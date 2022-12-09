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Спасение собаки, застрявшей во льду

Спасение собаки, застрявшей во льду

Автор:
09 декабря 2022 08:53
Метки: помощь собаке   поступок   собака во льду   спасение   
461
1
1

Мужчина полез в ледяную воду, спас собаку. Всё это время рыжий товарищ того пса находился рядом, словно подбадривал: "Подожди, люди обязательно помогут"

Источник:

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Метки: помощь собаке   поступок   собака во льду   спасение   
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8k
Izrin Maria 2 часа назад
Мужик!
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vandergur 50 минут назад
Вот это мужик!!!!
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gizmo gizmo 53 минуты назад
блин, меня на место этого мужика - утонул бы там рядом с собакой да и всё
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20k
ЦСКА Час назад
Бодрый такой мужичонка!
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