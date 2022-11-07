20 красноречивых кадров из разных стран, которые расскажут больше чем путеводитель

Если как следует призадуматься, то любую страну можно охарактеризовать одним словом. Но гораздо нагляднее показать это с помощью фотографий. В этом посте вы увидите колоритные изображения, которые как нельзя лучше передают фишки разных стран, по мнению путешественников.

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Все пабы Великобритании отмечены на Картах Google 0 Источник:

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В французских виноградниках разводят костры, чтобы растения не простудились 0 Источник:

В париже даже небо утверждает, что Париж - это столица любви 0 Источник:

Когда ты забрёл не на тот пляж в Таиланде 0 Источник:

Путешествие по Индии 0 Источник:

В Италии даже торговые центры представляют собой памятники архитектуры 0 Источник:

Итальянский язык не очень сложный 0 Источник:

У мексиканцев такое же острое чувство юмора, как и у кактусов 0 Источник: Босоножки для вашей милой свекрови.

Дорожная полиция в Бельгии строга и непреклонна 0 Источник:

Ирландский суп дня: Виски с гренками H2O 0 Источник:

Когда во время фестиваля в Ирландии поднялся сильный ветер 0 Источник:

Весна в Норвегии 0 Источник:

Ламы в Перу не такие доброжелательные, как может показаться на первый взгляд 0 Источник:

Гостеприимная Испания. "Туристы, домой!" 0 Источник:

Как понять, что вы в Греции 0 Источник: Простыни и полотенца предназначены для использования в комнате. Не для пляжа и не для вечеринок в тогах!

Обычный день в ОАЭ 0 Источник:

Вы должны быть готовы, что карта Канады сведет вас с ума 0 Источник: "Эта улица”, “Та улица”, “Другая улица”.

В Австралии высока вероятность возникновения пожаров, и это только второй уровень 0 Источник:

Финны очень серьезно относятся к личному пространству. Скамейки расположены таким образом, чтобы люди не сидели лицом к лицу 0 Источник:

Многие Турки говорят на русском языке 0 Источник:

Шведы настроены очень оптимистично. Железнодорожный вокзал был затоплен? Тогда это бассейн! 0 Источник: