20 красноречивых кадров из разных стран, которые расскажут больше чем путеводитель

652
23
Если как следует призадуматься, то любую страну можно охарактеризовать одним словом. Но гораздо нагляднее показать это с помощью фотографий. В этом посте вы увидите колоритные изображения, которые как нельзя лучше передают фишки разных стран, по мнению путешественников.
×
×
У мексиканцев такое же острое чувство юмора, как и у кактусов
Босоножки для вашей милой свекрови.
Как понять, что вы в Греции
Простыни и полотенца предназначены для использования в комнате. Не для пляжа и не для вечеринок в тогах!
Вы должны быть готовы, что карта Канады сведет вас с ума
"Эта улица”, “Та улица”, “Другая улица”.
Финны очень серьезно относятся к личному пространству. Скамейки расположены таким образом, чтобы люди не сидели лицом к лицу
Шведы настроены очень оптимистично. Железнодорожный вокзал был затоплен? Тогда это бассейн!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 18 сногсшибательных фишек, которые можно увидеть только в Китае
- 13 особенностей жизни в Корее, которые для остального мира в диковинку
- Фото, от которых так и веет ностальгией по 80-м, 90-м и нулевым
- 20+ снимков, сделанных в самый нужный момент
- 15 обычаев из других стран, которые шокировали путешественников
Новости партнёров
реклама