"Сегодня, 18 декабря легендарному артисту Юрию Никулину исполнился бы 101 год".

После встречи с Лайзой Минелли Юрий Никулин поделился интересной историей:



«Она проста, эмоциональна, очень органична, естественна, никакой звёздности, ну и, конечно, самое большое впечатление на неё произвела моя звезда героя соцтруда. Она хотела получить её в подарок – а мне пришлось отказать. Она настаивала – а я делал вид, что не понимаю.



Но потом мне удалось переключить её внимание на другое, и вместо звезды героя соцтруда я подарил ей пластмассового Никулина. Сказала, что он просто замечательный, но жаль, что без звезды».