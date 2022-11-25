FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13101 пост • 1404 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
11 самых смертоносных пауков в мире

11 самых смертоносных пауков в мире

Автор:
25 ноября 2022 16:43
Сообщество : Животные
Метки: животные   паук   пауки   познавательно   самые   самые ядовитые   смертоносные   хочу все знать   ядовитые   
1501
12
Пауки — одни из самых успешных членистоногих на планете. Они встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Не все восьминогие паукообразные ядовиты, но есть виды очень опасные и даже смертельные для человека. Вот список некоторых из самых смертоносных пауков на Земле — от пресловутой чёрной вдовы до австралийского воронковидного паука, вселяющего настоящий ужас.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   паук   пауки   познавательно   самые   самые ядовитые   смертоносные   хочу все знать   ядовитые   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Leonid 19 минут назад
Короче, ни одного опасного ... а что там с пауком и эрекцией? его можно купить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Семенов Полчаса назад
>>> вызывая в некоторых случаях нежелательную длительную эрекцию

"- Что значит "в некоторых случаях"?! Что значит "нежелательную"?!"
© (ваш постоянный читатель Федор Петрович, 72 года)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey 52 минуты назад
вот не помню детально как выглядел паук, не могу найти, местные называли крестовиком, черный, мохнатый, с белым крестом на брюшке, жил в норах, иногда вокруг норы плел воронку из паутины, нора около 1.5 см в диаметре, взрослый паук по лапам вполне мог и 5 см быть, Украина
ловили на шарик пластилина или смолы на нитке, и в бутылку к другому, там сразу начинался mortal kombat
нормальные взрослые от укуса сильно болели, сердечники и дети могли и кони двинуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Nero 2 часа назад
А тарантул где?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85970



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как находчивость спасла жизнь русской зенитчице
Как находчивость спасла жизнь русской зенитчице
"Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать в Россию"
"Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать...
Набирающие популярность в сообществах
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Увлекательные концептуальные фотографии Даши Пирс
Увлекательные концептуальные фотографии Даши Пирс
"Чёрная пятница" на Aliexpress: смартфон Blackview A85 можно купить всего за $109.99
"Чёрная пятница" на Aliexpress: смартфон Blackview A85 можно купить всего за $109.99
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Государственный кешбэк

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#картинки#знаменитости#аварии#шоу бизнес#авто аварии#дети#Прошлое
#Юмор#история#автомир#интересное#позитив#люди#улыбнуло#подборка#истории#СССР
#интересно#автомобили#Прикол#дтп#в мире#Приколы#фотографии#природа#новости#Разное
Nandme NX9000: стильная мужская щетка с большим LED экраном Nandme NX9000: стильная мужская щетка с большим LED экраном Анелозимус эксимиус: пауки плетут сети размером однокомнатную квартиру Анелозимус эксимиус: пауки плетут сети размером однокомнатную квартиру Австралийка обнаружила на дне своего бассейна 20 пауков Австралийка обнаружила на дне своего бассейна 20 пауков 20+ фото с пауками, которые доказывают, что они - милашки 20+ фото с пауками, которые доказывают, что они - милашки Британец нашел паука, который 27 лет считался вымершим Британец нашел паука, который 27 лет считался вымершим Правда о животных, которую вы не хотите знать Правда о животных, которую вы не хотите знать

На что жалуетесь?

Вернуться