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День такой на Фишках

День такой на Фишках

Автор:
09 декабря 2022 14:22
Метки: днюха   лайки   модератор   фишки   шутка   яавтор   
366
3

Дата регистрации на Фишках – это особенный день. Возможно, не все знают, что в каждую годовщину этой даты у пользователей есть некоторые дополнительные льготы и бонусы.

Аватарка

Весь этот день аватарка – в праздничном оформлении, чтобы фишкянину было приятно, а другим ясно, что от него сегодня можно ожидать разное непонятное.

Оформление аватарки: у Муж. будут летать звёздочки вокруг аватарки , у Жен. - цветочки.

Карма

В качестве подарка карма автоматически увеличивается на количество, равное количеству лет на Фишках.

Посты

Один ваш пост с любой вашей фигнёй может быть размещён на Главной на весь этот день, для этого в Редакторе нужно включить соответствующее требование:

×
×

В заглавной картинке поста будет видна пометка Д в кружочке , что, видимо, означает, что у автора случился «День».


Лайки и дизлайки

Все полученные в этот день лайки – удваиваются.

Все полученные в этот день дизлайки на карму именинника не влияют, наоборот, возвращаются обратно отправителю и уменьшают его карму.

Это происходит автоматически, никаких дополнительных действий не требуется.


Бан

В этот день можно зайти в любое сообщество, включая те, в которых вы в ЧС, и забанить на 1 день модератора 1-го сообщества.

Для этого нужно зайти в любой пост выбранного сообщества и написать кодовую фразу:

@moderator забанись

Предупреждение: Механизм защиты от отдачи не до конца отлажен, известны случаи, когда эта опция срабатывала в сторону пользователя.


Цензура и галочка

В этот день можно [цензура]  [цензура]], а чё, сёдня у меня [цензура][цензура], и вообще  [цензура][цензура] гулять так гулять!!!

У Галочки статус: всё сложно.


Техподдержка

Как известно, за флуд в ТП – бан. Но в этот счастливый безрассудный день можно совершенно свободно флудить в Техподдержке, и за это ничего не будет. Ничего у вас на Фишках, да и вас тоже, не будет 1 день, возможно – 1 неделя, это зависит от вашей фантазии в Техподдержке.


Окончание

Ровно в 24.00 все вышеперечисленные бонусы исчезают, единственный переходящий приз - это возможный бан за вот это всё.


Хорошего вам настроения в такой день и другие тоже.

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Метки: днюха   лайки   модератор   фишки   шутка   яавтор   
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16  комментариев
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9k
Б.Касторский 3 часа назад
Получается, что специально подождали, когда мой день пройдет, для верности подождали 12 дней и ввели такую тему? Мило. Премного благодарен.
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532
Лютый вам Бетховен Час назад
Ну вы, блин, даёте!
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
с 1 апреля /04/2023
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32k
russger Час назад
Кстати, а как узнать за что забанен и как избавиться от бана? А то я, походу, по пьяни херни назвиздел и уменя в игровом сообществе бан. А за что не помню ))
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532
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Один ваш пост с любой вашей фигнёй
=====================================
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5k
Наталья 2 часа назад
баааааааааааа, да у меня юбилей в следующем году здесь))))))))))
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53k
noName 2 часа назад
Ага и ещё "наверно оставит мне в подарок 500 эскимо"
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173k
Модератор 3 часа назад
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Виктор Апрель

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