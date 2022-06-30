Центробанк представил новую купюру номиналом ₽100

ЦБ представил новую "сотку". Спустя год после объявления о модернизации новый дизайн "стольника" был обнародован. На купюре красуется Красная площадь и парк "Зарядье". Новая купюра появится в обороте после того, как настроят оборудование.
На новой банкноте изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ на Воробьевых горах.
На оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.
Цвет банкноты не изменился. В сравнении с предыдущей версией купюра стала ярче, а надписи стали больше.
Кроме смены дизайна, модернизированные банкноты будут лучше защищены от подделок и сравняются по своим характеристикам с новыми банкнотами в 200 руб. и 2000 руб. Новые банкноты в 100 руб. будут покрыты лаком для удлинения срока их службы на треть, и на них будет размещен QR-код, ведущий на сайт Банка России, сообщает РБК.
После поступления в оборот новых купюр, одновременно две банкноты можно будет использовать. Устаревшие купюры выйдут из оборота естественным путем по мере их износа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Или из пластика, хотя бы утилизировать его можно для этих целей, чтоб не засорять природу!
Что в таком случае 1 рубль и 1 копейка? Мелочь, мало кому нужная (если никому).
Поговорка "копейка рубль бережёт" уже не современна и не несёт никакого смысла о ценности, правда?
Соглашусь в том, что деньги как таковые очень скоро перейдут в цифровой формат, это скорое будущее.
А вот копейка/рубль/тысяча всё-таки имеет какой-то смысл, имхо.