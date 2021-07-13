«Свободу сиськам»: в Берлине сотни полуголых девушек устроили протестный велопробег

Пока где-то борются за свободу политзаключенных, в Германии борются за свободу сисек. На днях в Берлине прошел самый зрелищный мирный протест последних лет. Сотни немок объединились, чтобы доказать, что в обнаженной женской груди нет ничего сексуального, и представительницы прекрасного пола тоже имеют право щеголять голым торсом, как это делают мужчины.