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Центробанк представил новую купюру номиналом ₽100

Центробанк представил новую купюру номиналом ₽100

Автор:
30 июня 2022 12:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Центробанк   деньги   интересное   купюра   сотка   сотыга   стольник   фото   
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ЦБ представил новую "сотку". Спустя год после объявления о модернизации новый дизайн "стольника" был обнародован. На купюре красуется Красная площадь и парк "Зарядье". Новая купюра появится в обороте после того, как настроят оборудование.

На новой банкноте изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ на Воробьевых горах.

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На оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.

Цвет банкноты не изменился. В сравнении с предыдущей версией купюра стала ярче, а надписи стали больше.

Кроме смены дизайна, модернизированные банкноты будут лучше защищены от подделок и сравняются по своим характеристикам с новыми банкнотами в 200 руб. и 2000 руб. Новые банкноты в 100 руб. будут покрыты лаком для удлинения срока их службы на треть, и на них будет размещен QR-код, ведущий на сайт Банка России, сообщает РБК.

После поступления в оборот новых купюр, одновременно две банкноты можно будет использовать. Устаревшие купюры выйдут из оборота естественным путем по мере их износа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Центробанк   деньги   интересное   купюра   сотка   сотыга   стольник   фото   
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17  комментариев
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7k
Пуриц Жорж 3 часа назад
Не та купюра для обновления. Что на неё купишь?
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91k
sapér Vodička 2 минуты назад
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1k
b0r 16 минут назад
Теперь с каждой сторублёвки будет звучать немой укор: Х*ле ты дома сидишь? Пошли с нами воевать на вону!
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1k
narim 18 минут назад
Лицо солдата мне кажется знакомым,где-то я его видел!
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14k
Сергей Полчаса назад
Чтоб 100р. дольше продержались надо металлический монеты делать, а не бумагу!
Или из пластика, хотя бы утилизировать его можно для этих целей, чтоб не засорять природу!
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14k
Сергей Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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49
Александр 51 минуту назад
Если 100 рублей едва хватает на хлеб и молоко, стоит ли говорить о сильном рубле?
Что в таком случае 1 рубль и 1 копейка? Мелочь, мало кому нужная (если никому).
Поговорка "копейка рубль бережёт" уже не современна и не несёт никакого смысла о ценности, правда?
Соглашусь в том, что деньги как таковые очень скоро перейдут в цифровой формат, это скорое будущее.
А вот копейка/рубль/тысяча всё-таки имеет какой-то смысл, имхо.
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459
imho Александр 14 минут назад
Недавно видел рубль валялся на земле, лень было нагибаться. Если бы валялся доллар, было бы не лень. Думаю так у всех.
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477
WadDad 54 минуты назад
Мемориал подо Ржевом - сомнительное решение. Лучше уж Родину-Мать или Солдата Победителя. Да-да, из Трептов Парка.
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49
Александр 2 часа назад
Было бы уместнее 000 убрать со всех купюр, чем обновлять дизайны.
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148
Алексей Губин Александр 2 часа назад
По копейкам соскучились?Нахрена?
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