День такой на Фишках

В заглавной картинке поста будет видна пометка Д в кружочке , что, видимо, означает, что у автора случился «День».

Лайки и дизлайки

Все полученные в этот день лайки – удваиваются.

Все полученные в этот день дизлайки на карму именинника не влияют, наоборот, возвращаются обратно отправителю и уменьшают его карму.

Это происходит автоматически, никаких дополнительных действий не требуется.

Бан

В этот день можно зайти в любое сообщество, включая те, в которых вы в ЧС, и забанить на 1 день модератора 1-го сообщества.

Для этого нужно зайти в любой пост выбранного сообщества и написать кодовую фразу:

@moderator забанись

Предупреждение: Механизм защиты от отдачи не до конца отлажен, известны случаи, когда эта опция срабатывала в сторону пользователя.

Цензура и галочка

В этот день можно [цензура] [цензура]], а чё, сёдня у меня [цензура][цензура], и вообще [цензура][цензура] гулять так гулять!!!

У Галочки статус: всё сложно.

Техподдержка

Как известно, за флуд в ТП – бан. Но в этот счастливый безрассудный день можно совершенно свободно флудить в Техподдержке, и за это ничего не будет. Ничего у вас на Фишках, да и вас тоже, не будет 1 день, возможно – 1 неделя, это зависит от вашей фантазии в Техподдержке.

Окончание

Ровно в 24.00 все вышеперечисленные бонусы исчезают, единственный переходящий приз - это возможный бан за вот это всё.

Хорошего вам настроения в такой день и другие тоже.