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Женская логика

Женская логика

Автор:
04 декабря 2022 06:34
Метки: Юмор   женщины   непонятное   
1487
18
Абсолютно непостижимое явление
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Метки: Юмор   женщины   непонятное   
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21k
homerchik 9 часов назад
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Виктор Глущенко 2 часа назад
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25k
Сергей Алексеевич 5 часов назад
У женщины всего две проблемы:
1) как одеться так чтобы выглядеть прилично, но казаться голой?
2) как бы дать всем мужикам, которые меня хотят, но чтобы никто плядью не считал?
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19k
Mexanik79 8 часов назад
Ссылка coub.com
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Александр Потёмкин 8 часов назад
... Во первых, я вашу кастрюлю не брала!
Во вторых - я её поставила на место!!
А в третьих - она уже была дырявая!!!
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