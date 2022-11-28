10 фактов о фонтане «Дружбы Народов» на ВДНХ

1. На момент проектирования, фонтан имел другое название — «Золотой сноп». Оно должно было отражать ценность сельскохозяйственных культур для Советского Союза. Но композиция фонтана стала решающим фактором в выборе финального наименования: вокруг изобильного снопа «кружатся» девушки, всем своим обликом олицетворяя дружбу народов.





2. Если интересно, на какую максимальную высоту бьет фонтан, то ответ - 20 метров. Хотя до последнего ремонта едва достигала 10 метров (все благодаря более современному оборудованию). А сколько струй? - 784.







3. Фонтан украшают 16 фигур девушек, которые символизируют республики СССР.

Но ведь Советский Союз составляли 15 республик!? Девушки расположены в том же порядке, в котором и республики на гербе СССР, а сам герб, в свою очередь, опирается на Конституцию 1954 года. Отсюда и шестнадцатая республика. Карело-Финская ССР стала автономной только в 1956 году. Убирать карельскую девушку и рушить таким образом скульптурный замысел, конечно, никто не стал. А сейчас эта скульптура осталась единственным памятником существовавшей когда-то республики.



4. Скульптуры девушек покрыты сусальным золотом. Всего ушло 1 100 книжек золота, вес одной такой книжки – 4 грамма.





5. Вес каждой бронзовой скульптуры — 2,5 тонны, а высота — четыре метра.







6. На гербе Украинской ССР изображены пшеница, виноград и подсолнух — главные символы сельского хозяйства Украины. При реставрации было обнаружено, что у фигуры пропал подсолнух. Работа по восстановлению элемента проводилась по архивным чертежам.





7. Для образа Грузинской ССР позировала первая красавица Тбилиси — Родам Амирэджиби, княжна и жена поэта Михаила Светлова.





8. Для образа Туркменской ССР позировала туркменская пианистка Гозель Аннамамедова, учившаяся на тот момент в Московской консерватории.





9. Историки утверждают, что прототипом скульптуры Эстонской ССР была балерина Вирве Кипле-Парсаданян, и она выбрана для позирования во время учебы при ГИТИСе.





10. На месте скульптуры Киргизская ССР должна была оказаться Молдавская, а Молдавская, соответственно, на ее, но при установке фигуры перепутали и так и оставили.





Собрал на основе статей:

https://www.mos.ru/news/item/116197073/

https://www.sobyanin.ru/otkrytie-sezona-fontanov

https://dzen.ru/media/vdnh/16-skulptur-fontana-drujba-narodov-na-vdnh-624fe8f26ea3c76f74606fab



