Удивительная история мужчины, который никогда в жизни не видел женщин

Толотос родился в 1856 году в Греции, и всего через несколько часов после того, как он появился на свет, его мать внезапно скончалась. Позаботиться о мальчике было некому, и он был брошен на ступенях греческого православного монастыря на вершине горы Афон (или Святой горы). Монахи усыновили мальчика и назвали его Михалисом Толотосом.

Михалис вырос в стенах монастыря, из которого так и не вышел за свои 82 года. Территория вокруг горы Афон издавна пропитана православными верованиями. Вокруг горы Афон расположены двадцать монастырей, в каждом из которых есть своя община монахов-аскетов, воздерживающихся от любых чувственных удовольствий в жизни. Монахи происходят из всех слоев общества и культур. Русские православные монахи живут на Афоне уже более 1000 лет, также там проживают сербские, болгарские и румынские монахи.