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Просто гифки, всякие и разные

Просто гифки, всякие и разные

Автор:
02 декабря 2022 22:01
Метки: Интересные   Разные   Юморные и не очень   всякие   гифки   позитивные   прикольные   
354
15
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Просто гифки, разнообразные...
Приятного просмотра!
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Метки: Интересные   Разные   Юморные и не очень   всякие   гифки   позитивные   прикольные   
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5  комментариев
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1k
courvoisier 2 часа назад
Написал бы, что бритвенные лезвия точить правильно и экологично, но на последней гифке завис, поэтому не написал.
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956
Leland Gaunt 9 минут назад
К 14 й:
Современные лезвия такие дорогие, что когда Соломон Моисеевич брился старой "Невой", в его организме появлялось не только приятное ощущение экономии, но даже и некоторого заработка.
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0
mii2 Час назад
Всё работает
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