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Что ели на Руси?

Что ели на Руси?

Автор:
18 декабря 2022 19:51
Метки: Еда   готовка   русь   
780
7

А что у вас сегодня на обед? Овощной салат, борщ, суп, картошка, курица? Эти блюда и продукты стали для нас такими привычными, что некоторые из них мы уже считаем исконно русскими. Согласен, прошло уже несколько сотен лет, и они прочно вошли в наш рацион. И даже не верится, что когда-то люди обходились без привычного нам картофеля, томатов, подсолнечного масла, не говоря уже о сырах или макаронах.

Обеспечение продовольствием всегда было наиважнейшим вопросом в жизни людей. Исходя из климатических условий и и природных ресурсов у каждого народа в большей или меньшей степени развивались охота, скотоводство и растениеводство.
Киевская Русь как государство сформировалась в 9 веке нашей эры. К тому времени рацион славян составляли мучные изделия, каши,молочные продукты, мясо и рыба.

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Из злаковых выращивали ячмень, овёс, пшеницу и гречиху, несколько позже появилась рожь. Конечно, основным продуктом питания был хлеб. В южных регионах его выпекали из пшеничной муки, в северных большее распространение получила ржаная. Помимо хлеба пекли также блины, оладьи, лепёшки, по праздникам - пироги (часто из гороховой муки). Пироги могли быть с различными начинками: мясом, рыбой, грибами и ягодами.
Пироги готовили либо из пресного теста, такого, как сейчас используют для пельменей и вареников, либо из кислого теста. Оно называлось так, потому что действительно кисло (квасилось) в большой специальной посудине – квашне. Первый раз тесто замешивали из муки и колодезной или речной воды и ставили в теплое место. Через несколько дней тесто начинало пузыриться – это «работали» дикие дрожжи, которые всегда есть в воздухе. Теперь из него можно было печь. Готовя хлеб или пироги, оставляли в квашне немного теста, которое называлось закваской, и в следующий раз только добавляли в закваску нужное количество муки и воды. В каждой семье закваска жила долгие годы, а невеста, если она уходила жить в собственный дом, получала в приданое и квашню с закваской.

Издавна на Руси одним из самых распространенных сладких блюд считался кисель.В Древней Руси кисели готовили на основе ржаных, овсяных и пшеничных отваров, кисловатых на вкус и имеющих серовато-коричневый цвет, чем и напоминали по цвету береговой суглинок русских рек. Кисели получались упругими, напоминающими студень, холодец. Поскольку сахара в те времена ещё не было, для вкуса в них добавляли мёд, варенье или ягодные сиропы.

В Древней Руси были очень популярны каши. Преимущественно это были пшеничная или овсяная, из цельного зерна, которые долго распаривали в печи, чтобы они было мягкими. Большим деликатесом был рис (сорочинское пшено) и гречка, которая появилась на Руси вместе с греческими монахами. Каши заправлялись сливочным, льняным или конопляным маслом.

Из мясной пищи были известные нам говядина, свинина, куры,гуси и утки. Конину ели мало, в основном военные во время походов. Часто на столах было мясо диких животных: оленина, кабанятина и даже мясо медведя. Также в пищу шли куропатки, рябчики и прочая дичь. Даже распространявшая своё влияние Христианская церковь, считавшая недопустимым  употребление в пищу диких животных, не смогла искоренить эту традицию. Мясо жарили на углях, на вертеле (верчёное), либо, как большинство блюд, тушили крупными кусками в печи.
Достаточно часто на Руси ели рыбу. Преимущественно это была речная рыба: осетр, стерлядь, лещ, судак, ерш, окунь. Её варили, запекали, вялили и солили.

На Руси не было супов. Знаменитые русские уха, борщ и солянка появились только в 15-17 веках. Была "тюря" - предшественник современной окрошки, квас с нарубленным луком и заправленный хлебом.
В те времена, как и в наши, русские люди не избегали выпивки. Согласно "Повести временных лет" основной причиной отказа Владимира от ислама была трезвость, предписываемая той религией. "Питие", - говорил он, - "это радость русов. Мы не можем без этого удовольствия". Русская выпивка для современного читателя неизменно ассоциируется с водкой, но в эпоху Киевской Руси не гнали спирта. Употребляли три вида напитков. Квас, безалкогольный или слегка хмельной напиток, изготовляли из ржаного хлеба. Это было нечто напоминающее пиво. Вероятно, он был традиционным напитком славян, так как его упоминают в записях о путешествии византийского посланника к вождю гуннов Аттиле в начале пятого века наряду с медом. Мед был чрезвычайно популярен в Киевской Руси. Его варили и пили как миряне, так и монахи. Согласно летописи князь Владимир Красное Солнышко заказал триста котлов меда по случаю открытия церкви в Василеве. В 1146 г. князь Изяслав II обнаружил в погребах своего соперника Святослава пятьсот бочек меда и восемьдесят бочек вина. Было известно несколько сортов меда: сладкий, сухой, с перцем и так далее. Пили и вино: вина ввозились из Греции, и, кроме князей, церкви и монастыри регулярно импортировали вино для отправления литургии.

Таковой была Старославянская кухня. Что же такое Русская кухня и какова связь её со Старославянской? На протяжении нескольких веков менялись быт, нравы, расширялись торговые связи, рынок наполнялся новыми продуктами. Русская кухня впитывала в себя большое количество национальных блюд различных народов. Что-то было забыто, либо вытеснено другими продуктами. Однако, основные тенденции Старославянской кухни в том или ином виде дожили до наших дней. Это доминирующее положение хлеба на нашем столе, широкий ассортимент выпечки, каши, холодные закуски. Поэтому, на мой взгляд, Русская кухня является не чем-то обособленным, а логическим продолжением Старославянской кухни, несмотря на то, что претерпела за века значительные изменения.

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Метки: Еда   готовка   русь   
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25  комментариев
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4k
Николаевич 11 часов назад
Пойду ка чё нибудь поем...
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6k
a6m5 2 часа назад
Киевская Русь как государство сформировалась в 9 веке нашей эры. ©
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"Киевская Русь" никогда не была государством. Этот термин был придуман в 19 веке для того, чтобы обозначить ВРЕМЕННОЙ период, когда великокняжеский и патриарший престолы находились в Киеве. С таким же успехом можно говорить про "Новгородскую Русь", "Владимирско-Суздальскую", "Московскую", "Санкт-Петербургскую". К тому же в период "Киевской Руси" ни о каком общем государстве речи не могло быть, княжества постоянно воевали между собой. Тот же Владимир "Красное солнышко" был сначала новгородским князем, и брал Киев с боем, про Олега и Игоря я вообще не говорю.
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27k
Юрьевич 4 часа назад
"На Руси не было супов. Знаменитые русские уха, борщ и солянка появились только в 15-17 веках. Была "тюря" - предшественник современной окрошки, квас с нарубленным луком и заправленный хлебом."

Ну да, а капусту ели сырую или квашеную?
Щи на Руси известны как минимум с 9-го века.
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31
Мандалай Иванович 8 часов назад
Коренья, ягоды, грибы.
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371
KE2646 9 часов назад
А как же яйца?
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1k
courvoisier 9 часов назад
Знаменитые русские уха, ... появились только в 15-17 веках.

Ну да, до 15 века никто не додумался десяток ершей сварить в горшке.

Я так понимаю, что как только появился керамический горшок - появилась и уха. На Руси - примерно 10 век.
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1k
courvoisier 9 часов назад
Через несколько дней тесто начинало пузыриться – это «работали» дикие дрожжи, которые всегда есть в воздухе. Теперь из него можно было печь. Готовя хлеб или пироги, оставляли в квашне немного теста, которое называлось закваской, и в следующий раз только добавляли в закваску нужное количество муки и воды.

Автор слабо рубит в теме. Закваска - это комплекс дрожжей и кисломолочных палочек. Её и оставляли для следующего разброда, чтобы работали уже не "дикие" дрожжи, а селективная закваска. Хорошая закваска дорогого стоит.
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1k
courvoisier 9 часов назад
Репа. Редька. Чеснок. Полба. Горох. Огурец. Это навскидку.
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63k
doker 10 часов назад
Хлеб да каша - пища наша! ( Не щи. Они позже появились).
Мясо... Редко. Холодильников не было, охотничьи угодья за князем да боярами. Зато рыба была. Много. Фосфор способствовал... эээ.... размножению.

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1k
Lex 10 часов назад
Квашеная капуста, солёные огурцы и помидоры , автор почему-то обошёл вниманием.
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2k
nikam 11 часов назад
судя по фото и описанию - что ели небольшая часть общества на руси. А что ели обычные люди в повседневной жизни информации нет в этом описании. так себе пост. может быть и копираста для рейтинга.
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