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У природы есть плохая погода: последствия ледяного дождя в Приморском крае

У природы есть плохая погода: последствия ледяного дождя в Приморском крае

Автор:
02 декабря 2022 10:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Дальний Восток   Приморье   владивосток   дождь   ледяной дождь   стихия   
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Почти каждый год Приморье ощущает на себе последствия одного из самых неприятных природных явлений — ледяного дождя. Сильнее всего пострадали жители Владивостока. В травмпунктах выстроились очереди из пострадавших. Автомобильных аварий столько, что... впрочем, смотрите сами
С 28 по 29 ноября Приморье испытало на себе все "прелести" переменчивой погоды. При минусовой температуре шёл дождь. Лишь отчаянные владельцы автомобилей сели за руль в такую погоду. Ну а кого-то ледяной дождь застал в пути. Им не повезло больше всего. Меньше слов, больше видео:
Стоит отметить, что основные дороги были обработаны реагентами, а вот небольшие улочки, второстепенные дороги, тротуары, ступени превратились в каток.

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Метки: Дальний Восток   Приморье   владивосток   дождь   ледяной дождь   стихия   
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6  комментариев
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29k
Владимир 2 часа назад
Я 10 лет во Владивостоке прожил, и там каждый год такая хрень. Единственно при Тарасенко все достаточно быстро (день-два) устранялось, и было вполне нормально. При упыре Кожемяко такая хрень может длится до весны.
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8k
Фомич Полчаса назад
Вроде каждый год такое, а люди скользят. Почему не купить такое и решить эту проблему?!
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24k
Сибиряк 56 минут назад
Мелко, у нас хуже было 2 недели назад, дорогу сами выпиливали, без электричества неделю жили. Нижегородская область Богородский район.
Мелко, у нас хуже было 2 недели назад, дорогу сами выпиливали, без электричества неделю жили. Нижегородская область Богородский район.
Мелко, у нас хуже было 2 недели назад, дорогу сами выпиливали, без электричества неделю жили. Нижегородская область Богородский район.
Мелко, у нас хуже было 2 недели назад, дорогу сами выпиливали, без электричества неделю жили. Нижегородская область Богородский район.
Мелко, у нас хуже было 2 недели назад, дорогу сами выпиливали, без электричества неделю жили. Нижегородская область Богородский район.
Мелко, у нас хуже было 2 недели назад, дорогу сами выпиливали, без электричества неделю жили. Нижегородская область Богородский район.
Мелко, у нас хуже было 2 недели назад, дорогу сами выпиливали, без электричества неделю жили. Нижегородская область Богородский район.
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12k
Kostick Час назад
берем носок, нарезаем его на кольца, напяливаем на обувь, и практически спокойно идём. да, эстетики ноль, но какая эстетика, когда альтернатива - травмпункт.
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