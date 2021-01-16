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Каким видят мир вокруг себя наши домашние питомцы

Каким видят мир вокруг себя наши домашние питомцы (24 фото)

Автор:
16 января 2021 15:24
Сообщество : Факты
Метки: домашние питомцы   животные   зрение   зрение у животных   мир животных   факты   хочу все знать   
1575
24
Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько по-разному животные видят мир вокруг себя? Компания Home Advisor создала спецпроект, чтобы ответить на этот вопрос, и показала результаты. Теперь мы можем наглядно представить, как одну и ту же комнату видят собака и золотая рыбка, плавающая в своем аквариуме.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние питомцы   животные   зрение   зрение у животных   мир животных   факты   хочу все знать   
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5  комментариев
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Суть поста - попугай это пернатый хамелеон! )))
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KOSTELLO 15 минут назад
Есть указания, что многие собаки близоруки.

Чьи указания?
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Трив 15 минут назад
Каким видят мир вокруг себя наши домашние питомцы
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36k
Элек Мек 15 минут назад
чЁ курим?
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2k
Мистер Фикс Час назад
Мм... А животные об этом знают?
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