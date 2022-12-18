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Сегодня, 18 декабря легендарному артисту Юрию Никулину исполнился бы 101 год

Сегодня, 18 декабря легендарному артисту Юрию Никулину исполнился бы 101 год

Автор:
18 декабря 2022 22:14
Метки: актер   день рождения   цирк   человек   
122
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Всенародную любовь и признание он завоевал благодаря ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Андрей Рублев» и многих других. Ко дню рождения всенародно любимого артиста предлагаю взглянуть на редкие, но интересные снимки Юрия Никулина.

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В это трудно поверить, но в школьные годы учителя часто жаловались на поведение Юрия Никулина. По их словам, он вел себя «словно клоун». Но для Юрия Владимировича данная характеристика звучала, как комплимент.

Вообще, Никулин учился так себе. У него была не очень хорошая память, потому заучивание наизусть давалось мальчику с трудом. Исключением были смешные истории и диалоги, которые Юра разучивал, играя в школьном драматическом кружке.

Его отец был руководителем театрального кружка. И ему пришлось приложить немало усилий, чтобы раскрыть комедийный талант сына.

Юрий Никулин вообще очень любил собак. За всю его долгую жизнь у него побывало немало собак, с которыми он справлялся на «ура».

А вот на снимке снизу Юрий Владимирович вышел на прогулку с Даном, замечательным псом, ризеншнауцером.

Разве можно сомневаться еще в том, что артист не любил собак.

Но все же главным в жизни артиста оставался Цирк на Цветном бульваре.
Юрий Никулин возглавлял его вплоть до самой смерти, при нем же было построено новое здание цирка.

Общий тон, чуть-чуть припудренный нос, чуть-чуть подведённые брови — вот, собственно, и весь грим Юрия Никулина в цирке.

После встречи с Лайзой Минелли Юрий Никулин поделился интересной историей:

«Она проста, эмоциональна, очень органична, естественна, никакой звёздности, ну и, конечно, самое большое впечатление на неё произвела моя звезда героя соцтруда. Она хотела получить её в подарок – а мне пришлось отказать. Она настаивала – а я делал вид, что не понимаю.

Но потом мне удалось переключить её внимание на другое, и вместо звезды героя соцтруда я подарил ей пластмассового Никулина. Сказала, что он просто замечательный, но жаль, что без звезды».

К слову, газеты Юрий Владимирович очень любил. Чаще всего Никулин читал «Московский комсомолец», «Известия», редко – «Советскую культуру», а ещё реже – «Правду»

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Метки: актер   день рождения   цирк   человек   
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122k
БрОдЯгА 43 минуты назад
Отличный человек, отличный артист
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5k
salim777 15 минут назад
"Сегодня, 18 декабря легендарному артисту Юрию Никулину исполнился бы 101 год".
Не исполнился бы.
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