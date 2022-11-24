Автор:
24 ноября 2022 22:25
Подборка интересных фотографий из прошлого. (сегодня нашего)
2.
Картофель на колхозном рынке в Хабаровске, 1976 год
3.
Токтогульская ГЭС, 1975 - 1976, Киргизская ССР
4.
Советские космонавты Андриян Николаев и Валентина Терешкова во время визита в Японию, 1965 год
5.
Медицинские банки - чудо средство.
6.
Высокие технологии торговли. 1976 год
7.
Артек. Пионерский лагерь № 1. Последний костер.
8.
5 мая 1945 года. Девушки дарят цветы советским летчикам на площади Революции в Москве
9.
Мы писали, мы писали, Наши пальчики устали. Мы немножко отдохнём, И опять писать начнём!
10.
Слесарь - сборщик Гopьковского автомобильного завода, 1972 год
11.
Девушка в ПТУ, Самара, 1999 год
12.
Кинотеатр ''Художественный''. Москва, 1980 год
13.
Автоматы с газированной водой, 1964 год, Москва. Автор фото: Харрисон Форман
14.
Девушки во время прогулки на ВДНХ, 1981 год, Москва
15.
Коммунар - колхоз в Уссурийском район Приморского края, 1970-е годы
16.
Выдача новых квартир. Ленинград, 1981 год
17.
40 лет назад впepвые поднялся в воздух Ан-124 "Рyслан" - на тот мoмент caмый тяжелый в мире вoeнно-транспортный самолет
18.
Вагоновожатая. 1970-е
19.
ВАЗ-2106 и другие советские автомобили. Грузинская ССР, 1970-е годы
20.
Юрий Гагарин с женой с дочкой на 1-е сентября 1966 года. У Юрия Алексеевича в левой руке кинокамера.
21.
Одна из пocледниx фотографий загадочно погибшей группы Дятлова. Северный Урал. 1959 год
22.
На съёмках фильма "Ворошиловский стрелок", 1999 год
23.
В.А. Аршинов, участник 3-х войн. Корсунь-Шевченковская операция окружения 10 немецких дивизий. 2-ой Украинский фронт. 1944 год
24.
Советские военные — рядовой и лейтенант — со знаменем в Берлине на фоне Бранденбургских ворот
25.
Тирасполь. Участники фольклорного ансамбля «Дружба» показывают на берегу Днестра молдавский народный танец. Начало 1970-х
26.
Женщина и дети у входа в дом в Самарканде, УССР. 1978 год
27.
Стволы деревьев, связанные друг с другом в виде плотов на реке. Вологда, 1977 год
28.
Командиру 2-го мотострелкового батальона 180-го мотострелкового полка капитану Руслану Султановичу Аушеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали „Золотая Звезда“ № 11472. 1983 год
29.
Школьная столовая в СССР. Накрывали на столы и убирали дежурные из учеников и никто не ныл про права
30.
Председатель Госсовета ГДР, генеральный секретарь СЕПГ Эрих Хонеккер с генеральным секретарем КПСС Леонидом Брежневым на параде Народной армии в Восточном Берлине, посвященном 30-летию ГДР. 1979 год
31.
Алла Пугачева выступает в телевизионном мюзикле Татьяны Березанцевой «Любовью за любовь». 1983 год
32.
Выставка автомобилей на ЗиЛе по случаю визита на завод Л.И.Брежнева, 30 апреля 1976
33.
Аэропорт Домодедово в 80-х годах
34.
Надпись на въезде в город Целиноград (Казахская ССР)
35.
ГAИ на yлице Баку паркует старину за не соблюдение правил дорожного движения, 1987 гoд
36.
Передвижение дома в Москве, 1979 год
38.
Учeники стapшиx клacсов учатся paботать с оpyжием, СССР, 1970-е
39.
Дикторы ЦТ СССР Валентина Леонтьева, Ангелина Вовк, Валентина Печорина, Нина Кондратова
40.
Заинтересованные иномаркой местные жители. АЗС в Тбилиси, 1964 год
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