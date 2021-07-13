«Свободу сиськам»: в Берлине сотни полуголых девушек устроили протестный велопробег

Таким образом немки решили "десексуализировать грудь". Не совсем понятно, удалось ли им это сделать. Но все равно протест удался на славу!
Пока где-то борются за свободу политзаключенных, в Германии борются за свободу сисек. На днях в Берлине прошел самый
зрелищный мирный протест последних лет. Сотни немок объединились, чтобы доказать, что в обнаженной женской груди нет ничего сексуального, и представительницы прекрасного пола тоже имеют право щеголять голым торсом, как это делают мужчины.
Все началось с берлинского аквапарка, из которого выгнали загоравшую топлес гражданку Франции. Активисты прогрессивной организации Hedonist International тут же призвали всех неравнодушных граждан прокатиться на велосипедах по Берлину, и в качестве протеста показать всем проклятым сексистам сиськи. Сомневаемся, что сексисты поняли глубокий смысл такой борьбы. Но наверняка протест оценили. Побольше бы таких!
Надо добавить, что прекрасные виды несколько испортили примкнувшие к велопробегу солидарные "мужчины". Которые в качестве протеста надели на себя бюстгальтеры. Но они никому особо интересны не были. Объективы камер выхватывали только женщин.
Так что в общем и целом, тема сисек раскрыта!
Добавим, что частичная нагота не запрещена законами Германии. Но вот владельцы бизнеса имеют право накладывать определенные ограничения на территории своих заведений. Так что охрана берлинского аквапарка действовала согласно инструкциям и законов не нарушала.
Источник:
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Главное, чтобы мужики со своими колбасками не выкатили алаверды
Они же с мужчинами вместе в баню ходят голые. За что еще чахлыми бюстами воевать?