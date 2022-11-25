11 самых смертоносных пауков в мире

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Пауки — одни из самых успешных членистоногих на планете. Они встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Не все восьминогие паукообразные ядовиты, но есть виды очень опасные и даже смертельные для человека. Вот список некоторых из самых смертоносных пауков на Земле — от пресловутой чёрной вдовы до австралийского воронковидного паука, вселяющего настоящий ужас.
1. Коричневый паук-отшельник
Как следует из их названия, коричневые пауки-отшельники (Loxosceles reclusa) имеют застенчивый характер и склонны прятаться в темных, защищенных местах. Однако коричневый паук-отшельник укусит, если почувствует угрозу, и его укусы могут быть смертельными. Обычно этот вид встречается на юге и в центре Соединенных Штатов, от юго-востока Небраски до юго-запада Огайо, с юга до северо-запада Джорджии и Техаса.
Коричневый паук-отшельник может быть опасен для людей, поскольку его яд содержит токсин, вызывающий некроз кожи. Через несколько часов после укуса развиваются такие симптомы, как жжение и зуд в поврежденном месте, а также лихорадка и тошнота. В крайних случаях яд может привести к серьезным реакциям и даже смерти, особенно если пострадали маленькие дети или пожилые люди.
Коричневый паук-отшельник может быть опасен для людей, поскольку его яд содержит токсин, вызывающий некроз кожи. Через несколько часов после укуса развиваются такие симптомы, как жжение и зуд в поврежденном месте, а также лихорадка и тошнота. В крайних случаях яд может привести к серьезным реакциям и даже смерти, особенно если пострадали маленькие дети или пожилые люди.
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2. Паук-бродяга
Даже арахнологам трудно идентифицировать пауков-бродяг, так как существует много похожих друг на друга пауков, а также потому, что внутри самого вида существуют большие различия.
Паук-бродяга (Eratigena agrestis, ранее Tegenaria agrestis) относится к семейству пауков, известных как воронковые (воронковидные), и узнать его можно по светло-коричневой окраске и множеству шевронных узоров v-образной формы на брюшке. Его часто путают с коричневым пауком-отшельником, но последний гораздо опаснее для человека. Хотя известно, что пауки-бродяги кусают, если чувствуют угрозу, существует много споров о том, насколько они на самом деле ядовиты. В любом случае осторожность не помешает, особенно маленьким детям.
Пауки-бродяги не очень хорошо лазают, поэтому их паутину в форме воронки можно найти на уровне земли. Географически они распространены в западной части Северной Америки, на северо-западе Тихого океана и в Большом бассейне, а также по всей Европе до Центральной Азии.
Паук-бродяга (Eratigena agrestis, ранее Tegenaria agrestis) относится к семейству пауков, известных как воронковые (воронковидные), и узнать его можно по светло-коричневой окраске и множеству шевронных узоров v-образной формы на брюшке. Его часто путают с коричневым пауком-отшельником, но последний гораздо опаснее для человека. Хотя известно, что пауки-бродяги кусают, если чувствуют угрозу, существует много споров о том, насколько они на самом деле ядовиты. В любом случае осторожность не помешает, особенно маленьким детям.
Пауки-бродяги не очень хорошо лазают, поэтому их паутину в форме воронки можно найти на уровне земли. Географически они распространены в западной части Северной Америки, на северо-западе Тихого океана и в Большом бассейне, а также по всей Европе до Центральной Азии.
3. Чёрная вдова
В роду Latrodectus черная вдова является одним из самых ядовитых пауков и встречается на всех континентах, кроме Антарктиды. Самку паука черной вдовы можно идентифицировать по ее блестящему черному телу и отчетливой красной форме песочных часов на нижней стороне брюшка. Самец черной вдовы меньше по размеру, коричневого или серого цвета с небольшими красными пятнами и не имеет отметины в виде песочных часов.
Хотя и самцы, и самки черной вдовы ядовиты, только самка опасна для человека. Ее яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи. Спасает только то, что количество, выделяемое при укусе, гораздо меньше, поэтому смертельные случаи редки. Укус этого паука вызывает очень болезненные ощущения — тошноту, лихорадку, потливость, беспокойство, мышечные спазмы и затрудненное дыхание. Эти симптомы могут длиться в течение нескольких дней.
Хотя и самцы, и самки черной вдовы ядовиты, только самка опасна для человека. Ее яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи. Спасает только то, что количество, выделяемое при укусе, гораздо меньше, поэтому смертельные случаи редки. Укус этого паука вызывает очень болезненные ощущения — тошноту, лихорадку, потливость, беспокойство, мышечные спазмы и затрудненное дыхание. Эти симптомы могут длиться в течение нескольких дней.
4. Бразильский странствующий паук
Бразильский странствующий паук (Phoneutria boliviensis) обитает в сухих и влажных тропических лесах Центральной и Южной Америки.
Пауков этого вида также называют вооруженными или банановыми пауками (поскольку они обычно прячутся в партиях бананов). Они принадлежат к роду Phoneutria, что по-гречески означает «убийца», и это название вполне уместно, поскольку бразильские странствующие пауки — одни из самых ядовитых на Земле.
Этот паукообразный агрессивен, и вместо того, чтобы разбивать лагерь, бразильский странствующий паук активно охотится на свою добычу, передвигаясь по земле. Если вы когда-нибудь окажетесь в Центральной и Южной Америке, например, в Коста-Рике или Аргентине, будьте осторожны. Нейротоксический яд этого паука чрезвычайно болезнен и поражает нервную систему, вызывая повышенное потоотделение и слюнотечение, потерю мышечного контроля, проблемы с дыханием и, в некоторых случаях, нежелательную длительную эрекцию.
Пауков этого вида также называют вооруженными или банановыми пауками (поскольку они обычно прячутся в партиях бананов). Они принадлежат к роду Phoneutria, что по-гречески означает «убийца», и это название вполне уместно, поскольку бразильские странствующие пауки — одни из самых ядовитых на Земле.
Этот паукообразный агрессивен, и вместо того, чтобы разбивать лагерь, бразильский странствующий паук активно охотится на свою добычу, передвигаясь по земле. Если вы когда-нибудь окажетесь в Центральной и Южной Америке, например, в Коста-Рике или Аргентине, будьте осторожны. Нейротоксический яд этого паука чрезвычайно болезнен и поражает нервную систему, вызывая повышенное потоотделение и слюнотечение, потерю мышечного контроля, проблемы с дыханием и, в некоторых случаях, нежелательную длительную эрекцию.
5. Желтосумный колющий паук
Это единственный паук в Европе, чей укус может проникнуть через кожу человека.
Желтосумные (желтомешковые) пауки (Cheiracanthium) относятся к семейству Cheiracanthiidae, и на их долю, вероятно, приходится больше человеческих укусов, чем на любой другой вид пауков. Эти паукообразные распространены по всему земному шару, от Америки до Северной Европы, от Южной Африки до Индии и даже Австралии и Японии. Это ночные хищники, а днем они прячутся в маленьких белых паутинных коконах.
Слегка ядовитый для человека, укус желтосумного паука может быть болезненным и иногда ошибочно диагностируется как укус коричневого отшельника. Яд может вызвать некротические поражения, а также покраснение, отек и язвы вокруг места укуса.
Желтосумные (желтомешковые) пауки (Cheiracanthium) относятся к семейству Cheiracanthiidae, и на их долю, вероятно, приходится больше человеческих укусов, чем на любой другой вид пауков. Эти паукообразные распространены по всему земному шару, от Америки до Северной Европы, от Южной Африки до Индии и даже Австралии и Японии. Это ночные хищники, а днем они прячутся в маленьких белых паутинных коконах.
Слегка ядовитый для человека, укус желтосумного паука может быть болезненным и иногда ошибочно диагностируется как укус коричневого отшельника. Яд может вызвать некротические поражения, а также покраснение, отек и язвы вокруг места укуса.
6. Коричневая вдова
И у самки черной вдовы, и у самки коричневой вдовы есть контрольная красная отметина в форме песочных часов на нижней части брюшка.
Научное название коричневой вдовы — Latrodectus Geometry. Этот паук похож на своего печально известного родственника, черную вдову, вплоть до отметины в форме песочных часов на брюшке, но есть некоторые ключевые отличия. Отметины коричневой вдовы оранжево-желтые, а не красные, и, как следует из их названия, они преимущественно имеют рыжевато-коричневые и коричневые пятна и колючий, а не гладкий вид. Родом этот паук из Южной Америки, а встречается по всему миру.
Яд коричневой вдовы менее токсичен, чем яд ее черной родственницы. Тем не менее, он также может быть смертельным. Хотя они не производят столько яда, как черная вдова, укус коричневой вдовы может вызвать боль, потливость, ригидность мышц и рвоту.
Научное название коричневой вдовы — Latrodectus Geometry. Этот паук похож на своего печально известного родственника, черную вдову, вплоть до отметины в форме песочных часов на брюшке, но есть некоторые ключевые отличия. Отметины коричневой вдовы оранжево-желтые, а не красные, и, как следует из их названия, они преимущественно имеют рыжевато-коричневые и коричневые пятна и колючий, а не гладкий вид. Родом этот паук из Южной Америки, а встречается по всему миру.
Яд коричневой вдовы менее токсичен, чем яд ее черной родственницы. Тем не менее, он также может быть смертельным. Хотя они не производят столько яда, как черная вдова, укус коричневой вдовы может вызвать боль, потливость, ригидность мышц и рвоту.
7. Красная вдова
Красная вдова (Latrodectus bishop) — еще один член банды «вдов», обитающий в основном в песчаных дюнах в Центральной и Южной Флориде (США). Яд этого паука так же смертелен, как у коричневых и черных вдов, но, поскольку вид обитает в безлюдной местности, в медицинской литературе не было зарегистрировано ни одного укуса. Яд самки красной вдовы представляет собой нейротоксин, который, как считается, вызывает длительные мышечные спазмы.
У паука красно-оранжевая голова и ноги и черное брюшко с желтыми кольцами вокруг красных точек. Вместо отметины в виде песочных часов у красной вдовы обычно есть одна или две красные отметины.
У паука красно-оранжевая голова и ноги и черное брюшко с желтыми кольцами вокруг красных точек. Вместо отметины в виде песочных часов у красной вдовы обычно есть одна или две красные отметины.
8. Красноспинный паук (австралийская вдова)
Самка красноспинного паука имеет длинную красную полосу на спине.
Из-за поразительно похожего внешнего вида красноспинный паук (Latrodectus hasselti) когда-то считался подвидом черной вдовы, но это отдельный вид. Его часто называют австралийской черной вдовой, и встретить его можно по всей Австралии, Юго-Восточной Азии и Новой Зеландии. Красноспинный паук был обнаружен даже Японии, Объединенных Арабских Эмиратах и Бельгии, где он оказался благодаря непреднамеренному ввозу.
Укус самки красноспинного паука очень ядовит и может быть опасным для жизни. Используя свои клыки, паук впрыскивает сложный яд, который вызывает сильную боль в месте укуса, а также потливость и мурашки по коже. Со временем эти симптомы усиливаются, могут появиться покраснение и отек, а также тошнота, подергивание мышц, головная боль и лихорадка. В тяжелых случаях может возникнуть дыхательная недостаточность. К счастью, в 1956 году ученые выпустили противоядие, которое очень эффективно, даже если его использовать через несколько недель после первого укуса. С тех пор о смертельных случаях не сообщалось.
Из-за поразительно похожего внешнего вида красноспинный паук (Latrodectus hasselti) когда-то считался подвидом черной вдовы, но это отдельный вид. Его часто называют австралийской черной вдовой, и встретить его можно по всей Австралии, Юго-Восточной Азии и Новой Зеландии. Красноспинный паук был обнаружен даже Японии, Объединенных Арабских Эмиратах и Бельгии, где он оказался благодаря непреднамеренному ввозу.
Укус самки красноспинного паука очень ядовит и может быть опасным для жизни. Используя свои клыки, паук впрыскивает сложный яд, который вызывает сильную боль в месте укуса, а также потливость и мурашки по коже. Со временем эти симптомы усиливаются, могут появиться покраснение и отек, а также тошнота, подергивание мышц, головная боль и лихорадка. В тяжелых случаях может возникнуть дыхательная недостаточность. К счастью, в 1956 году ученые выпустили противоядие, которое очень эффективно, даже если его использовать через несколько недель после первого укуса. С тех пор о смертельных случаях не сообщалось.
9. Австралийский воронковидный паук
Обычно в мире пауков более смертоносна самка, но у воронковидных пауков (Atrax) более ядовитый укус у самца. Любой приступ необходимо быстро лечить противоядием, особенно если пострадал ребенок. Было зарегистрировано несколько смертельных случаев из-за ядовитых укусов воронковидного паука, смерть наступила в течение часа. Однако с момента разработки противоядия в 1981 году смертей больше не регистрировалось. Этот вид встречается преимущественно на юго-востоке Австралии (Сидней), но также его можно встретить в Новой Зеландии, Чили и Европе.
Интересно, что кошки и собаки могут пережить укус воронковидного паука без особых проблем — их организму требуется около 30 минут, чтобы нейтрализовать токсин. И только у людей на него такая сильная реакция. Этот яд влияет на нервную систему и вызывает такие симптомы, как учащенное сердцебиение, онемение/покалывание во рту и затрудненное дыхание.
Интересно, что кошки и собаки могут пережить укус воронковидного паука без особых проблем — их организму требуется около 30 минут, чтобы нейтрализовать токсин. И только у людей на него такая сильная реакция. Этот яд влияет на нервную систему и вызывает такие симптомы, как учащенное сердцебиение, онемение/покалывание во рту и затрудненное дыхание.
10. Шестиглазый песочный паук
Песчаные пауки, Sicarius terrosus, обитают в бесплодных пустынях и могут частично закапываться в песок.
Шестиглазый песчаный паук (Hexophthalma hahni), обитающий в пустынях на юге Африки, зарывается в песок, чтобы устроить засаду на ничего не подозревающую добычу. Маленькие жесткие волоски, покрывающие его тело, помогают удерживать частицы песка на месте и усиливают маскировку. Этот паук известен также как шестиглазый паук-краб из-за его крабовидных ног.
Согласно токсикологическим исследованиям, шестиглазый песочный паук (еще один паукообразный, производящий яд с некротическими эффектами) является самым ядовитым из всех своих паукообразных родственников. Ученые обнаружили, что в его яде есть белки, которые могут вызывать разрушение тканей, протекание кровеносных сосудов и разжижение крови. В настоящее время противоядия не существует.
Шестиглазый песчаный паук (Hexophthalma hahni), обитающий в пустынях на юге Африки, зарывается в песок, чтобы устроить засаду на ничего не подозревающую добычу. Маленькие жесткие волоски, покрывающие его тело, помогают удерживать частицы песка на месте и усиливают маскировку. Этот паук известен также как шестиглазый паук-краб из-за его крабовидных ног.
Согласно токсикологическим исследованиям, шестиглазый песочный паук (еще один паукообразный, производящий яд с некротическими эффектами) является самым ядовитым из всех своих паукообразных родственников. Ученые обнаружили, что в его яде есть белки, которые могут вызывать разрушение тканей, протекание кровеносных сосудов и разжижение крови. В настоящее время противоядия не существует.
11. Мышиный паук
Паук-мышь (Missulena) черного цвета с коренастыми, толстыми лапками и отчетливо выпуклой головой и челюстью, выглядит гораздо более устрашающе, чем звучит его название. Один вид этих пауков обитает в Чили, другой также в Южной Америке, остальные распространены в Австралии. Эти пауки живут в засыпанных землей норах (отсюда и название), открывая навесной люк, чтобы напасть на добычу.
Их твердые, большие клыки могут нанести глубокий и очень болезненный укус. Яд очень токсичен, но было зарегистрировано мало случаев укусов с серьезными последствиями. То ли мышиные пауки не используют много яда, то ли это так называемый «сухой укус». К счастью, доказано, что в случаях укуса мышиного паука можно применять противоядие от яда воронковидных пауков.
Их твердые, большие клыки могут нанести глубокий и очень болезненный укус. Яд очень токсичен, но было зарегистрировано мало случаев укусов с серьезными последствиями. То ли мышиные пауки не используют много яда, то ли это так называемый «сухой укус». К счастью, доказано, что в случаях укуса мышиного паука можно применять противоядие от яда воронковидных пауков.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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© (ваш постоянный читатель Федор Петрович, 72 года)
ловили на шарик пластилина или смолы на нитке, и в бутылку к другому, там сразу начинался mortal kombat
нормальные взрослые от укуса сильно болели, сердечники и дети могли и кони двинуть