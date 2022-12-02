У природы есть плохая погода: последствия ледяного дождя в Приморском крае

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Почти каждый год Приморье ощущает на себе последствия одного из самых неприятных природных явлений — ледяного дождя. Сильнее всего пострадали жители Владивостока. В травмпунктах выстроились очереди из пострадавших. Автомобильных аварий столько, что... впрочем, смотрите сами
С 28 по 29 ноября Приморье испытало на себе все "прелести" переменчивой погоды. При минусовой температуре шёл дождь. Лишь отчаянные владельцы автомобилей сели за руль в такую погоду. Ну а кого-то ледяной дождь застал в пути. Им не повезло больше всего. Меньше слов, больше видео:
Стоит отметить, что основные дороги были обработаны реагентами, а вот небольшие улочки, второстепенные дороги, тротуары, ступени превратились в каток.
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