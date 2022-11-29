Небо, девушка, самолёты

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5 лет назад не стало «мадам МиГ» Марины Попович
Военный лётчик-испытатель 1-го класса Марина Лаврентьевна Васильева (Попович), родилась 12 июля 1931 года на отдаленном хуторе Леоненки в Велижском районе Западной области (ныне — Смоленская). У родителей — Ксении Логиновны Щербаковой и Лаврентия Федосовича Коровкина-Васильева, — кроме неё было ещё 5 детей. Когда Марина была ребёнком, погибла её сестра Зоя, после чего она стала старшей среди детей. Отец перегонял по Западной Двине плоты и хорошо играл на скрипке, с детства приучая к музыке и детей. Девочка со временем научилась играть на детских цимбалах. В их семейном оркестре был ещё и дядя, который аккомпанировал на баяне.
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Она вспоминала: «Мы с отцом по деревенским клубам гастролировали, имели невероятный успех: я, маленькая кнопка, дергала за 78 струн, а он рядом стоял и пиликал на своей скрипке. Так что перед войной, мне и 10 лет не исполнилось, уже практически звездой стала на родной Смоленщине».
Но путь в музыку выбрала себе её сестра Валентина, получившая диплом в консерватории и ставшая дирижёром в театре. Марине тоже с малых лет прочили музыкальное будущее, но в её планы вмешалась война.
В первые дни Великой Отечественной Смоленская область подвергалась жестоким бомбардировкам, семья Васильевых эвакуировалась в Новосибирск. Любимый отец Марины ушёл на фронте, где пропал без вести, двоюродные братья (9 и 12 лет от роду) остались на Смоленщине и ушли в партизаны, дядья стали лётчиками, и сама она тоже отчаянно хотела летать, и тоже бить фашистов. И приняла решение пойти в авиацию ещё в раннем детстве.
«Нас постоянно бомбили, вот тогда я и насмотрелась ужасов войны… Я хотела отомстить фашистам», — вспоминала она. Потом фашисты кончились, а желание летать осталось.
Но путь в музыку выбрала себе её сестра Валентина, получившая диплом в консерватории и ставшая дирижёром в театре. Марине тоже с малых лет прочили музыкальное будущее, но в её планы вмешалась война.
В первые дни Великой Отечественной Смоленская область подвергалась жестоким бомбардировкам, семья Васильевых эвакуировалась в Новосибирск. Любимый отец Марины ушёл на фронте, где пропал без вести, двоюродные братья (9 и 12 лет от роду) остались на Смоленщине и ушли в партизаны, дядья стали лётчиками, и сама она тоже отчаянно хотела летать, и тоже бить фашистов. И приняла решение пойти в авиацию ещё в раннем детстве.
«Нас постоянно бомбили, вот тогда я и насмотрелась ужасов войны… Я хотела отомстить фашистам», — вспоминала она. Потом фашисты кончились, а желание летать осталось.
Впервые своё желание летать Марина попыталась осуществить в 1947 году. Однако на пути было множество препятствий, и прежде всего — её небольшой рост, всего 150 см. Девушка попросту не могла достать до педалей управления. И, вернувшись домой, она поставила перед собой цель – стать выше. Найдя альпинистское снаряжение, девушка просила родственников подвешивать её на нём вниз головой.
И в 17 лет, то ли занятия действительно помогли, то ли природа взяла своё, она вытянулась, и её рост составил аж 161 см! И инструктор в аэроклубе допустил-таки Марину до полётов.
Но не меньше чем рост, инструкторов смущал и её пол. Если в годы войны девушек легко зачисляли в авиацию, то уже после её окончания, простые винтовые модели самолётов сменились реактивными, и женщины стали очень редким явлением в авиаучилище. Да и юный возраст также не радовал преподавателей, однако этот факт саму Марину вовсе не смущал, так как она сделала себя на 6 лет старше при поступлении (в связи с чем у биографов до сих пор возникает путаница с реальной датой её рождения). А ещё она умудрилась пробиться на приём к тогдашнему заместителю Председателя Совета Министров СССР маршалу К.Е. Ворошилову, с жалобой на то, что с развитием реактивной авиации женщин перестали брать в авиационные училища.
«Всё свободное время я проводила на аэродроме. Мне очень хотелось стать лётчиком-профессионалом, но везде говорили одно и то же: «Не женское это дело». Возмущаясь, я приводила в пример известных советских лётчиц — Гризодубову, Раскову, Осипенко, Ямщикову, — но встречала отказ. Оставалось одно — ехать в Москву и там добиваться своей цели» (из книги М. Попович «Автограф в небе»).
Ворошилов ответил, что, если есть способности, её обязаны допустить к учёбе. Так она попала в Саранск, в лётно-техническую школу ДОСААФ (с полугодичным опозданием, которое быстро наверстала).
И в 17 лет, то ли занятия действительно помогли, то ли природа взяла своё, она вытянулась, и её рост составил аж 161 см! И инструктор в аэроклубе допустил-таки Марину до полётов.
Но не меньше чем рост, инструкторов смущал и её пол. Если в годы войны девушек легко зачисляли в авиацию, то уже после её окончания, простые винтовые модели самолётов сменились реактивными, и женщины стали очень редким явлением в авиаучилище. Да и юный возраст также не радовал преподавателей, однако этот факт саму Марину вовсе не смущал, так как она сделала себя на 6 лет старше при поступлении (в связи с чем у биографов до сих пор возникает путаница с реальной датой её рождения). А ещё она умудрилась пробиться на приём к тогдашнему заместителю Председателя Совета Министров СССР маршалу К.Е. Ворошилову, с жалобой на то, что с развитием реактивной авиации женщин перестали брать в авиационные училища.
«Всё свободное время я проводила на аэродроме. Мне очень хотелось стать лётчиком-профессионалом, но везде говорили одно и то же: «Не женское это дело». Возмущаясь, я приводила в пример известных советских лётчиц — Гризодубову, Раскову, Осипенко, Ямщикову, — но встречала отказ. Оставалось одно — ехать в Москву и там добиваться своей цели» (из книги М. Попович «Автограф в небе»).
Ворошилов ответил, что, если есть способности, её обязаны допустить к учёбе. Так она попала в Саранск, в лётно-техническую школу ДОСААФ (с полугодичным опозданием, которое быстро наверстала).
Перед девушкой открылся путь в небо, состоявший из множества шагов. Сначала — Новосибирский авиационный техникум, который Марина окончила в 1951 году. Затем — работа инженером-конструктором, обучение в Центральной лётно-технической школе ДОСААФ в Саранске; поступление на военную службу (чтобы иметь возможность летать на истребителях), учёба в Ленинградской академии гражданской авиации.
А с начала юная лётчица только прыгала с парашютом, но спустя время ей доверили и штурвал.
1948 год в биографии девушки ознаменовался первым её полётом в качестве курсанта на Ут-2. А спустя 3 года она уже получила документы об окончании Новосибирского авиационного техникума (ныне — Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака). А затем работала, занимая должность сварщика-технолога по производству на заводе им. Коминтерна (ныне — АО «НПО НИИИП-НЗиК»).
А с начала юная лётчица только прыгала с парашютом, но спустя время ей доверили и штурвал.
1948 год в биографии девушки ознаменовался первым её полётом в качестве курсанта на Ут-2. А спустя 3 года она уже получила документы об окончании Новосибирского авиационного техникума (ныне — Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака). А затем работала, занимая должность сварщика-технолога по производству на заводе им. Коминтерна (ныне — АО «НПО НИИИП-НЗиК»).
Затем, в 1954 году, Марина окончила Саранскую лётную школу, где получила специальность «лётчик-инструктор». На протяжении нескольких лет, отработала педагогом там же в школе, а в 1958 году ушла в Центральный аэроклуб им. В.П. Чкалова, где ей предложили должность лётчика-инструктора.
С 1960 года девушку допустили до пилотирования реактивных самолетов, правда, в качестве ученика. За короткое время лётчица освоила все приёмы и уже спустя несколько лет стала единственной женщиной в СССР, защитившей звание лётчик-испытатель 1-го класса гражданской авиации.
С 1960 года девушку допустили до пилотирования реактивных самолетов, правда, в качестве ученика. За короткое время лётчица освоила все приёмы и уже спустя несколько лет стала единственной женщиной в СССР, защитившей звание лётчик-испытатель 1-го класса гражданской авиации.
В 1955 году Марина вышла замуж за известного уже в Союзе лётчика-космонавта Павла Романовича Поповича, с которым познакомилась ещё во время учёбы в Новосибирске.
«Он пришёл весь отутюженный, этакий бравый курсант. Но самое интересное, что цветы (это были ромашки) на свидание принесла я, а не он. Павел был настолько растроган, что потом засушил эти ромашки и взял с собой в космический полёт вместе с моей фотографией, фотографиями детей и портретом юного Ленина» (из интервью М. Попович).
«Он пришёл весь отутюженный, этакий бравый курсант. Но самое интересное, что цветы (это были ромашки) на свидание принесла я, а не он. Павел был настолько растроган, что потом засушил эти ромашки и взял с собой в космический полёт вместе с моей фотографией, фотографиями детей и портретом юного Ленина» (из интервью М. Попович).
В 1962 году лётчица закончила также Ленинградскую академию гражданской авиации (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации).
Стремясь во всём быть лучшей, Марина не побоялась также поучаствовать и в отборе в отряд космонавтов среди женщин: а 1962 году она прошла стандартный медицинский отбор в составе второй восьмёрки.
Но после стационарного медицинского обследования в Центральном военном научно-исследовательском авиационном госпитале (ЦВНИАГ) в отряд принята не была — вроде как обнаружился повышенный кислородный обмен, что было странно для лётчицы, преодолевавшей 18 тыс. м. высоты и сверхзвуковые скорости.
Сама же Марина считала, что её не приняли, потому что она не умела плавать и уже была мамой.
Стремясь во всём быть лучшей, Марина не побоялась также поучаствовать и в отборе в отряд космонавтов среди женщин: а 1962 году она прошла стандартный медицинский отбор в составе второй восьмёрки.
Но после стационарного медицинского обследования в Центральном военном научно-исследовательском авиационном госпитале (ЦВНИАГ) в отряд принята не была — вроде как обнаружился повышенный кислородный обмен, что было странно для лётчицы, преодолевавшей 18 тыс. м. высоты и сверхзвуковые скорости.
Сама же Марина считала, что её не приняли, потому что она не умела плавать и уже была мамой.
«Марина, не рвись так в космос, — утешал её космонавт Герман Титов, — летим недолго, а потом всё остальное время сидим на Земле».
И 16 июня 1963 года в космос полетела Валентина Терешкова (с ней Попович позже жила на одной лестничной клетке в Звёздном городке). Зато Марина стала первой во многом другом.
В 1963 году девушку зачислили в Вооруженные силы на должность транспортного лётчика. Ещё спустя год Марина уже была лётчиком-испытателем на базе Государственного Краснознаменного Научно-испытательного института ВВС СССР (аэропорт Чкаловский, Московская обл.) и командиром «Ан-12» ВВС. А в 1966 году официально получила диплом об окончании Высшего авиационного училища.
И 16 июня 1963 года в космос полетела Валентина Терешкова (с ней Попович позже жила на одной лестничной клетке в Звёздном городке). Зато Марина стала первой во многом другом.
В 1963 году девушку зачислили в Вооруженные силы на должность транспортного лётчика. Ещё спустя год Марина уже была лётчиком-испытателем на базе Государственного Краснознаменного Научно-испытательного института ВВС СССР (аэропорт Чкаловский, Московская обл.) и командиром «Ан-12» ВВС. А в 1966 году официально получила диплом об окончании Высшего авиационного училища.
Марина Лаврентьевна навсегда вписала своё имя в лётную авиацию. Журналисты даже писали, что работа Попович — ставить рекорды. Она действительно в прямом и переносном смысле брала высоту за высотой.
Она первая среди женщин преодолела звуковой барьер, пилотируя истребитель «МиГ-21», за что французские СМИ прозвали её «мадам МиГ».
Она первая среди женщин преодолела звуковой барьер, пилотируя истребитель «МиГ-21», за что французские СМИ прозвали её «мадам МиГ».
В 1965 году она зафиксировала мировой рекорд по скорости полётов в своём классе на самолете «РВ» с 2-я турбореактивными двигателями — прошла круг, длина окружности которого составила 2 тыс. км, со средней скоростью в 737 км/ч.
В том же году на турбореактивном «Як-25РВ» Попович установила мировой рекорд скорости полётов высотных самолётов-разведчиков.
20 сентября 1967 года побила рекорд по дальности перелёта, установленный американкой летчицей Жаклин Кокран — 2510 км, что было на 344 км больше маршрута американки. Маршрут Марины пролегал от Волгограда до Москвы, затем в Астрахань и завершался в Волгограде.
В том же году на турбореактивном «Як-25РВ» Попович установила мировой рекорд скорости полётов высотных самолётов-разведчиков.
20 сентября 1967 года побила рекорд по дальности перелёта, установленный американкой летчицей Жаклин Кокран — 2510 км, что было на 344 км больше маршрута американки. Маршрут Марины пролегал от Волгограда до Москвы, затем в Астрахань и завершался в Волгограде.
Полёт начался сразу с внештатных ситуаций. Попович должны были сопровождать 2 самолёта, но один не смог запустить двигатель, другой вскоре после взлёта внезапно свалился в штопор. После набора высоты в 10 000 м перестала работать связь с наземными службами. Запас топлива стал заканчиваться, отказал один из двигателей — казалось, трагедия неизбежна. Но когда над Москвой летчица повернула на юг, самолёт попал в попутный воздушный поток — настолько мощный, что в какой-то момент Попович просто отключила двигатели.
Всего у лётчицы 10 рекордов, установленных, являясь командиром «АН-22» — самого большого в мире транспортного турбовинтового самолёта «Антей». К слову, стала первой в мире женщиной, пилотировавшей самолёт такого класса. Последний рекорд Попович поставила, преодолев вместе с командой более 1000 км на средней скорости 600 км/ч. При этом на борту был груз в 50 т.
Но любимыми её самолётами были военно-транспортный «Ил-76» и сверхзвуковой истребитель «Миг‑21», а самым любимым — «Ан-72», на котором она установила 16 рекордов.
За свою жизнь лётчик-испытатель Марина Лаврентьевна установила 102 мировых рекорда, 13 из которых были зарегистрированы в Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА)/International Air Transport Association (IATA). Сумма налётных часов лётчицы равняется примерно 6 тыс. При этом летала она практически на всех типах самолетов.
Но любимыми её самолётами были военно-транспортный «Ил-76» и сверхзвуковой истребитель «Миг‑21», а самым любимым — «Ан-72», на котором она установила 16 рекордов.
За свою жизнь лётчик-испытатель Марина Лаврентьевна установила 102 мировых рекорда, 13 из которых были зарегистрированы в Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА)/International Air Transport Association (IATA). Сумма налётных часов лётчицы равняется примерно 6 тыс. При этом летала она практически на всех типах самолетов.
Муж даже ревновал к её достижениям.
«Он всегда считал, что мои заслуги завышают, мол, я — рядовой лётчик. А когда мне в 1972 году вручили Золотую авиационную медаль, очень разнервничался, хотя сам был Героем Советского Союза. Или когда документальный фильм про меня снимали, даже не вышел к киногруппе» (М. Попович).
Две эти сильные и амбициозные личности, хотя и договорились не мешать друг другу, всё же неожиданно развелись после почти 30 лет совместной жизни. У пары к этому времени уже родились 2 дочери: в 1956 году — Наталья, в 1967 году — Оксана (обе окончили МГИМО).
«Он всегда считал, что мои заслуги завышают, мол, я — рядовой лётчик. А когда мне в 1972 году вручили Золотую авиационную медаль, очень разнервничался, хотя сам был Героем Советского Союза. Или когда документальный фильм про меня снимали, даже не вышел к киногруппе» (М. Попович).
Две эти сильные и амбициозные личности, хотя и договорились не мешать друг другу, всё же неожиданно развелись после почти 30 лет совместной жизни. У пары к этому времени уже родились 2 дочери: в 1956 году — Наталья, в 1967 году — Оксана (обе окончили МГИМО).
Во второй раз замуж Попович вышла только в 2012 году — в 81 год! Правда, отношения с военным лётчиком, бывшим начальником разведки армии, генерал-майором авиации в отставке Борисом Александровичем Жихоревым начались у неё ещё в 1984 году. Но Марина стеснялась, что муж был моложе её на 17 лет, да и в искренность его чувств поверила не сразу.
В 1978 году в звании полковника ВВС Попович была уволена в запас из рядов Вооруженных сил СССР, но осталась на службе в НИИ ВВС, базировавшегося во Владимировке (Астраханская обл.).
Затем у неё был 2-х летний перерыв в лётной карьере, вернуться в небо помог Олег Константинович Антонов, генеральный конструктор опытно-конструкторского бюро в Киеве (УССР, ныне — Украина).
У Антонова Попович работала в 1979-84 гг., подбирала девушек-авиаторов специально для полётов на рекорды, и женский экипаж под её руководством установил 71 мировой рекорд в небе.
У Антонова Попович работала в 1979-84 гг., подбирала девушек-авиаторов специально для полётов на рекорды, и женский экипаж под её руководством установил 71 мировой рекорд в небе.
С 1984 года — президент лётной ассоциации «Версто» в Тушино. Одно время возглавляла авиакомпанию «Конверст-Авиа» при Федеральном агентстве воздушного транспорта в Тверской области. Профессор Национальной академии физической культуры им. Лесгафта. Являлась участницей и активисткой женского движения «Надежда России», членом КПРФ.
«Сейчас быть в КПРФ — это как в партизанском отряде. Моя цель — отстоять отечественную авиацию. Эти же цели у коммунистов. Нынешнее время — бесплодно, его символ — уничтоженный «Буран» (из интервью М. Попович газете «Советская Россия», 2010).
Она тяжело переживала трудности в отечественном авиастроении, особенно — разрушение «Бурана». Но ничто не могло разочаровать её в выбранной профессии.
«Сейчас быть в КПРФ — это как в партизанском отряде. Моя цель — отстоять отечественную авиацию. Эти же цели у коммунистов. Нынешнее время — бесплодно, его символ — уничтоженный «Буран» (из интервью М. Попович газете «Советская Россия», 2010).
Она тяжело переживала трудности в отечественном авиастроении, особенно — разрушение «Бурана». Но ничто не могло разочаровать её в выбранной профессии.
Попович завершила лётную карьеру, но не рассталась с небом. Она писала книги — документальную прозу о лётчицах: «Автограф в небе», «Сёстры Икара» (о молодой лётчице Лиле Литвяк, сбившей 16 самолетов фашистов в одном бою, протаранив последний, погибла).
Помимо покорения неба, Марину влекло всё фантастическое, таинственное. Она всерьёз интересовалась «летающими тарелками» и даже написала об этом книгу. По её собственным словам, от прочих уфологов её отличало то, что она хотя бы не путала с НЛО военную технику и отработанные ступени ракет.
Помимо покорения неба, Марину влекло всё фантастическое, таинственное. Она всерьёз интересовалась «летающими тарелками» и даже написала об этом книгу. По её собственным словам, от прочих уфологов её отличало то, что она хотя бы не путала с НЛО военную технику и отработанные ступени ракет.
Надо сказать, что покорение неба было занятием не только романтическим и героическим, но и опасным. Попович начала работать лётчиком-испытателем в 1964 году, и 16 из 18 человек, бывших с ней в одной группе, разбились. И свои первые книги она посвятила погибшим коллегам.
Да и сама Марина Лаврентьевна несколько раз оказывалась на грани гибели: «Однажды у моего МиГ-21 отказала форсажная камера на взлёте… самолёт упал на взлёте, кабину заклинило. Меня спасло чудо: им удалось разбить окно и вытащить меня из горящего самолёта… Сначала я совсем не испугалась. Но ночью, вновь переживая полёт во сне, я закричала. Утром я отправилась в медсанчасть и через 3 дня снова приступила к испытательным полётам».
В другой раз отказала система кислородного обеспечения на «ЯК-25РВ», Попович подключила аварийную и потеряла сознание, падая с 17 тыс. метров. На высоте 8000 м. Марина очнулась и выровняла машину, практически благополучно приземлившись. Говорили, что её даже представили к званию Героя Советского Союза, но главком ВВС П.С. Кутахов якобы был против: «Ещё чего не хватало — уже и бабы у нас летают!»…
Да и сама Марина Лаврентьевна несколько раз оказывалась на грани гибели: «Однажды у моего МиГ-21 отказала форсажная камера на взлёте… самолёт упал на взлёте, кабину заклинило. Меня спасло чудо: им удалось разбить окно и вытащить меня из горящего самолёта… Сначала я совсем не испугалась. Но ночью, вновь переживая полёт во сне, я закричала. Утром я отправилась в медсанчасть и через 3 дня снова приступила к испытательным полётам».
В другой раз отказала система кислородного обеспечения на «ЯК-25РВ», Попович подключила аварийную и потеряла сознание, падая с 17 тыс. метров. На высоте 8000 м. Марина очнулась и выровняла машину, практически благополучно приземлившись. Говорили, что её даже представили к званию Героя Советского Союза, но главком ВВС П.С. Кутахов якобы был против: «Ещё чего не хватало — уже и бабы у нас летают!»…
Последние годы своей жизни Попович с семьей жила в Краснодарском крае. Здесь, ещё в 2013 году супруги приобрели участок в пос. Мостовский, где построили себе дом. Женщина продолжала вести активный образ жизни и принимала участие в многочисленных мероприятиях.
Утром 30 ноября 2017 года ей неожиданно стало плохо, и её госпитализировали в Краснодарский кардиологический центр. В тот же день Марины Лаврентьевны Попович не стало. Причины смерти не были официально названы, но как сообщили СМИ, они носили естественный характер.
Её похоронили со всеми воинскими почестями на Федеральном мемориальном военном кладбище в подмосковных Мытищах 4 декабря 2017 года.
Марина Попович — женщина-легенда. За свои 86 лет жизни она успела освоить 40 типов самолётов и вертолётов, налетать около 6 тыс. часов, установить 102 мировых рекорда, защитить диссертацию на тему «Увеличение дальности полета за счет ламинаризации и методика летных испытаний самолетов с управлением ламинированным обтеканием» (кандидат технических наук, 1969), написать 14 книг, из которых наиболее значимы «НЛО над планетой Земля» (удостоена премии М.В. Ломоносова) и «Я — лётчик. Воспоминания и размышления». Она член Союза писателей России, является автором сценариев к фильмам «Букет фиалок» и «Небо со мной».
Попович занимала пост проректора НОУ ВПО «Институт управления» (Архангельск) по патриотическому воспитанию молодёжи.
Попович занимала пост проректора НОУ ВПО «Институт управления» (Архангельск) по патриотическому воспитанию молодёжи.
Также с 2007 по 2013 год Марина Лаврентьевна была вице-президентом Международного Центра Рерихов, занимала пост проректора НОУ ВПО «Институт управления», являлась действительным членом нескольких академий: Платоновской Академии наук (Франция), Петровской Академии наук и искусств (Санкт-Петербург), Международной Духовной Академии и членом Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
«Пройдёт время, люди забудут имена тех, кто сегодня не сходит с экранов и страниц средств массовой информации. И потомки свяжут наше время с именами Ю.А. Гагарина, С.П. Королёва и других настоящих Героев. Среди этих имён навсегда сохранится и имя великой женщины XX века — Марины Попович. Я глубоко убеждён в этом» (Б. Жихорев, из предисловия к книге М. Попович «Я — лётчик», 2011).
Память
7 мая 2018 года, на территории испытательного центра, расположенного на военном аэродроме «Чкаловский» в Московской области, был открыт памятник, посвящённый Марине Попович.
Именем Марины Лаврентьевны названа звезда в созвездии Рака.
Её именем названа улица райцентра Мостовский Краснодарского края.
Пионерская дружина Саранской средней школы №36 носила имя М.Л. Попович.
7 мая 2018 года, на территории испытательного центра, расположенного на военном аэродроме «Чкаловский» в Московской области, был открыт памятник, посвящённый Марине Попович.
Именем Марины Лаврентьевны названа звезда в созвездии Рака.
Её именем названа улица райцентра Мостовский Краснодарского края.
Пионерская дружина Саранской средней школы №36 носила имя М.Л. Попович.
Награды и звания М.Л. Попович:
1985 — Орден Трудового Красного Знамени;
1958 — Орден «Знак Почёта»;
1972 — «Золотая авиационная медаль ФАИ» — одна из высших наград Международной Федерации аэронавтики (ФАИ), учреждена в 1924 г. Ежегодно присуждается только одному человеку за особо крупный вклад в развитие авиации и космонавтики — «За распространение аэронавтических знаний»;
1985 — Орден Трудового Красного Знамени;
1958 — Орден «Знак Почёта»;
1972 — «Золотая авиационная медаль ФАИ» — одна из высших наград Международной Федерации аэронавтики (ФАИ), учреждена в 1924 г. Ежегодно присуждается только одному человеку за особо крупный вклад в развитие авиации и космонавтики — «За распространение аэронавтических знаний»;
2004 — Национальная премия общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства — премия общественного признания достижений женщин России. Учреждена Общероссийской общественной организацией «Российская Академия бизнеса и предпринимательства» (РАБиП) и призвана отметить выдающиеся достижения женщин в различных сферах деятельности. Участницами могут быть россиянки, занятые в любой сфере деятельности и осуществляющие её на территории РФ. Непременными условиями участия в конкурсе являются выдающиеся результаты, безупречная деловая репутация, активное участие в социальных и благотворительных программах. Премия является главной общественной наградой-признанием достижений женщин России;
Заслуженный мастер спорта СССР.
(В ряде газетных и интернет-публикаций указано, что Попович имела звание Героя СоцТруда, а сама лётчица появлялась на публике и фотографировалась для печати с медалью «Серп и Молот». На самом деле, законными органами власти СССР звание это Попович не присваивалось, а награду с таким названием она получила в 2001 году, к своему 70-летию, из рук российского общественного деятеля Сажи Умалатовой — основателя и председателя (2001-15) «Партии мира и единства», члена центрального совета Общероссийского общественного движения «В поддержку политики Президента РФ», председателя «Союза народного сопротивления»).
Заслуженный мастер спорта СССР.
(В ряде газетных и интернет-публикаций указано, что Попович имела звание Героя СоцТруда, а сама лётчица появлялась на публике и фотографировалась для печати с медалью «Серп и Молот». На самом деле, законными органами власти СССР звание это Попович не присваивалось, а награду с таким названием она получила в 2001 году, к своему 70-летию, из рук российского общественного деятеля Сажи Умалатовой — основателя и председателя (2001-15) «Партии мира и единства», члена центрального совета Общероссийского общественного движения «В поддержку политики Президента РФ», председателя «Союза народного сопротивления»).
Библиография М.Л. Попович:
«Прыжок в небо», «Старт над облаками» (в сборнике «Жизнь — вечный взлёт», 1972), «Крылья крепнут в полёте» (1973), «Хождение за два Маха» (1981), «Автограф в небе» (1988), «Сёстры Икара» (1995), «НЛО над планетой Земля» (2003), «УФО-гласность», «Магия неба» (2007), «Наедине с небесами» (в соавторстве с Б.А. Жихоревым, 2007), «Система передачи информации» (с В. Поповой и Л. Андриановой), «Письма внеземных цивилизаций» (с В. Поповой и Л. Андриановой), «Я — лётчик. Воспоминания и размышления» (2011).
«Прыжок в небо», «Старт над облаками» (в сборнике «Жизнь — вечный взлёт», 1972), «Крылья крепнут в полёте» (1973), «Хождение за два Маха» (1981), «Автограф в небе» (1988), «Сёстры Икара» (1995), «НЛО над планетой Земля» (2003), «УФО-гласность», «Магия неба» (2007), «Наедине с небесами» (в соавторстве с Б.А. Жихоревым, 2007), «Система передачи информации» (с В. Поповой и Л. Андриановой), «Письма внеземных цивилизаций» (с В. Поповой и Л. Андриановой), «Я — лётчик. Воспоминания и размышления» (2011).
Фильмография (автор киносценариев):
«Букет фиалок» (реж.: Вера Строева, Олег Бондарев, 1983), «Небо со мной» (реж. Валерий Лонской, 1974).
Документальный фильм «Разлучённые небом» (Первый канал, Студия «Встреча», 2010). «Жены космонавтов узнавали о полетах мужей по радио. Многие даже не знали, куда едут их мужья и могли проститься с ними только на пороге дома. Исключение было сделано для единственной из жен космонавтов — Марине Попович».
«Букет фиалок» (реж.: Вера Строева, Олег Бондарев, 1983), «Небо со мной» (реж. Валерий Лонской, 1974).
Документальный фильм «Разлучённые небом» (Первый канал, Студия «Встреча», 2010). «Жены космонавтов узнавали о полетах мужей по радио. Многие даже не знали, куда едут их мужья и могли проститься с ними только на пороге дома. Исключение было сделано для единственной из жен космонавтов — Марине Попович».
Источники:
https://biographe.ru/politiki/marina-popovich
https://dzen.ru/media/warhead/marina-popovich-pamiati-korolevy-neba-5f3ceaf77fddf3586c3e3ddd
https://www.forbes.ru/forbes-woman/428283-bystree-zvuka-kak-letchica-marina-popovich-prolozhila-zhenshchinam-dorogu-v
https://ego-zhena.ru/blog/marina-popovich-prichina-smerti-lichnaya-zhizn-i-kratkaya-biografiya/2020-05-30-1086
https://back-in-ussr.com/2022/08/madam-mig.html
https://biographe.ru/politiki/marina-popovich
https://dzen.ru/media/warhead/marina-popovich-pamiati-korolevy-neba-5f3ceaf77fddf3586c3e3ddd
https://www.forbes.ru/forbes-woman/428283-bystree-zvuka-kak-letchica-marina-popovich-prolozhila-zhenshchinam-dorogu-v
https://ego-zhena.ru/blog/marina-popovich-prichina-smerti-lichnaya-zhizn-i-kratkaya-biografiya/2020-05-30-1086
https://back-in-ussr.com/2022/08/madam-mig.html
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