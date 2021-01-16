Каким видят мир вокруг себя наши домашние питомцы

Птицы во многом полагаются на высокоэффективную зрительную систему, и ваш попугай может видеть ультрафиолетовый, синий, зеленый и красный цветовые диапазоны. Фактически, "фиолетовый" цвет на этой картинке был использован для двойного ультрафиолета, который на самом деле бесцветен и невидим для людей. Попугай также может очень быстро регулировать фокус и имеет почти 300-градусный охват, но при этом монокулярное зрение, что означает, что один глаз фокусируется на одной вещи, а другой блуждает.