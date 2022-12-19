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Как спустя годы выглядят заброшенные школы в России

Как спустя годы выглядят заброшенные школы в России

Автор:
19 декабря 2022 18:49
Метки: S.T.A.L.K.E.R.   Россия   заброшенная школа   заброшенно   заброшенное   фото   хаброшка   школа   
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Во многих городах и селениях России есть заброшенные здания. Некоторые из них стали излюбленным местом для прогулок тех, кто любит покинутые здания. Сегодня вместе мы пройдемся по заброшенных школам.

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В России, кстати, продолжают строить новые школы. За 4 года появилось 677 новых учебных заведений. Строительство продолжается.

А ваша школа все еще работает?

Источник:

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Метки: S.T.A.L.K.E.R.   Россия   заброшенная школа   заброшенно   заброшенное   фото   хаброшка   школа   
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