Люди, которые без мыла влезут куда угодно

На верфи нужны защитные очки. Если вы их потеряете, наш отдел безопасности заставит вас поговорить с начальником вашего начальника и попросить его написать записку о том, что он разговаривал с вами, чтобы вы могли получить еще одну пару очков. Что ж, я вошел в офис безопасности без защитных очков и попросил еще пару. Мне велели принести записку. Затем я спросил, разрешат ли мне выйти без защитных очков. Они знали, что это запрещено, поэтому дали мне поцарапанную пару. Они были у них под рукой потому, что по правилам вы можете обменять свои поцарапанные на новые. Так что я взял поцарапанные, работал с ними в течение дня, а затем пошел на следующий день и обменял их на новые. Зато не пришлось иметь неприятный разговор с начальником моего босса и получать записку.