Спасение собаки, застрявшей во льду

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Мужчина полез в ледяную воду, спас собаку. Всё это время рыжий товарищ того пса находился рядом, словно подбадривал: "Подожди, люди обязательно помогут"
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