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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
24 ноября 2022 22:25
Метки: история   ретро   фото   
207
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. (сегодня нашего)

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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2  комментария
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14k
Алексей 2 часа назад
В детстве "помотало по лагерям"

Но везде "пионерский костер" был в два-три роста.
Вожатые будто соревновались в исскустве выложить "шалаш" с максимальным столбом огня

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7k
newegg Час назад
УССР - Украинская Советская Социалистическая Республика.
Самарканд - это УзССР.
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