Обстоятельства смерти доподлинно неизвестны, но его на утро нашли мертвым привязанным к кровати за руки и ноги. Возможно, перед смертью он и испытал какое-то блаженство, но скорее всего все закончилось для него не так, как он планировал.

А как привыкли вы искать любовь в наше время? Все еще считаете свидание из интернета безопасной и удобной штукой?