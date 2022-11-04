10 правдивых событий, в которые сложно поверить

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В истории человечества происходили события, невероятность или непоследовательность которых напоминает сюжет фантастического фильма или даже детского мультфильма. В этом посте вы узнаете интересные факты, которые на первый взгляд кажутся вымыслом.
Бабуин официально работал на железной дороге
В 1880 году связист Джеймс вместе со своим помощником Джеком (павианом) работал на железнодорожной ветке в Южной Африке. Мужчине ампутировали обе ноги, поэтому он научил примата помогать ему по хозяйству, а также менять рельсы на железнодорожных путях и управлять светофором. Однажды пассажиры сообщили, что на вокзале светофором управляет обезьяна. Железнодорожная администрация начала расследование, но была удивлена специальными знаниями Джека, и он был официально принят на работу. Ему даже назначили зарплату в 20 центов в день. За 9 лет работы на железнодорожных путях Джек не допустил ни одной ошибки.
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В Египте было очень просто купить мумию
Ученый и врач Авиценна в XI веке описал лекарство от некоторых недугов с применением мумий. Европейцы покупали их в больших количествах после того, как они были измельчены для производства лекарств, коричневой краски и удобрений. Только в начале XX века, после того как европейская пресса начала раскручивать мифы о проклятии фараонов, энтузиазм по отношению к лекарствам из мумий угас.
В эту минуту играет самый продолжительный концерт в мире
В церкви Святого Буркардо, расположенной в немецком городе Хальберштадт, в 2001 году в органной версии начали играть композицию Джона Кейджа “Как можно медленнее”. Оригинальная версия длится 20 минут, но последователи композитора решили увеличить ее продолжительность до 639 лет. Аккорд меняется раз в несколько лет, а кульминация исполнения наступит в 2640 году.
Парапланеристка попала в грозовое облако и выжила
14 февраля 2007 года 35-летняя Ева Висниерска готовилась в Австралии к чемпионату мира по парапланеризму. Во время тренировочного полета она начала подниматься все выше и выше. В конце концов она оказался прямо в грозовых облаках на высоте 9 946 метров. Из-за низкой температуры и недостатка кислорода она потерял сознание. Через 40 минут из-за сильного ледяного покрова, образовавшегося на параплане, она начала спускаться. На высоте 6900 метров параплан раскрылся, и от сильного толчка девушка пришла в сознание. Ей удалось выбраться из грозовых облаков и приземлиться на небольшой ферме. Висниерска выжила, но получила сильное переохлаждение.
Почтальон 33 года строил замок из камней, которые собирал во время работы
Француз Фердинанд Шеваль всю свою жизнь занимал должность сельского почтальона в Отвиве. При перевозке почты он собирал и складывал в свою машину камни необычной формы. С 1879 года в течение 33 лет он строил замок из найденных им камней. Закончив свою работу в 1912 году, почтальон попросил похоронить его в этом замке. Получив отказ от местных властей, Фердинанд Шеваль построил для себя склеп в местном пантеоне, на что у него ушло 8 лет.
Талантливый художник умер в 1924 году, через год после постройки своего склепа, в котором он был похоронен. Кстати, незадолго до своей смерти Шеваль получил признание самого Пабло Пикассо. Оба изобретения впоследствии были названы памятниками истории и культуры.
Талантливый художник умер в 1924 году, через год после постройки своего склепа, в котором он был похоронен. Кстати, незадолго до своей смерти Шеваль получил признание самого Пабло Пикассо. Оба изобретения впоследствии были названы памятниками истории и культуры.
Тюлень научился говорить
В 1971 году в Бостонском аквариуме приняли тюленя, которого нашел и вырастил Скотти Даннинг, когда он был еще маленьким. Мужчина держал его в своем доме несколько месяцев и дал ему прозвище Гувер. Пока тюлень жил со Скотти, он научился имитировать человеческий язык. Хотя словарный запас животного был ограничен, все слова, известные Гуверу, произносились четко. Он просил людей подойти и произнести его имя. Он также мог кричать: “Убирайся отсюда!” Прибыв в аквариум, Гувер хранил молчание в течение 5 лет. Но со временем он привык к обстановке и персоналу и начала произносить такие фразы, как “Привет!” и “Иди сюда!”. Благодаря этому Гувер прославился и стал первым говорящим млекопитающим, не являющимся человеком.
Мужчина случайно пролетел на воздушных шарах на высоте 4800 метров
В 1982 году житель Калифорнии Ларри Уолтерс решил отправиться в полет и привязал к своему креслу 45 метеозондов, надутых гелием. Для полета мужчина взял с собой рацию, пиво, бутерброды и дробовик (он планировал спуститься, стреляя по воздушным шарам). Уолтерс хотел подняться всего на 10 метров, однако поднялся до... 4800 метров. Из-за страха он не смог стрелять по воздушным шарам и в результате провел в воздухе 14 часов, достигнув воздушного коридора.
Со временем Ларри отрезал несколько воздушных шаров и начал медленно спускаться. Впоследствии он запутался в линиях электропередач, что привело к короткому замыканию. Однако мужчина выжил. Ему пришлось заплатить штраф в размере 1500 долларов США, но он получил премию Дарвина.
Со временем Ларри отрезал несколько воздушных шаров и начал медленно спускаться. Впоследствии он запутался в линиях электропередач, что привело к короткому замыканию. Однако мужчина выжил. Ему пришлось заплатить штраф в размере 1500 долларов США, но он получил премию Дарвина.
Кот Дасти стал клептоманом
В 2011 году 5-летний домашний кот из Калифорнии по кличке Дасти приобрел популярность благодаря своей клептомании. Он получил прозвище Клепто Китти после того, как принёс домой более 600 предметов, найденных в прилегающих районах. Среди них были перчатки для мытья автомобилей, губки, полотенца, обувь, носки, перчатки, фартуки, нижнее белье, ошейники, игрушки, защитные маски, брюки, купальники и другие. Обычно свои “преступления” кот совершал под покровом ночи. Владельцы кота вместе с командой по связям с общественностью Must Love Cats на канале Animal Planet установили камеру и засняли выходки Дасти.
Бревно, которое плавало в озере более 120 лет
В штате Орегон, США, в кратере спящего вулкана расположено кратерное озеро, в котором уже более 120 лет плавает бревно. Оно “путешествует” по озеру как минимум с 1896 года, с тех пор как было обнаружено геологом Джозефом Диллером. 9-метровый кусок дерева все эти десятилетия перемещался по озеру в вертикальном положении. Над водой видна почти полуметровая часть ствола шириной 61 сантиметр. Он достаточно жесткий и способен выдержать вес человека.
Кусок дерева, вероятно, оказался в озере из-за оползня со склонов вулкана, и ледяная вода “уплотнила” его, не давая дереву возможности сломаться. Кстати, радиоуглеродный анализ показал, что знаменитому стволу около 450 лет.
Кусок дерева, вероятно, оказался в озере из-за оползня со склонов вулкана, и ледяная вода “уплотнила” его, не давая дереву возможности сломаться. Кстати, радиоуглеродный анализ показал, что знаменитому стволу около 450 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Температура воздуха на высоте 10 тысяч метров составляет примерно минус 45 - 50 градусов по Цельсию плюс сильный ветер это идеально подходит для охлаждения. Средние показатели данной высоты достигают -55 С.
5000 - 7000 метров Ощущается общая слабость, тяжесть во всем теле, сильная усталость. Боль в висках. При резких движениях головокружение. Губы синеют, повышается температура, часто из носа и легких выделяется кровь, а иногда начинается и желудочное кровотечение. Возникают галлюцинации.
После анализа данных полёта выяснилось: тот факт, что она отключилась на высоте 10 000 метров, действительно спас её. В состоянии полного сознания сердце спортсменки просто не выдержало бы. И разве после такого кто-то может спорить с тем, что Эва Висниерска – самая удачливая женщина в мире?
Я как-то не понял, что мешало даме сбрасывать высоту спиралью? Это же совершенно обычное дело, когда затягивают одну клеванту и спиратью сбрасывают высоту чуть ли не со скоростью свободного падения (утрирую). Даже при сильных термиках, которые подбрасывают за тучи, спиралью уйти можно.
По поводу слабости рук - есть знакомый, который увлекается парапланами (от него и мне пару раз полеты перепадали) и у него есть супруга - миниатюрная, а летает на куполе мужа. Так вот ей сложновато клеванты тянуть, так она себе дополнительные стремена для ног сделала (супруг сделал, если быть точнее). Весьма прикольно выглядит со стороны ее управление :) Но проблему решили.
В 1982 году Ларри Уолтерс, пенсионер из Лос-Анджелеса решил осуществить давнюю мечту - полететь, но не на самолете. Он изобрел собственный способ путешествовать по воздуху. Уолтерс привязал к садовому стулу сорок пять метеозондов, наполненных гелием, каждый из которых имел метр в диаметре. С собой у Уолтерса были Си-Би-рация, пиво, бутерброды и пневматическое ружьё спускаться он планировал, выстреливая в шары (он же не знал, что выронит его в полете). По сигналу, его друзья отвязали веревку, удерживавшую кресло. Ларри Уолтерс собирался плавно подняться всего на 10 метров и попарить над собственным двором, однако кресло, как из пушки, взлетело сразу почти на пять километров.
Из обсуждения соседей, на глазах которых дело происходило:
Звоним 911?
Зачем?
Человек улетел.
Летать не запрещено. Закон не нарушен. Насилия не было. Америка - свободная страна. Хочешь летать - и лети к чертовой матери.
Часа через четыре диспетчер ближнего аэропорта слышит доклад пилота с заходящего лайнера:
Парни, вы в курсе, что у вас тут в посадочном эшелоне какой-то идиот летает на садовом стуле?
Чего? - переспрашивает диспетчер.
Летает, говорю. Вцепился в свой стул. Все-таки аэропорт, я и подумал, мало ли что...
Командир, заподозрив неладное, вкрадчиво заговаривает диспетчер. Вы не хотите передать управление второму пилоту?
Зачем? изумляется командир. Вас не понял.
Борт 1419, повторите доклад диспетчеру!
Я сказал, что у вас в посадочном эшелоне какой-то идиот летает на садовом стуле. Мне не мешает. Но ветер, знаете...
Диспетчер, все еще не веря своим ушам, врубает громкую трансляцию. У старшего смены квадратные глаза. В начало полосы с воем мчатся пожарные и скорая помощь. Полоса очищена, движение приостановлено: экстренная ситуация. Лайнер садится в штатном режиме. По трапу взбегают сотрудник ФБР и психиатр.
Спустя некоторое время доклад со следующего борта:
Земля, какого черта тут у вас мужик на воздушных шариках путь загораживает! Вы вообще за воздухом следите?
В диспетчерской тихая паника. Неизвестный психотропный газ над аэропортом?
Спокойно, кэптен. А кроме вас, его кто-нибудь видит?
Мне что, бросить штурвал и идти в салон опрашивать пассажиров, кто из них не ослеп?
Почему вы считаете, что они могут ослепнуть? Какие еще симптомы расстройств вы можете назвать?
Земля, я ничего не считаю, я говорю, что этот мужик на стуле работает воздушным заградителем. А расстройством я могу назвать работу с вашим аэропортом.
Диспетчер трясет головой и выливает на нее стакан воды, как вдруг докладывают с борта третьего самолета:
Да, и хочу поделиться с вами тем наблюдением, джентльмены, что удивительно нелепо и одиноко выглядит на этой высоте человек без самолета.
В каком смысле??!!
О. И в прямом, и в философском... и в аэродинамическом.
В диспетчерской пахнет крутым первоапрельским розыгрышем, но календарь дату не подтверждает. Четвертый борт леденяще вежлив:
Земля, докладываю, что только что какой-то парень чуть не влез ко мне в левый двигатель, создав угрозу аварийной ситуации. Не хочу засорять эфир при посадке. По завершении полета обязан составить письменный доклад.
При появлении пятого борта, диспетчер подумывает обратиться к специалисту.
Да, и скажите студентам, что если эти идиоты будут праздновать Хэллоуин рядом с посадочной глиссадой, то это добром не кончится! - Просит командир борта пятого.
Доложите по порядку. Что вы видите?
Посадочную полосу вижу хорошо.
К черту полосу!
Не понял? В смысле?
Доложите - вы наблюдаете неопознанный летательный объект?
А чего тут не опознать-то? Очень даже опознанный. Это человек.
Так. По порядку. Г д е вы его видите?
Уже не вижу.
Почему?
Потому что улетел.
Кто?
Я.
Куда?
Земля, вы что там, с ума сошли? Я захожу к вам на посадку!
А человек где?
А я почем знаю? Слежу я за ним что ли!
Он вообще был?
Летающий человек?
Да!!!
- Конечно был! Что я, псих?!
А сейчас?
Мне некогда за ним следить! Откуда я знаю, где он! Напустили черт-те кого в посадочный эшелон и еще требуют следить за ними!
Спокойно, кэптен. Вы можете его описать?
Мужик на садовом стуле!
А почему он летает?
Откуда мне знать? Не все дома у него потому что.
Что его в воздухе-то держит? - в отчаянии надрывается диспетчер. - Какая сила? Какое летательное средство? Не может же он на стуле летать!!!
Так у него к стулу шарики привязаны!
Вы можете его описать?
Ну, парень. Нестарый мужчина. В шортах и рубашке.
Так. Он белый или черный?
Он синий.
Кэптен? Что значит - синий?...
Вы знаете, какая тут температура за бортом? Попробуйте сами полетать без самолета.
Диспетчера недоумевают. Прилетные рейсы адресуют на запасные аэропорты. Вылеты задерживаются. На радарах - ничего! Человек маленький и нежелезный, шарики маленькие и резиновые.
Связываются с авиабазой. Объясняют и клянутся, что в воздухе человек на стуле, врач в трубку подтверждает.
Поднимают истребитель.
В ста метрах от воздухоплавателя на стуле пролетает истребитель, который закладывает разворот, и на обратном пролете пилот крутит пальцем у виска. Этого оскорбленный пилот стула на шариках стерпеть не может, зрительный центр в мерзлом мозгу передает команду на впрыск адреналина, сердце толкает кровь, - и он показывает пилоту непристойный жест.
- Живой, - неодобрительно докладывает истребитель на базу.
Поднимают полицейский вертолет.
А вечереет... Темнеет! Холодает. И вечерним бризом, согласно законам метеорологии, шары медленно сносит к морю. Он дрейфует уже над берегом.
Из вертолета орут и машут! За шумом, разумеется, ничего не слышно. Сверху пытаются подцепить его крюком на тросе, но мощная струя от винта сдувает шары в сторону, креслице болтается враскачку, как бы не вывалился!...
И спасательная операция завершается по его собственному рецепту, что в чем-то обидно... Вертолет возвращается со снайпером, слепит со ста метров прожектором, и снайпер простреливает верхний зонд. И второй. Смотрят с сомнением... Снижается?
Человек, который летал на стуле, изображение №3
Внизу уже болтаются все береговые катера. Вольная публика на произвольных плавсредствах наслаждается зрелищем и мешает береговой охране. Головы задраны, и кто-то уже упал в воду.
Третий шарик с треском лопается, и снижение делается явным.
На пятом простреленном шаре наш парень с чмоком и брызгами шлепается в волны.
Но веревки, на которых висели сдутые шары, запутались в высоковольтных проводах, что вызвало короткое замыкание. Целый район Лонг-Бич остался без электричества.
Фары светят, буруны белеют, катера мчатся! Его вытраливают из воды и начинают отдирать от стула.
Врач щупает пульс на шее, смотрит в зрачки, сует в нос нашатырь, колет кофеин с глюкозой и релаксанты в вену. Как только врач отворачивается, пострадавшему вливают стакан виски в глотку, трут уши, бьют по морде... и лишь тогда силами четырех матросов разжимают пальцы и расплетают ноги, закрученные винтом вокруг ножек стула.
Под пыткой (в смысле массажем) он начал приходить в себя. Самостоятельно стучит зубами. Улыбается, когда в каменные от судороги мышцы вгоняют булавки. И наконец произносит первое нецензурное слово. То есть жизнь налаживается.
И когда на набережной его перегружают в "скорую", и фотовспышки прессы слепят толпу, пронырливой корреспондентке удается просунуть микрофон между санитаров и крикнуть:
- Скажите, зачем вы все-таки это все сделали?
На что Ларри Уолтерз ответил: "Ну нельзя же все время сидеть без дела".
Знаково...
https://www.beesona.ru/id6829/literature/73616/https://www.beesona.ru/id6829/literature/73616/