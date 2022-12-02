У природы есть плохая погода: последствия ледяного дождя в Приморском крае

С 28 по 29 ноября Приморье испытало на себе все "прелести" переменчивой погоды. При минусовой температуре шёл дождь. Лишь отчаянные владельцы автомобилей сели за руль в такую погоду. Ну а кого-то ледяной дождь застал в пути. Им не повезло больше всего. Меньше слов, больше видео: