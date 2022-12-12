"Вы обделяете мою внучку!" - заявила свекровь, когда узнала, что мы готовы оплатить образование моей дочери от первого брака

Сказать, что свекровь меня недолюбливала, значит не сказать ничего. Впрочем, пока Светлана Олеговна плевалась ядом только в мою сторону, я легко закрывала на это глаза, однако не так давно она взялась и за мою дочь, и преподнесла всё так, будто бы из-за неё я собираюсь обездолить моего второго ребёнка. Впрочем, обо всём по порядку.

Четырнадцать лет назад я вышла замуж за сына Светланы Олеговны Евгения. До этого я уже имела опыт неудачного брака, единственным плюсом которого я считала рождение своей дочки Златы, которой на момент моего повторного замужества исполнилось три года. Именно наличие ребёнка явилось камнем преткновения в наших со свекровью отношениях, но Женя жёстко пресёк всякие попытки матери мне подгадить, пригрозив в противном случае прервать с ней общение. Светлана Олеговна ещё немного побесновалась с того, что единственный сын предпочёл ей, цитирую, «разведёнку с прицепом», но в конце концов смирилась, а уже потом, когда у нас с Женей родилась общая дочка, и вовсе оттаяла, насколько это возможно в её случае.

Нет, свекровь по-прежнему считала моё замужество с её сыном недоразумением, а меня и Злату не воспринимала всерьёз, но по крайней мере она прекратила свои нападки и уже не рвалась меня так рвано задеть, как это было раньше. Плюс ко всему, Светлана Олеговна никогда не отказывала мне в помощи с Ирой (это наша с Женей дочь), сама рвалась посидеть с ней и поиграть, и пускай в сторону Златы она не демонстрировала и грамма заинтересованности (за что я её, впрочем, не виню), ни меня, ни дочь это особенно не беспокоило: Женя прекрасно ладил со Златой, никогда не разделяя девочек на «свою» и «чужую», плюс у дочки имелись бабушка и дедушка с моей стороны, так что этого внимания ей хватало с лихвой.

Так мы и прожили в относительном мире и согласии со свекровью до тех пор, пока Злата не закончила школу. Она давно выбрала институт, в который собиралась учиться, но решила, предварительно посоветовавшись со мной и Женей, отдохнуть годок перед поступлением, а заодно и получше подготовиться.

Казалось бы, в чём проблема? Многие сейчас так делают: не поступают в вуз сразу после выпускных экзаменов, а позволяют себе передышку перед очередным этапом в жизни.

В общем, стало известно о наших планах Светлане Олеговне. Сама-то она образованием Златы никогда не интересовалась, но Ира, в очередной раз ночуя у бабушки, посетовала на то, что старшая сестра целый год будет отдыхать, а ей ещё три года в школе пахать. Я не удивлена, что Ира всё поняла неправильно - она у нас такая, всегда слушает вполуха, - но вот реакция свекрови превзошла все мои ожидания.

- Ты что же, совсем решила свою дочь на шею Жени посадить? – сердито выговаривала мне Светлана Олеговна спустя несколько дней на моей же кухне. – Он её четырнадцать лет воспитывал, ни разу ни в чём не упрекнул, и что же? Девахе почти восемнадцать, а она как сидела, ножки свесив, так и сидит, а ты её ещё и поддерживаешь!

Светлану Олеговны я выпроводила – упрёки и выговоры от посторонней мне женщины в своём же доме я была терпеть не намерена, однако перед этим напомнила ей, что зарплата у нас с мужем почти одинаковая (разница буквально в несколько тысяч), квартира, в которой мы живём сейчас, куплена общими стараниями, а если я хочу побаловать Злату или Иру, то всегда плачу из своего кармана.

Думаете, что свекровь успокоилась? Ага, как же! Уже на следующий день она заявилась без приглашения (дверь открыл Женя, я бы её даже на порог не пустила), держа в руках целую стопку вырезок из газет.

- Вот! – Светлана Олеговна бросила свой «багаж» прямо на кухонный стол. – Пускай Злата выбирает. Раз уж никуда поступать не собирается, то хоть нахлебницей не будет.

Оказывается, наш вчерашний разговор произвёл на маму мужа такое впечатление, что она весь вечер перечитывала объявления о работе в газетах, которые потом аккуратно вырезала и складывала в стопку.

- Мама, зачем всё это? – не понял Женя. – Мы не бедствуем, у девочек есть всё необходимое, да и Злата только месяц назад школу закончила, а ты её снова куда-нибудь впрясть норовишь? Пусть отдохнёт, расслабиться, в конце-то концов, а потом уже подработку ищет, если, конечно, захочет.

- В смысле «если захочет»? – рассердилась свекровь. – Ты что же, так и собираешься чужого ребёнка на своём горбу до конца жизни тащить? А про Ирочку ты подумал?

- А при чём тут Ира? – вновь недоумённо уставился на мать супруг.

- А при том, что на Злату денег уходит в два раза больше, чем на Иру! – выдала Светлана Олеговна. – Моя внучка хотела на танцы записаться, а вы ей почему не позволили? Потому что только на кружки её сестры деньги тратите, а Ирочку обделяете!

Да, было дело – одноклассница Иры начала посещать занятия фламенко, та тоже загорелась, но мы с Женей сразу же отказали ей по нескольким причинам. Во-первых, Ирин интерес как вспыхивает, так стремительно и затухает: знаем, проходили все эти курсы пения, гимнастики, макраме и прочего. Во-вторых, Ира уже ходит в художественный лицей, что вместе со всеми принадлежностями для рисования тоже влетает в копеечку, так что да, деньги в нашем отказе роль играли, однако отнюдь не такую, какую себе нафантазировала Светлана Олеговна. Злата же посещает занятия английского и программирования, но так как это нужно ей для будущего образования и работы в целом, то и вопросов о несоразмерных тратах ни у кого не возникало.

Ни у кого, кроме свекрови, которую такие доводы не переубедили.

- То же мне, нашли, куда деньги вкладывать – в программирование, - фыркнула Светлана Олеговна. – И так вся молодежь сидит, уткнувшись в компьютеры, а вы ещё и деньги платите, чтобы Злата этом занималась. А когда она в институт на бюджет не поступит, то что тогда? До самой старости кормить-поить, а Иру во всём ущемлять?

То есть вы понимаете, да? Мама мужа даже не рассматривала вариант того, что Злата пройдёт на бюджет, хотя, повторяюсь, о её школьных успехах была ни сном ни духом.

Женя ответил быстрее меня:

- Мама, ты не знаешь, о чём говоришь! Злата – самая трудолюбивая девушка из всех, кого я знаю, и, если уж совсем на чистоту, то Ире не помешало бы брать с сестры пример. Впрочем, даже если Злата и не поступит на бюджет, это не такая уж и беда – на такой случай мы с Кариной ещё давно деньги откладывать начали, не пропадём.

Ой, не стоило супругу говорить этого, ой как не стоило, потому что после этого признания Светлана Олеговна конкретно пошла в разнос. Она кричала, что вместо того, чтобы обеспечить будущее родной дочери, Женя готов вложить кругленькую сумму в образование какой-то тунеядки, которое ещё и не факт, что окупится. Про то, что мы открыли два банковских счёта на каждую из девочек, мы так и не сказали – свекровь просто не давала раскрыть рта, без остановки ругаясь и причитая, что из-за Златы мы Иру обделяем.

Тут уж Женя, человек, относящийся к своей матери гораздо терпимей, чем я, не удержался, взял Светлану Олеговну под белы рученьки и проводил её до двери, в который раз попросив оставить нашу семью в покое и не лезть в дела наших дочерей, особенно в Златы, до которой ей всё то время, пока мы женаты, дела не было.

Когда за вопящей свекровью захлопнулась дверь, Женя клятвенно заверил меня, что для его матери, во всяком случае до тех пор, пока она не научится себя нормально вести, вход в нашу квартиру закрыт. Мне бы радоваться, но я слишком хорошо знаю Светлану Олеговну. Раньше она, может быть, и присмирела бы, но только не сейчас, когда она свято убеждена, что из-за Златы страдает Ира. Напрямую мама мужа вряд ли сможет что-то сделать, но вот воздействовать через нашу младшую дочь – вполне.

Ира очень привязана к Светлане Олеговна, которая, говоря на чистоту, всегда была конкретно для неё просто эталоном идеальной бабушки, так что даже если мы попытаемся ограничить общение между ними, это вызовет ещё больше недовольства с обоих сторон. Я боюсь, что свекровь попытается настроить Иру против Златы – у них и до этого были не самые близкие отношения, а с подначки свекрови младшая дочь и вовсе может начать воспринимать старшую как соперницу.