Валя Котик — самый юный Герой Советского Союза

У войны не детское лицо. Но когда она внезапно возникает на пороге, привычные представления о жизни кардинально меняются. Разве знал 11-летний мальчишка Валя Котик, который зачитывался "Мальчишом-Кибальчишом" Гайдара, что окажется на его месте? Конечно, нет. Но когда на нашу землю пришел враг, он не задумываясь сделал свой выбор. И этот выбор прославил его на годы...
Диверсант
Валентин Александрович Котик родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелевка Каменец-Подольской области Украинской ССР. Но какое тут имя-отчество, его даже Валентином-то никто не называл. Валик, Валька — так звали парнишку ребята во дворе. Да и был он вполне обычным школьником — учился, в меру озорничал и до дыр зачитывал книги Гайдара, в которых отважные стойкие пионеры умирали за Советскую власть.
Все изменилось летом 1941 года. Стремительный гитлеровский блицкриг не дал возможности многим мирным жителям эвакуироваться на восток страны. Валик, который к тому времени жил с семьей в шахтерской Шепетовке, враз оказался на оккупированной территории.
С первых дней прихода врага Валя вместе со своими друзьями решил бороться с фашистами. Казалось бы, какая борьба может быть у 11-летнего мальчишки? Однако пионеры стали собирать оружие, оставшееся на местах боев и прятать его в надежном месте. Про партизан ребята еще не знали, но были уверены, что делают нужное дело.
Дальше – больше. От сбора брошенных стволов они перешли к краже автоматов у гитлеровцев. Разъезжающие на велосипедах дети не вызывали у врага подозрений, поэтому Валик с товарищами осмелел и перешел уже к настоящим боевым действиям. А как иначе можно назвать подрыв машины начальника жандармерии Шепетовки, которую произвели ребята на окраине города? Эта смерть наделала тогда много шума, немцы принялись искать партизан, но они здесь были ни при чем.
Партизан
Однако Шепетовская подпольная партийная организация прекрасно знала о самоотверженных ребятах, поэтому осенью 1941 года партизаны привлекли Валю Котика к подпольной работе. Теперь он уже не действовал хаотично, а занимался вполне определенными делами — расклеивал листовки, собирал сведения о немецком гарнизоне, был связным между партизанскими отрядами.
До поры до времени шустрый паренек подозрений у полицаев не вызывал, но когда количество диверсий увеличилось, а счет погибшим гитлеровцам перешел на десятки, стало ясно, что в Шепетовке действуют партизанские помощники.
Летом 1943 года Валя с матерью был вынужден уйти из города в лес к партизанам. Так 13-летний парень стал полноправным членом отряда имени Кармалюка. Командование старалось его беречь, но Валик постоянно рвался в бой, делом доказывая свою отвагу и незаменимость. Он участвовал в подрыве шести вражеских эшелонов, в диверсиях на оружейных складах немцев, а однажды даже спас отряд от полного разгрома.
Дело было так. Дождливым октябрем 1943 года Валик находился в лесном дозоре и напоролся на отряд карателей, которые скрытно двигались по лесу прямо к расположению отряда. Мальчишку поймали, но не стали допрашивать, а оставили на поляне под охраной солдат. Каратели спешили закончить с партизанами до наступления темноты, потому не стали отвлекаться на какого-то щуплого пацаненка, который не мог, по их мнению, знать что-либо ценное.
Зря они недооценили Валика. Мало того, что ему удалось освободить связанные руки, так он еще и умудрился сорвать с пояса конвоира гранату и бросить ее в сторону немцев. Взрыв убил двоих карателей, а сам Валентин, раненый, сумел убежать лесом. Но самое главное — поднятый шум не дал застать партизан врасплох и после ожесточенного боя весь отряд карателей был уничтожен. За спасение партизанского отряда Валю наградили орденом Отечественной войны I степени.
Разведчик
В феврале 1944 года ему исполнилось 14 лет. В эту пору фронт уже уверенно катился на запад, враг все чаще отступал даже не ввязываясь в сражения. Уже освободили Шепетовку, где жил Валик, уже вот-вот партизанский отряд должен был быть расформирован, а его участники влиться в ряды Красной Армии.
Последней операцией партизанского отряда имени Кармалюка стало освобождение Изяслава вместе с частями РККА. Во время разведки в центре города Валентина ранил немецкий снайпер, засевший в костеле святого Иосифа. Рана была тяжелая — пуля попала в плечо, раздробив кость. Командир отряда Иван Музалёв принял решение отправить Валентина и остальных тяжелораненых на подводах в село Стриганы, где был госпиталь и аэродром для эвакуации раненых в тыл.
Подвод было всего 12, Валик ехал в первой. И тут в небе показался немецкий самолет Focke-Wulf -189, "рама", как называли его наши бойцы. Вообще-то это был разведывательный самолет, но к концу войны немцы его модернизировали, сделав пригодным для контрпартизанской борьбы. На его борту было установлено дополнительное вооружение, а главное бомбы.
Все, кто мог бежать, бросились в поле к спасительному оврагу, но именно в это место вражеский борт и сбросил бомбу. Валю Котика смертельно ранило и спустя час он скончался на руках у бойцов. Его похоронили в городе Хоровец Хмельницкой области Украинской ССР. Позже по просьбе матери прах перенесли в Шепетовку и перезахоронили там.
Герой
Так гласит официальная версия. Однако тут не все так однозначно. Дело в том, что город Хоровец находился в двух днях пути от Изяслава и совсем в стороне от Стриган, где был партизанский госпиталь. Зачем было везти тело умершего бойца так далеко, чтобы похоронить его? На самом деле произошла путаница. Хоровец перепутали с селом Хоровица, которое расположено как раз на полпути между Изяславом и Стриганами. Вот там в братской могиле и похоронили Валю Котика и погибших партизан 17 февраля 1944 года. Кого в таком случае перезахоронили в Шепетовке, неизвестно.
Да и разве это важно? В истории Валентин Котик остался Валей, Валиком — 14-летним мальчишкой, у которого не было настоящего детства и взрослой жизни. Зато нам осталась память о нем. О его подвигах, оцененных по достоинству лишь в 1958 году. Тогда Валентину Александровичу Котику было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал самым юным Героем этой большой войны, новым Мальчишом, на которого он так хотел походить. История дала ему этот шанс. И забрала жизнь...
Источник:
АНТИФИШКИ
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