Один из самых дорогих детских садов в Мюнхене, в Шварцвальде.
Там дети и сейчас спят на улице в абсолютно любую погоду.
И едят еду из продуктов взятых у фермеров в округе а не из магазина.
Человек живет в России несколько лет, женат на русской, учит русский язык и уже неплохо на нем изъясняется. По тексту видно, что это он пишет.