В СССР сон на морозе - нормально?!

Но, оказывается, это безопасно для детей. И даже хорошо и полезно. Почему так делали? Я искал информацию и нашёл.



В 1930-х годах в СССР были проблемы с туберкулёзом и искали способы, как решить. И было замечено, что люди, которые больше были на свежем воздухе, меньше болели.



И сон на улице, особенно зимой, считался очень хорошей профилактикой туберкулёза. Ещё плюс: там дети обычно легче и быстрее засыпают, и это значит, что воспитательницы подольше могут отдохнуть. Я это понимаю! :)) (хотя, наверное, сначала сложно каждого ребёнка тепло одеть для такого сна)



Мне идея очень нравится. Я сам поспал бы там днём. Или точнее, ждал бы когда другие дети спят, и потом посидел бы и смотрел вокруг на такую природу :)



Удивительно, как всё изменилось: раньше в детском саду спали на морозе, а сейчас родители боятся, что форточки могут быть открыты во время сна.



Мне интересно, до какого времени дети спали на улице? Может быть кто-то из вас ещё спал на свежем воздухе?