Праздничное кидалово: девушки рассказали, как их подставили бывшие

FISHKINET
DOOM запустили на ёлочной игрушке (видео) DOOM запустили на ёлочной игрушке (видео) Служебные романы и смерть: ситуации на корпоративах, которых не должно было быть Служебные романы и смерть: ситуации на корпоративах, которых не... Пранкеры насмехаются над обществом потребления Пранкеры насмехаются над обществом потребления Милая девушка катается на экстремальном аттракционе Милая девушка катается на экстремальном аттракционе «Встречайте, суки, Папу»: как погибли летчики ЧВК «Вагнер» под Бахмутом «Встречайте, суки, Папу»: как погибли летчики ЧВК «Вагнер» под... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 декабря Столичные коммунальщики избили водителя «Мерседеса» Столичные коммунальщики избили водителя «Мерседеса» Так и живём... Голая правда о семейной жизни Так и живём... Голая правда о семейной жизни Забавная реакция девочки, впервые увидевшей мир сквозь стёкла очков Забавная реакция девочки, впервые увидевшей мир сквозь стёкла очков Как в советское время рекламировали товары и услуги Как в советское время рекламировали товары и услуги «Полицейская академия» 38 лет спустя: как сегодня выглядят актёры этого знаменитого комедийного фильма «Полицейская академия» 38 лет спустя: как сегодня выглядят актёры... Невыполнение приказа привело к победе и сделало офицера Героем СССР Невыполнение приказа привело к победе и сделало офицера Героем СССР Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Дар против воли: как болезнь одной женщины подарила надежду на жизнь миллионам Дар против воли: как болезнь одной женщины подарила надежду на... "Голубой Марлин" — гигантское судно для гигантских грузов "Голубой Марлин" — гигантское судно для гигантских грузов Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России Почему Шпицберген принадлежит и Норвегии, и России Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Никто ж не умер!": после увольнения педагог устроил для учеников прощальный вечер с алкоголем и презервативами "Никто ж не умер!": после увольнения педагог устроил для учеников... 30 фото разных занятных штук, которые не каждый день увидишь 30 фото разных занятных штук, которые не каждый день увидишь
Праздничное кидалово: девушки рассказали, как их подставили бывшие

Праздничное кидалово: девушки рассказали, как их подставили бывшие

Автор:
15 декабря 2022 14:33
Метки: бывший муж   девушки рассказали   подарки на праздник   праздники   про бывших   фото   
1830
12

В канун Нового года пользовательница Твиттера вспомнила о своем прошлом праздновании. Она описала ситуацию, а в ответ девушки начали делиться своими историями. Расскажите и вы, когда-нибудь праздники проходили плохо из-за другого человека?

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: бывший муж   девушки рассказали   подарки на праздник   праздники   про бывших   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
81
Хухрмухр 19 минут назад
Обычный скулеж вагин.Ничего нового .Вечно не довоьные твари.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
116
Роман 4 минуты назад
Не могу ничью сторону принять.. Я женат два раза..
Понимаю, что первый брак сам и разрушил из за гулянок своих.. Но и сказать, что могло быть быть по другому не могу-я был молод, интересы на то время свои.. Сейчас как бы немного грустно, что обидел бывшую жену, но тогда было тогда, а сейчас другая семья, и в ней тоже порой убить их всех хочется, а то любишь и переживаешь до безумия..
Всё у своё время и от всего получаем опыт..
Главное расставаться по человечески и чтобы деток морально не травмировать..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109
Иван Днепров 7 минут назад
Ну нафиг эти страсти! Я с возрастом понял одно, Новый Год надо встречать дома! Потому что так уж в моей природе вышло что, в два часа ночи я однозначно ложусь прикимарить. А для этого мне необходимо душевное равновесие которое достигается исключительно в домашней обстановке. Так что все эти "весёлые" встречи с друзьями или ещё где-нибудь в гостях ультимативно оставлены в прошлом!
P.S. Да, бро и сро с наступающим вас Новым Годом! Прушки вам и здоровушки! Аминь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Matrosskin 9 минут назад
А раньше никаких признаков не было, даже расплодиться успели, и вот так раз - и именно на НГ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Ivan 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
обычно все наоборот...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
ну может за дело?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь Полчаса назад
а историй с "не бывшими" мужьями не завезли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
а баба лучше бы работать пошла вместо "игр с авито"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
Я просто стараюсь отмечать и с семьей и с друзьями, едем на дачу, там у нас у 3 братьев дома рядом, + друзья общие подтягиваются ну и всей толпой отмечаем)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Андрей Иванов 41 минуту назад
Зато вышли замуж за альфа самцов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
sos1960sos 47 минут назад
А у меня дети маленькие на руках. Общие естественно - мои, мужа и соседа...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Андрей Иванов 49 минут назад
Главное - не уснуть по пьяне в аэропорту, а то был случай
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39783



Другие посты автора
Популярное
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 декабря
Набирающие популярность
Занудам и душнилам посвящается! Осторожно, в героях поста можно узнать себя
Занудам и душнилам посвящается! Осторожно, в героях поста можно узнать себя
Скумбриевидный гидролик: Опасная Амазонка. Саблезубая рыба, которая охотится на пираний и протыкает жертв насквозь
Скумбриевидный гидролик: Опасная Амазонка. Саблезубая рыба, которая охотится на...
DOOM запустили на ёлочной игрушке (видео)
DOOM запустили на ёлочной игрушке (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Удачно в кафе сходили

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#забавно#подборка#Россия#фотографии#аварии#СССР#Жизнь#кино
#Юмор#Прикол#позитив#дтп#автомобили#автомир#дети#улыбнуло#красота#Китай
#интересно#история#факты#животные#люди#Ynews#Приколы#авто аварии#картинки#Прошлое
Удобный и дружелюбный: о цифровизации транспорта по всей России Удобный и дружелюбный: о цифровизации транспорта по всей России Съемочной группе запретили снимать возложение венков к памятнику героя Съемочной группе запретили снимать возложение венков к памятнику героя Самый позитивненький ежедневник Самый позитивненький ежедневник Уникальные будни настоящих сварщиков Уникальные будни настоящих сварщиков Пора приодеться: выбираем уродливый свитер на Новый год Пора приодеться: выбираем уродливый свитер на Новый год Когда Halloween был по-настоящему пугающим Когда Halloween был по-настоящему пугающим

На что жалуетесь?

Вернуться