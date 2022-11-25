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Удивительная история мужчины, который никогда в жизни не видел женщин

Удивительная история мужчины, который никогда в жизни не видел женщин

Автор:
25 ноября 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Михалис Толотос   гора Афон   женщины   история   монахи   факты   эка невидаль   
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Почти у каждого есть немаленький список вещей, которых он никогда не видел и не пробовал, но надеется восполнить этот пробел, - будь то прыжок с парашютом, путешествие в удивительное место или достижение важной жизненной цели. У Михалиса Толотоса, умершего в 1938 году, было одно невероятное «никогда», которое он так и не смог побороть: 82-летний мужчина умер, так и не увидев женщину.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Михалис Толотос   гора Афон   женщины   история   монахи   факты   эка невидаль   
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6k
Roman 55 минут назад
21 век, глядь!
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2k
acari Полминуты назад
Интересно, а как это связывается с фактом что в православии и других христианских конфессиях кроме Марии, есть еще куча женщин причисленных к лику святых? На вскидку сразу вспоминаются княгиня Ольга, Февронья Муромская..То есть афонские стариканы исповедуют какой то свой вариант христианство с ограниченным числом святых?
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−8
Bolo Yang 6 минут назад
В наше время полным полно молодых людей которые невидели женщин, если вы понимаете о чём я?
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29
ansel qwa 39 минут назад
так и не понял в каком году он умер.... или 1983? или в 1938?
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