Небо, девушка, самолёты

Впервые своё желание летать Марина попыталась осуществить в 1947 году. Однако на пути было множество препятствий, и прежде всего — её небольшой рост, всего 150 см. Девушка попросту не могла достать до педалей управления. И, вернувшись домой, она поставила перед собой цель – стать выше. Найдя альпинистское снаряжение, девушка просила родственников подвешивать её на нём вниз головой.



И в 17 лет, то ли занятия действительно помогли, то ли природа взяла своё, она вытянулась, и её рост составил аж 161 см! И инструктор в аэроклубе допустил-таки Марину до полётов.



Но не меньше чем рост, инструкторов смущал и её пол. Если в годы войны девушек легко зачисляли в авиацию, то уже после её окончания, простые винтовые модели самолётов сменились реактивными, и женщины стали очень редким явлением в авиаучилище. Да и юный возраст также не радовал преподавателей, однако этот факт саму Марину вовсе не смущал, так как она сделала себя на 6 лет старше при поступлении (в связи с чем у биографов до сих пор возникает путаница с реальной датой её рождения). А ещё она умудрилась пробиться на приём к тогдашнему заместителю Председателя Совета Министров СССР маршалу К.Е. Ворошилову, с жалобой на то, что с развитием реактивной авиации женщин перестали брать в авиационные училища.



«Всё свободное время я проводила на аэродроме. Мне очень хотелось стать лётчиком-профессионалом, но везде говорили одно и то же: «Не женское это дело». Возмущаясь, я приводила в пример известных советских лётчиц — Гризодубову, Раскову, Осипенко, Ямщикову, — но встречала отказ. Оставалось одно — ехать в Москву и там добиваться своей цели» (из книги М. Попович «Автограф в небе»).



Ворошилов ответил, что, если есть способности, её обязаны допустить к учёбе. Так она попала в Саранск, в лётно-техническую школу ДОСААФ (с полугодичным опозданием, которое быстро наверстала).