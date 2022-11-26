Тайна зелёной книги: зачем средневековое пособие по ботанике отравили ядом?

А проблема крылась в том, что Шееле использовал для создания своего эксклюзивного цвета медный купорос и мышьяк. Собственно, от последнего и возникали все проблемы, поскольку даже в малых дозах он был чрезвычайно токсичным. Примечательно, что люди встречались с мышьяком и раньше, ведь открыли его ещё в 13 веке, однако долгое время его недооценивали из-за того, что встречали в слишком малых количествах.

В итоге так и получилось, что найденные книги были окрашены в тот самый «Парижский» или «убийственно зелёный». Самое забавное в этой истории то, что одна из книг была посвящена ботанике, в которой рассказывалось, как «консервировать» цветы для платьев с помощью мышьяка.