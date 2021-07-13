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«Свободу сиськам»: в Берлине сотни полуголых девушек устроили протестный велопробег

«Свободу сиськам»: в Берлине сотни полуголых девушек устроили протестный велопробег (23 фото)

Автор:
13 июля 2021 15:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: берлин   велопробег   груди   женщины   протест   сексизм   фото   
3384
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Таким образом немки решили "десексуализировать грудь". Не совсем понятно, удалось ли им это сделать. Но все равно протест удался на славу!

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Метки: берлин   велопробег   груди   женщины   протест   сексизм   фото   
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74  комментария
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37k
dima423 2 часа назад
прекрасное движение, даешь десексуализацию груди! все женщины должны ходить с голыми сиськами! я даже готов стать ЧЛЕНОМ этого движения и всячески их ПОДДЕРЖИВАТЬ, ...прямо за сиськи)
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7k
Кенвуд Минуту назад
Нужно этих немок в Россию, пусть и тут такую акцию проведут.
Главное, чтобы мужики со своими колбасками не выкатили алаверды
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4k
livaneth Минуту назад
Ходить то женщинам топлесс конечно можно. Только некоторые особи мужского пола могут воспринять это как приглашение. И проблема в том, что это будут совершено не те особи, которых хочется пригласить.
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11k
Хью́берт 7 минут назад
А, потом недовольны, что мигранты их насилуют.
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840
Павел 8 минут назад
Тема сисек раскрыта!!!
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23k
Сергей Алексеевич 9 минут назад
Это в разы лучше чем гей-парад.
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5k
Pravednik84 10 минут назад
Ну в чём то я с ними согласен - нынешним обществом сиськи слишком сексуализированы... но, ять, ДЕВОЧКАМИ. Считать те ошмётки ткани, коими девочки прикрываются на пляже, за укрытие глупо, однако подавляющее большинство парней не танцуют вокруг них со стояком. С другой стороны не буду лгать - мне приятно посмотреть на красивые сиськи, мне вовсе приятно смотреть на красивых людей, причём как на девочек, так и на парней, и тут нет сексуального подтекста. Считаю что не пройдёт и 20-30 лет, как на обычных общественных (не нудистских) пляжах лифчиком можно будет удивить, собственно уже сейчас даже в относительно традиционной России я нередко наблюдаю на пляжах топлесс девочек, причём мне везёт - красивых девочек (и это мне нравится).
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177
Gennady 12 минут назад
Главное кричать сиськи во время, и будешь своим.
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4k
ишты 15 минут назад
Ну и как, много немцев бросило сексизмом заниматься?
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28k
Кот Баюн 17 минут назад
Ипанутые фемки с тотальным недотрахом.. кому до них дело? Пусть ходят как хотят, чего они этим добились? Дрочеры подрочили, остальным пох :)
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9k
K7OO 18 минут назад
Какого хрена немцы протестуют на английском? Требование заказчика?
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12k
banzai7 Полчаса назад
...а им навстречу демонстрация "Свободу членам"...
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7k
Позитив Полчаса назад
поддерживаю данную акцию!!!

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2k
Meri Poppins Ufa Полчаса назад
Ну, вот почему, едут - они, а стыдно - мне?
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370
Alexei Fil Meri Poppins Ufa 18 минут назад
Стыдиться можно идиотов во власти, войн, насилия, унижения, бесправия. Но уж не голых же сисек.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
"Стоп сексизм" и подпись с лева: Светлана Кокосик.
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3k
АИД Полчаса назад
интересно, а вот у этих дур, мужчины есть? или они тоже требуют ченить на соседней улице? Видимо от хронического н е д а ё не достатка внимания???
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3k
vorkuta-72 Полчаса назад
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6k
sivanov1079 36 минут назад
Многие молодые, а все что выше единички до пупа висит...
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1k
Antarez 39 минут назад
Сиськи к сексу не имеют никакого отношения. Они для кормления младенцев. Они к половым органам не относятся. То что сиськи нравятся мужикам, это их проблемы.
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81
capbutt 40 минут назад
А есть видео, где они протестуют? Друг спрашивает, он на журналиста учится.
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581
Хули О'Иглесиас 41 минуту назад
а давайте в каждом городе такие мероприятия проводить
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