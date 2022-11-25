FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3879 постов • 1846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
25 ноября 2022 07:34
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2080
16
Свернуть все комментарии под фото
Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Бендер Родригес 4 часа назад
Комментарий к фото
С математикой у человека плохо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
75
efrat 4 минуты назад
Комментарий к фото
ну нет... в драке левых и правых непонятно кто победит, в то время как победитель среди рокеров и реперов заранее известен ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vалѣнтиныч 10 минут назад
Комментарий к фото
И обратите внимание : Потрясающая графика! Прорисовка текстур и персонажей вне конкуренции...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Bill 45 минут назад
Комментарий к фото
Давайте начнем скидываться мне. Посмотрим как это работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
552
hammog Час назад
Комментарий к фото
Лучше звук льющейся воды, ток можно не успеть добежать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
CruelAsm 2 часа назад
Комментарий к фото
Лучше на металлистов и волнистов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Автор а у тебя есть 8 миллиардов рублей чтобы скинуть всем жителям земли по рублю?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
efrat dima423 17 секунд назад
Комментарий к фото
это можно делать не одновременно, а по мере поступления рублей от других)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
так почти всем работающим и дают по КЗОТу месяц отпуска "за чужой счет", за счет организации, которая платит ЗП за этот месяц работнику)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
футболисты чтоль? че за команда пи*орасов?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Роня 3 часа назад
Комментарий к фото
Сначала мы жили плоохо, а потом нас обокрали.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
efrat Роня 3 минуты назад
Комментарий к фото
но если например это были ворованные меченные деньги - то может и реально к лучшему?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88
Deemasan 3 часа назад
Комментарий к фото
Получится фигня, за то оборот какой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Dobry vojak Svejk Z 3 часа назад
Комментарий к фото
Свежий выпуск недавних баянов ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Киры4 3 часа назад
Комментарий к фото
Туда куда нужно было ехать таксисту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Киры4 3 часа назад
Комментарий к фото
Все так хотят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
homerchik 3 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
homerchik 3 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
ACU900 3 часа назад
Комментарий к фото
Анекдот:
Приходит мужик к врачу и говорит:
- Доктор, мне кажеться что кругом одни пид@ры!!!
- Ну почему вы так считаете?
- Все пид@ры и все!
- Ну давайте сделаем так, я вам сейчас буду давать картинки, а вы мне будуте говорить, какие ассоциации они у вас вызывают.
Дает ему первую картинку. Мужик говорит:
- Пид@ры!!!
- Ну давайте, рассказывайте, почему пид@ры!
- Ну смотрите доктор нарисовано, летит косяк гусей, друг другу в жопу смотрят, пид@ры, пид@ры!
Дает ему вторую картинку, мужик говорит:
- Пид@ры!
- Ну почему пид@ры?
- Ну смотрите доктор нарисовано, мужики сидят на рыбалке, баб у них нет, водки у них нет, ночью что они тут будут делать?! Пид@ры, пид@ры!
Тут дрруг доктор вскакивает и говорит:
- Что, может и я пид@р!!??
- Да доктор!!! ОТКУДА У ВАС ТАКИЕ КАРТИНКИ!!!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
АРОН
Всю жизнь работаю врачом
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

563117



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы потребовали отменить закон о пропаганде ЛГБТ в России
«США стали центром Содома в мире. Пускай там и живут, а к нам не лезут»: американцы...
"Портсигар золотой, отечественный ... три". Репортаж о "русской окупации" заставил смеяться весь интернет
"Портсигар золотой, отечественный ... три". Репортаж о "русской окупации" заставил...
Набирающие популярность в сообществах
Что такое фармакогенетика и как она развивается в России?
Что такое фармакогенетика и как она развивается в России?
Кот забрался в чемодан пассажира и чуть не улетел во Флориду
Кот забрался в чемодан пассажира и чуть не улетел во Флориду
Новогодней ностальгии пост
Новогодней ностальгии пост
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Государственный кешбэк

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#картинки#автомобили#автомир#кино#новости#фотографии#фильм
#интересно#история#дтп#Прикол#люди#авто аварии#забавно#Приколы#улыбнуло#дети
#Юмор#интересное#аварии#в мире#позитив#природа#знаменитости#СССР#Разное#искусство
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина "Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина 17 примеров, доказывающих, что в продажах есть свои великие умы и гении 17 примеров, доказывающих, что в продажах есть свои великие умы и гении 20 людей, которые лишились конечностей - но не чувства юмора 20 людей, которые лишились конечностей - но не чувства юмора 14 фотографий, которые доказывают, что несколько котов лучше, чем один 14 фотографий, которые доказывают, что несколько котов лучше, чем один 20 человек, которые повесили свой телевизор в стратосфере 20 человек, которые повесили свой телевизор в стратосфере Занятные маразмы про русский язык в голливудских фильмах Занятные маразмы про русский язык в голливудских фильмах

На что жалуетесь?

Вернуться