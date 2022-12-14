Мужчина утверждает, что его похитила и изнасиловала банда из четырех женщинИндийская полиция проводит расследование загадочного нападения на молодого мужчину. 20-летний житель Джаландхара (Пенджаб) утверждает, что он шел по улице, когда на него напали четыре женщины и...