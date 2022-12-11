14.

Фото В. Арутюнова / РИА Новости

Именно в 1981 году страна узнала такую артистку, как Тамара Гвердцители, которой на тот момент было всего 19 лет.



Слава пришла к юной артистке после того, как в 1981 году она заняла 2-е место на всесоюзном фестивале в Днепропетровске, а через пару месяцев еще и победила на международном конкурсе «Красная гвоздика» в Сочи.