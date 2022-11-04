10 правдивых событий, в которые сложно поверить

Француз Фердинанд Шеваль всю свою жизнь занимал должность сельского почтальона в Отвиве. При перевозке почты он собирал и складывал в свою машину камни необычной формы. С 1879 года в течение 33 лет он строил замок из найденных им камней. Закончив свою работу в 1912 году, почтальон попросил похоронить его в этом замке. Получив отказ от местных властей, Фердинанд Шеваль построил для себя склеп в местном пантеоне, на что у него ушло 8 лет.

Талантливый художник умер в 1924 году, через год после постройки своего склепа, в котором он был похоронен. Кстати, незадолго до своей смерти Шеваль получил признание самого Пабло Пикассо. Оба изобретения впоследствии были названы памятниками истории и культуры.