Праздничное кидалово: девушки рассказали, как их подставили бывшие

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В канун Нового года пользовательница Твиттера вспомнила о своем прошлом праздновании. Она описала ситуацию, а в ответ девушки начали делиться своими историями. Расскажите и вы, когда-нибудь праздники проходили плохо из-за другого человека?
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Понимаю, что первый брак сам и разрушил из за гулянок своих.. Но и сказать, что могло быть быть по другому не могу-я был молод, интересы на то время свои.. Сейчас как бы немного грустно, что обидел бывшую жену, но тогда было тогда, а сейчас другая семья, и в ней тоже порой убить их всех хочется, а то любишь и переживаешь до безумия..
Всё у своё время и от всего получаем опыт..
Главное расставаться по человечески и чтобы деток морально не травмировать..
P.S. Да, бро и сро с наступающим вас Новым Годом! Прушки вам и здоровушки! Аминь!