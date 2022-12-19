Как спустя годы выглядят заброшенные школы в России

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Во многих городах и селениях России есть заброшенные здания. Некоторые из них стали излюбленным местом для прогулок тех, кто любит покинутые здания. Сегодня вместе мы пройдемся по заброшенных школам.
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В России, кстати, продолжают строить новые школы. За 4 года появилось 677 новых учебных заведений. Строительство продолжается.
А ваша школа все еще работает?
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