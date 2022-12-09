День такой на Фишках

Дата регистрации на Фишках – это особенный день. Возможно, не все знают, что в каждую годовщину этой даты у пользователей есть некоторые дополнительные льготы и бонусы.
Аватарка
Весь этот день аватарка – в праздничном оформлении, чтобы фишкянину было приятно, а другим ясно, что от него сегодня можно ожидать разное непонятное.
Оформление аватарки: у Муж. будут летать звёздочки вокруг аватарки , у Жен. - цветочки.
Карма
В качестве подарка карма автоматически увеличивается на количество, равное количеству лет на Фишках.
Посты
Один ваш пост с любой вашей фигнёй может быть размещён на Главной на весь этот день, для этого в Редакторе нужно включить соответствующее требование:
В заглавной картинке поста будет видна пометка Д в кружочке , что, видимо, означает, что у автора случился «День».
Лайки и дизлайки
Все полученные в этот день лайки – удваиваются.
Все полученные в этот день дизлайки на карму именинника не влияют, наоборот, возвращаются обратно отправителю и уменьшают его карму.
Это происходит автоматически, никаких дополнительных действий не требуется.
Бан
В этот день можно зайти в любое сообщество, включая те, в которых вы в ЧС, и забанить на 1 день модератора 1-го сообщества.
Для этого нужно зайти в любой пост выбранного сообщества и написать кодовую фразу:
@moderator забанись
Предупреждение: Механизм защиты от отдачи не до конца отлажен, известны случаи, когда эта опция срабатывала в сторону пользователя.
Цензура и галочка
В этот день можно [цензура] [цензура]], а чё, сёдня у меня [цензура][цензура], и вообще [цензура][цензура] гулять так гулять!!!
У Галочки статус: всё сложно.
Техподдержка
Как известно, за флуд в ТП – бан. Но в этот счастливый безрассудный день можно совершенно свободно флудить в Техподдержке, и за это ничего не будет. Ничего у вас на Фишках, да и вас тоже, не будет 1 день, возможно – 1 неделя, это зависит от вашей фантазии в Техподдержке.
Окончание
Ровно в 24.00 все вышеперечисленные бонусы исчезают, единственный переходящий приз - это возможный бан за вот это всё.
Хорошего вам настроения в такой день и другие тоже.
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