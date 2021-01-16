Каким видят мир вокруг себя наши домашние питомцы

Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько по-разному животные видят мир вокруг себя? Компания Home Advisor создала спецпроект, чтобы ответить на этот вопрос, и показала результаты. Теперь мы можем наглядно представить, как одну и ту же комнату видят собака и золотая рыбка, плавающая в своем аквариуме.
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А вот так ее видит собака! Все в приглушенных тонах
Собаки - слабовыраженные дихроматы. Их цветовой мир состоит из блеклых оттенков сине-фиолетового и жёлто-зелёного. Острота их зрения примерно в 3,7 раза хуже человеческой, то есть позволяет видеть миллиметровые детали с расстояния в метр. Есть указания, что многие собаки близоруки.
Зрение кошки
У кошек прекрасное ночное зрение. В то время как у людей в сетчатке глаза много колбочек, у кошек много палочек - фоторецепторных клеток другого типа, чувствительных к слабому освещению. Поле зрения у кошки шире, чем у человека (200 градусов против 180), но не такое широкое, как у собаки. Кошки лучше видят то, что находится справа или слева от них, нежели сверху или снизу.
Зрение золотой рыбки
Если ваша золотая рыбка "задирает нос", это потому, что она может различать больше цветов, чем вы. Ее способность видеть ультрафиолетовый свет помогает ей видеть в воде. А еще глаз рыбки работает как линза.
Зрение змеи
Если ваш единственный питомец - змея, вам не нужно беспокоиться о визуальном оформлении интерьера. У большинства змей очень плохое зрение при дневном свете. Бонусом для некоторых видов змей является инфракрасное зрение.
Зрение паука
У большинства пауков восемь довольно слабых глаз, и они больше полагаются на свои волосатые лапы, чтобы ориентироваться. Однако исследователи недавно отметили, что цветочувствительные структуры опсинов (типа белка) могут сделать их чувствительными к цвету и могут использоваться для поиска партнеров. Так что если вы заметили, что ваш тарантул резвится с ярко-синей пепельницей, значит, у него наступил брачный период.
Зрение попугая
Птицы во многом полагаются на высокоэффективную зрительную систему, и ваш попугай может видеть ультрафиолетовый, синий, зеленый и красный цветовые диапазоны. Фактически, "фиолетовый" цвет на этой картинке был использован для двойного ультрафиолета, который на самом деле бесцветен и невидим для людей. Попугай также может очень быстро регулировать фокус и имеет почти 300-градусный охват, но при этом монокулярное зрение, что означает, что один глаз фокусируется на одной вещи, а другой блуждает.
Зрение хамелеона
Кого может больше волновать выбор палитры для гостиной, как не вашего домашнего хамелеона? Он не только поглощает, трансформирует и повторно излучает цвет (изменяя его, чтобы регулировать температуру и общаться), его глаза почти все имеют форму конуса, а не стержня, поэтому он видит много цветов (включая ультрафиолетовый спектр), но с низкой контрастностью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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