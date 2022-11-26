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Тайна зелёной книги: зачем средневековое пособие по ботанике отравили ядом?

Тайна зелёной книги: зачем средневековое пособие по ботанике отравили ядом?

Автор:
26 ноября 2022 19:31
Сообщество : Истории
Метки: 18-19в   истории   книги   красители   мышьяк   средневековье   ядовитая книга   
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За последние несколько лет появление в библиотеках старинных книг, отравленных ядом, уже не стало редкостью. Например, подобные были обнаружены в библиотеке британского города Лидс. Причём распознать их было довольно просто: все они по непонятной причине были в зелёной обложке.

Отсюда возникает вопрос: зачем в 18 и 19 веках (именно тогда они были изданы) понадобилось травить книги, и кто за этим стоял?

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Не секрет, что сегодня химическая промышленность позволяет создавать красители любых цветов. Однако раньше их получение представляло собой сложный и весьма затратный процесс. Одним из самых сложных процессов было получение чёрного цвета, хотя, казалось бы, что в нём особенного?

Именно поэтому чёрный был популярен среди средневековой испанской аристократии. В общем-то, это неудивительно, ведь люди с деньгами и властью всегда стремились показать себя, в том числе и гоняясь за редкими цветами.

Однако прогресс не стоял на месте, расширяя палитру с каждым новым столетием. Но что же не так было с зелёным цветом?


В 18 веке в канун Великой Французской революции шведский химик Карл Вильгельм Шееле открыл новый краситель. С зелёной краской в те времена были проблемы, а новый оттенок химика и вовсе напоминал цвет драгоценного камня. Именно поэтому на ближайшие пять лет французская аристократия стала носить платья «Парижского зелёного».

Вскоре дамы, носившие эти наряды, начали хворать, а у тех, кто касался платьев, даже отслаивалась кожа и появлялись язвенные нарывы. В итоге оттенок быстро переименовали в «убийственно зелёный», попутно найдя причину всех бед в красителе.

А проблема крылась в том, что Шееле использовал для создания своего эксклюзивного цвета медный купорос и мышьяк.  Собственно, от последнего и возникали все проблемы, поскольку даже в малых дозах он был чрезвычайно токсичным. Примечательно, что люди встречались с мышьяком и раньше, ведь открыли его ещё в 13 веке, однако долгое время его недооценивали из-за того, что встречали в слишком малых количествах.


В итоге так и получилось, что найденные книги были окрашены в тот самый «Парижский» или «убийственно зелёный». Самое забавное в этой истории то, что одна из книг была посвящена ботанике,  в которой рассказывалось, как «консервировать» цветы для платьев с помощью мышьяка.

А ведь люди считали, что появляющиеся язвы на руках – это кара Господня, а не последствия использования одного из самых опасных химических элементов.

Источник:

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Метки: 18-19в   истории   книги   красители   мышьяк   средневековье   ядовитая книга   
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Anners Полминуты назад
Хм, неожиданно!..
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Антибиотик
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