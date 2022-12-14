Сегодня знакомство в интернете не является чем-то удивительным. Скорее наоборот, найти себе вторую половинку иным образом — вот, что действительно нетривиально.
Быстрые коммуникации, удобный софт и минимальный предварительный контакт — все это достоинства популярного и самого известного приложения Tinder.
Но значит ли то, что знакомство в сети избавляет нас от всех проблем? Конечно же нет, вот и аргентинец, который думал, что сорвал джек-пот, познакомившись с тремя знойными девушками, в итоге нашел свою смерть на этом свидании.
Обстоятельства смерти доподлинно неизвестны, но его на утро нашли мертвым привязанным к кровати за руки и ноги. Возможно, перед смертью он и испытал какое-то блаженство, но скорее всего все закончилось для него не так, как он планировал.
А как привыкли вы искать любовь в наше время? Все еще считаете свидание из интернета безопасной и удобной штукой?
Источник:
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вот и вся история.