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С добрым утром!

С добрым утром!

Автор:
04 декабря 2022 08:22
Метки: настроение   позитив   утро   
365
22
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Подборка интересных и красивых фотографий с котами для утреннего настроения.
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Метки: настроение   позитив   утро   
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3  комментария
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23k
Влад 4 часа назад
Ничего себе доброе, в шаге от инфаркта.
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23k
Bar0 Час назад
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62k
doker 4 часа назад
Я так понимаю, чтобы была возможность поработать самому, коту нужен отдельный компьютер.

Конфигурацию не подскажите, которая удовлетворит потребности кошки?
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