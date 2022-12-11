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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Николай Николаевич Дроздов на национальной выставке собак всех пород «Россия-95» в Москве, 1995 год
Фото К. Карташян / РИА Новости
Любимый ведущий из детства!
Любимый ведущий из детства!
2.
Валерий Золотухин на закладке столичного «Парка звезд» в Крылатском, 1999 год
Фото В. Федоренко / РИА Новости
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6.
Юлия Белянчикова участвует в монтаже телепередачи «Здоровье», 1975 год
Фото О. Макарова / РИА Новости
Юлия Белянчикова вела однy из пepвыx передач на медицинскую тематику на отечественном телевидении — научно-популярную программу «Здоровье». Причем по специальности она вовсе не артистка и не телеведущая, а врач...
Такая добрая, приятная, интеллигентная женщина! Сейчас на нашем ТВ почти нет таких...
Юлия Белянчикова вела однy из пepвыx передач на медицинскую тематику на отечественном телевидении — научно-популярную программу «Здоровье». Причем по специальности она вовсе не артистка и не телеведущая, а врач...
Такая добрая, приятная, интеллигентная женщина! Сейчас на нашем ТВ почти нет таких...
12.
Наталья Крачковская в роли Марии Ивановны в телесериале «Клубничка», 1996 год
Фото И. Чохонелидзе / ТАСС
В ситкоме «Клубничка» помимо Натальи Крачковской еще столько прекрасных актеров снимались. Александр Демьяненко, Марина Яковлева, Галина Польских, Алексей Булдаков, Мария Аронова, Алексей Гуськов и др.
В ситкоме «Клубничка» помимо Натальи Крачковской еще столько прекрасных актеров снимались. Александр Демьяненко, Марина Яковлева, Галина Польских, Алексей Булдаков, Мария Аронова, Алексей Гуськов и др.
14.
Тамара Гвердцители на VII Международном молодежном фестивале песни «Красная гвоздика», 1981 год
Фото В. Арутюнова / РИА Новости
Именно в 1981 году страна узнала такую артистку, как Тамара Гвердцители, которой на тот момент было всего 19 лет.
Слава пришла к юной артистке после того, как в 1981 году она заняла 2-е место на всесоюзном фестивале в Днепропетровске, а через пару месяцев еще и победила на международном конкурсе «Красная гвоздика» в Сочи.
Именно в 1981 году страна узнала такую артистку, как Тамара Гвердцители, которой на тот момент было всего 19 лет.
Слава пришла к юной артистке после того, как в 1981 году она заняла 2-е место на всесоюзном фестивале в Днепропетровске, а через пару месяцев еще и победила на международном конкурсе «Красная гвоздика» в Сочи.
16.
Ведущие Лариса Вербицкая и Михаил Марфин во время съемок телепередачи «Счастливый случай» в телецентре «Останкино» в Москве, 1989 год
«Счастливый случай» — это семейная викторина, которая выходила в эфир с 1989 по 2000 г.
Бессменным ведущим все эти 11 лет был Михаил Марфин, в 1989 —1990 годы его соведущей была Лариса Вербицкая.
Бессменным ведущим все эти 11 лет был Михаил Марфин, в 1989 —1990 годы его соведущей была Лариса Вербицкая.
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