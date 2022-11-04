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10 правдивых событий, в которые сложно поверить

10 правдивых событий, в которые сложно поверить

Автор:
04 ноября 2022 17:10
Сообщество : Факты
Метки: Интересные   Комичность   Правдивые   вымысел   исторические   события   факты   
7449
10
В истории человечества происходили события, невероятность или непоследовательность которых напоминает сюжет фантастического фильма или даже детского мультфильма. В этом посте вы узнаете интересные факты, которые на первый взгляд кажутся вымыслом.
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Источник:

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Метки: Интересные   Комичность   Правдивые   вымысел   исторические   события   факты   
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18  комментариев
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20k
Alf 3 дня назад
Парапла н сверхлёгкий летательный аппарат, созданный на базе планирующего парашюта. Несмотря на внешнее сходство и родство с парашютом, они принципиально отличаются тем, что параплан предназначен для горизонтального полёта, а парашют для вертикального спуска.
Температура воздуха на высоте 10 тысяч метров составляет примерно минус 45 - 50 градусов по Цельсию плюс сильный ветер это идеально подходит для охлаждения. Средние показатели данной высоты достигают -55 С.
5000 - 7000 метров Ощущается общая слабость, тяжесть во всем теле, сильная усталость. Боль в висках. При резких движениях головокружение. Губы синеют, повышается температура, часто из носа и легких выделяется кровь, а иногда начинается и желудочное кровотечение. Возникают галлюцинации.

После анализа данных полёта выяснилось: тот факт, что она отключилась на высоте 10 000 метров, действительно спас её. В состоянии полного сознания сердце спортсменки просто не выдержало бы. И разве после такого кто-то может спорить с тем, что Эва Висниерска – самая удачливая женщина в мире?

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16k
Alex День назад
Про параплан
Я как-то не понял, что мешало даме сбрасывать высоту спиралью? Это же совершенно обычное дело, когда затягивают одну клеванту и спиратью сбрасывают высоту чуть ли не со скоростью свободного падения (утрирую). Даже при сильных термиках, которые подбрасывают за тучи, спиралью уйти можно.
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21k
BiZ День назад
кульминация - это не конец. дебилы ьля.
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5k
Гор День назад
ну как тут не запостить эту историю
В 1982 году Ларри Уолтерс, пенсионер из Лос-Анджелеса решил осуществить давнюю мечту - полететь, но не на самолете. Он изобрел собственный способ путешествовать по воздуху. Уолтерс привязал к садовому стулу сорок пять метеозондов, наполненных гелием, каждый из которых имел метр в диаметре. С собой у Уолтерса были Си-Би-рация, пиво, бутерброды и пневматическое ружьё спускаться он планировал, выстреливая в шары (он же не знал, что выронит его в полете). По сигналу, его друзья отвязали веревку, удерживавшую кресло. Ларри Уолтерс собирался плавно подняться всего на 10 метров и попарить над собственным двором, однако кресло, как из пушки, взлетело сразу почти на пять километров.

Из обсуждения соседей, на глазах которых дело происходило:

Звоним 911?

Зачем?

Человек улетел.

Летать не запрещено. Закон не нарушен. Насилия не было. Америка - свободная страна. Хочешь летать - и лети к чертовой матери.

Часа через четыре диспетчер ближнего аэропорта слышит доклад пилота с заходящего лайнера:

Парни, вы в курсе, что у вас тут в посадочном эшелоне какой-то идиот летает на садовом стуле?

Чего? - переспрашивает диспетчер.

Летает, говорю. Вцепился в свой стул. Все-таки аэропорт, я и подумал, мало ли что...

Командир, заподозрив неладное, вкрадчиво заговаривает диспетчер. Вы не хотите передать управление второму пилоту?

Зачем? изумляется командир. Вас не понял.

Борт 1419, повторите доклад диспетчеру!

Я сказал, что у вас в посадочном эшелоне какой-то идиот летает на садовом стуле. Мне не мешает. Но ветер, знаете...

Диспетчер, все еще не веря своим ушам, врубает громкую трансляцию. У старшего смены квадратные глаза. В начало полосы с воем мчатся пожарные и скорая помощь. Полоса очищена, движение приостановлено: экстренная ситуация. Лайнер садится в штатном режиме. По трапу взбегают сотрудник ФБР и психиатр.

Спустя некоторое время доклад со следующего борта:

Земля, какого черта тут у вас мужик на воздушных шариках путь загораживает! Вы вообще за воздухом следите?

В диспетчерской тихая паника. Неизвестный психотропный газ над аэропортом?

Спокойно, кэптен. А кроме вас, его кто-нибудь видит?

Мне что, бросить штурвал и идти в салон опрашивать пассажиров, кто из них не ослеп?

Почему вы считаете, что они могут ослепнуть? Какие еще симптомы расстройств вы можете назвать?

Земля, я ничего не считаю, я говорю, что этот мужик на стуле работает воздушным заградителем. А расстройством я могу назвать работу с вашим аэропортом.

Диспетчер трясет головой и выливает на нее стакан воды, как вдруг докладывают с борта третьего самолета:

Да, и хочу поделиться с вами тем наблюдением, джентльмены, что удивительно нелепо и одиноко выглядит на этой высоте человек без самолета.

В каком смысле??!!

О. И в прямом, и в философском... и в аэродинамическом.

В диспетчерской пахнет крутым первоапрельским розыгрышем, но календарь дату не подтверждает. Четвертый борт леденяще вежлив:

Земля, докладываю, что только что какой-то парень чуть не влез ко мне в левый двигатель, создав угрозу аварийной ситуации. Не хочу засорять эфир при посадке. По завершении полета обязан составить письменный доклад.

При появлении пятого борта, диспетчер подумывает обратиться к специалисту.

Да, и скажите студентам, что если эти идиоты будут праздновать Хэллоуин рядом с посадочной глиссадой, то это добром не кончится! - Просит командир борта пятого.

Доложите по порядку. Что вы видите?

Посадочную полосу вижу хорошо.

К черту полосу!

Не понял? В смысле?

Доложите - вы наблюдаете неопознанный летательный объект?

А чего тут не опознать-то? Очень даже опознанный. Это человек.

Так. По порядку. Г д е вы его видите?

Уже не вижу.

Почему?

Потому что улетел.

Кто?

Я.

Куда?

Земля, вы что там, с ума сошли? Я захожу к вам на посадку!

А человек где?

А я почем знаю? Слежу я за ним что ли!

Он вообще был?

Летающий человек?

Да!!!

- Конечно был! Что я, псих?!

А сейчас?

Мне некогда за ним следить! Откуда я знаю, где он! Напустили черт-те кого в посадочный эшелон и еще требуют следить за ними!

Спокойно, кэптен. Вы можете его описать?

Мужик на садовом стуле!

А почему он летает?

Откуда мне знать? Не все дома у него потому что.

Что его в воздухе-то держит? - в отчаянии надрывается диспетчер. - Какая сила? Какое летательное средство? Не может же он на стуле летать!!!

Так у него к стулу шарики привязаны!

Вы можете его описать?

Ну, парень. Нестарый мужчина. В шортах и рубашке.

Так. Он белый или черный?

Он синий.

Кэптен? Что значит - синий?...

Вы знаете, какая тут температура за бортом? Попробуйте сами полетать без самолета.

Диспетчера недоумевают. Прилетные рейсы адресуют на запасные аэропорты. Вылеты задерживаются. На радарах - ничего! Человек маленький и нежелезный, шарики маленькие и резиновые.

Связываются с авиабазой. Объясняют и клянутся, что в воздухе человек на стуле, врач в трубку подтверждает.

Поднимают истребитель.

В ста метрах от воздухоплавателя на стуле пролетает истребитель, который закладывает разворот, и на обратном пролете пилот крутит пальцем у виска. Этого оскорбленный пилот стула на шариках стерпеть не может, зрительный центр в мерзлом мозгу передает команду на впрыск адреналина, сердце толкает кровь, - и он показывает пилоту непристойный жест.

- Живой, - неодобрительно докладывает истребитель на базу.

Поднимают полицейский вертолет.

А вечереет... Темнеет! Холодает. И вечерним бризом, согласно законам метеорологии, шары медленно сносит к морю. Он дрейфует уже над берегом.

Из вертолета орут и машут! За шумом, разумеется, ничего не слышно. Сверху пытаются подцепить его крюком на тросе, но мощная струя от винта сдувает шары в сторону, креслице болтается враскачку, как бы не вывалился!...

И спасательная операция завершается по его собственному рецепту, что в чем-то обидно... Вертолет возвращается со снайпером, слепит со ста метров прожектором, и снайпер простреливает верхний зонд. И второй. Смотрят с сомнением... Снижается?

Человек, который летал на стуле, изображение №3
Внизу уже болтаются все береговые катера. Вольная публика на произвольных плавсредствах наслаждается зрелищем и мешает береговой охране. Головы задраны, и кто-то уже упал в воду.

Третий шарик с треском лопается, и снижение делается явным.

На пятом простреленном шаре наш парень с чмоком и брызгами шлепается в волны.

Но веревки, на которых висели сдутые шары, запутались в высоковольтных проводах, что вызвало короткое замыкание. Целый район Лонг-Бич остался без электричества.

Фары светят, буруны белеют, катера мчатся! Его вытраливают из воды и начинают отдирать от стула.

Врач щупает пульс на шее, смотрит в зрачки, сует в нос нашатырь, колет кофеин с глюкозой и релаксанты в вену. Как только врач отворачивается, пострадавшему вливают стакан виски в глотку, трут уши, бьют по морде... и лишь тогда силами четырех матросов разжимают пальцы и расплетают ноги, закрученные винтом вокруг ножек стула.

Под пыткой (в смысле массажем) он начал приходить в себя. Самостоятельно стучит зубами. Улыбается, когда в каменные от судороги мышцы вгоняют булавки. И наконец произносит первое нецензурное слово. То есть жизнь налаживается.

И когда на набережной его перегружают в "скорую", и фотовспышки прессы слепят толпу, пронырливой корреспондентке удается просунуть микрофон между санитаров и крикнуть:

- Скажите, зачем вы все-таки это все сделали?

На что Ларри Уолтерз ответил: "Ну нельзя же все время сидеть без дела".
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3k
sailor_cool 2 дня назад
про почтальона с его замком кино есть Идеальный дворец Фердинанда Шеваля. очень трогательный фильм.
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1k
vijilante 2 дня назад
А я , дурак думал што премию Дарвина дают только посмертно...
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7
Ed B 2 дня назад
А где история про мужика из Китая, который собственными руками за 30 лет посадил лес в полупустыне?
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26k
Ego sum qui sum 3 дня назад
Висниерска после того замерзания стала Вишневской
Знаково...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
451
Лютый вам Бетховен 3 дня назад
Более детально и интереснее о Ларри Уолтерсе:
https://www.beesona.ru/id6829/literature/73616/https://www.beesona.ru/id6829/literature/73616/
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