11 самых смертоносных пауков в мире

Даже арахнологам трудно идентифицировать пауков-бродяг, так как существует много похожих друг на друга пауков, а также потому, что внутри самого вида существуют большие различия.



Паук-бродяга (Eratigena agrestis, ранее Tegenaria agrestis) относится к семейству пауков, известных как воронковые (воронковидные), и узнать его можно по светло-коричневой окраске и множеству шевронных узоров v-образной формы на брюшке. Его часто путают с коричневым пауком-отшельником, но последний гораздо опаснее для человека. Хотя известно, что пауки-бродяги кусают, если чувствуют угрозу, существует много споров о том, насколько они на самом деле ядовиты. В любом случае осторожность не помешает, особенно маленьким детям.



Пауки-бродяги не очень хорошо лазают, поэтому их паутину в форме воронки можно найти на уровне земли. Географически они распространены в западной части Северной Америки, на северо-западе Тихого океана и в Большом бассейне, а также по всей Европе до Центральной Азии.