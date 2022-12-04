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Метки: Юмор женщины непонятное
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1) как одеться так чтобы выглядеть прилично, но казаться голой?
2) как бы дать всем мужикам, которые меня хотят, но чтобы никто плядью не считал?
Во вторых - я её поставила на место!!
А в третьих - она уже была дырявая!!!