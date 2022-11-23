Валя Котик — самый юный Герой Советского Союза

Диверсант

Валентин Александрович Котик родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Каменец-Подольской области Украинской ССР. Но какое тут имя-отчество, его даже Валентином-то никто не называл. Валик, Валька — так звали парнишку ребята во дворе. Да и был он вполне обычным школьником — учился, в меру озорничал и до дыр зачитывал книги Гайдара, в которых отважные стойкие пионеры умирали за Советскую власть.

Все изменилось летом 1941 года. Стремительный гитлеровский блицкриг не дал возможности многим мирным жителям эвакуироваться на восток страны. Валик, который к тому времени жил с семьей в шахтерской Шепетовке, враз оказался на оккупированной территории.

С первых дней прихода врага Валя вместе со своими друзьями решил бороться с фашистами. Казалось бы, какая борьба может быть у 11-летнего мальчишки? Однако пионеры стали собирать оружие, оставшееся на местах боев и прятать его в надежном месте. Про партизан ребята еще не знали, но были уверены, что делают нужное дело.

Дальше – больше. От сбора брошенных стволов они перешли к краже автоматов у гитлеровцев. Разъезжающие на велосипедах дети не вызывали у врага подозрений, поэтому Валик с товарищами осмелел и перешел уже к настоящим боевым действиям. А как иначе можно назвать подрыв машины начальника жандармерии Шепетовки, которую произвели ребята на окраине города? Эта смерть наделала тогда много шума, немцы принялись искать партизан, но они здесь были ни при чем.