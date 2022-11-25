Удивительная история мужчины, который никогда в жизни не видел женщин

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Почти у каждого есть немаленький список вещей, которых он никогда не видел и не пробовал, но надеется восполнить этот пробел, - будь то прыжок с парашютом, путешествие в удивительное место или достижение важной жизненной цели. У Михалиса Толотоса, умершего в 1938 году, было одно невероятное «никогда», которое он так и не смог побороть: 82-летний мужчина умер, так и не увидев женщину.
Толотос родился в 1856 году в Греции, и всего через несколько часов после того, как он появился на свет, его мать внезапно скончалась. Позаботиться о мальчике было некому, и он был брошен на ступенях греческого православного монастыря на вершине горы Афон (или Святой горы). Монахи усыновили мальчика и назвали его Михалисом Толотосом.
Михалис вырос в стенах монастыря, из которого так и не вышел за свои 82 года. Территория вокруг горы Афон издавна пропитана православными верованиями. Вокруг горы Афон расположены двадцать монастырей, в каждом из которых есть своя община монахов-аскетов, воздерживающихся от любых чувственных удовольствий в жизни. Монахи происходят из всех слоев общества и культур. Русские православные монахи живут на Афоне уже более 1000 лет, также там проживают сербские, болгарские и румынские монахи.
Михалис вырос в стенах монастыря, из которого так и не вышел за свои 82 года. Территория вокруг горы Афон издавна пропитана православными верованиями. Вокруг горы Афон расположены двадцать монастырей, в каждом из которых есть своя община монахов-аскетов, воздерживающихся от любых чувственных удовольствий в жизни. Монахи происходят из всех слоев общества и культур. Русские православные монахи живут на Афоне уже более 1000 лет, также там проживают сербские, болгарские и румынские монахи.
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В 1060 году была обнародована хартия, запрещавшая присутствие всех женщин, в том числе самок животных, на Афоне. Этот закон до сих пор действует на полуострове площадью 336 квадратных километров. Это самая большая территория в мире, куда запрещено входить женщинам . Им также запрещено подходить ближе 500 метров к береговой линии.
Доктор Грэм Спик, автор книги «Гора Афон: обновление в раю», утверждает, что хартия, вероятно, была введена для того, чтобы монахи соблюдали священный обет безбрачия. Женщинам уже давно запрещено посещать монастыри, многие из которых восходят к византийской эпохе, по той же причине, но что делает Афон уникальным, так это то, что вся территория «рассматривается как один огромный монастырь», говорит Спик.
Доктор Грэм Спик, автор книги «Гора Афон: обновление в раю», утверждает, что хартия, вероятно, была введена для того, чтобы монахи соблюдали священный обет безбрачия. Женщинам уже давно запрещено посещать монастыри, многие из которых восходят к византийской эпохе, по той же причине, но что делает Афон уникальным, так это то, что вся территория «рассматривается как один огромный монастырь», говорит Спик.
Отсутствие самок животных означает, что в этом районе нельзя производить яйца или молоко, поэтому сыр и другие продукты животного происхождения приходится привозить из внешнего мира. В рамках своей приверженности монашескому образу жизни монахам не разрешается драться, спорить или спрашивать о внешнем мире — это правило остается в силе и сегодня. Монахам также запрещено бриться, и они должны носить длинные бороды, чтобы среди них не прятались женщины. Таких же традиций, кстати, придерживаются другие святые места по всему миру, куда не допускаются женщины, - такие, как гора Омине в Японии и Хаджи Али Дарга в Мумбаи.
Михаил Толотос вырос в одном из монастырей Святой Горы Афон. Многие монахи, приезжающие в этот район, до прихода в монашеский орден видели женщин в своей жизни. Но Толотос провел в монастыре всю жизнь с младенчества.
Михаил Толотос вырос в одном из монастырей Святой Горы Афон. Многие монахи, приезжающие в этот район, до прихода в монашеский орден видели женщин в своей жизни. Но Толотос провел в монастыре всю жизнь с младенчества.
Толотос умер в 1983 году в возрасте 82 лет и так и не узнал, как выглядит женщина, - за исключением Девы Марии, изображения которой разрешены на Афоне.
Несмотря на то, что вековой запрет на женщин не отменялся до сегодняшнего дня, женщины несколько раз ступали на Афон. Во время Гражданской войны в Греции (1946-1949 гг.) гора Афон дала убежище крестьянскому стаду животных, а женщины и девушки участвовали в группе, которая пришла на Афон, чтобы вернуть своих животных.
Несмотря на то, что вековой запрет на женщин не отменялся до сегодняшнего дня, женщины несколько раз ступали на Афон. Во время Гражданской войны в Греции (1946-1949 гг.) гора Афон дала убежище крестьянскому стаду животных, а женщины и девушки участвовали в группе, которая пришла на Афон, чтобы вернуть своих животных.
Вскоре после этого гречанка по имени Мария Поймениду переоделась мужчиной и провела три дня на Афоне. Ее вторжение вызвало такое возмущение среди жителей горы Афон, что греческое правительство приняло официальный закон, поддерживающий 1000-летнюю хартию. Теперь и по государственным законам женщине запрещено въезжать на Афон, и любая, кто попытается сделать это, может быть заключена в тюрьму на срок до 12 месяцев.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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