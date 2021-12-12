Люди, которые без мыла влезут куда угодно

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Эти люди нашли способ победить систему, и вам, возможно, пригодится их подход.
Парень из России, если я правильно помню, отсканировал полученное предложение о соглашении по кредитной карте, изменил все условия в свою пользу и отправил его обратно, они разрешили ему использовать карту, но в итоге подали в суд. Он выиграл, потому что они не прочитали свои условия, которые он изменил.
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Раньше я работал в колл-центре, оказывая техническую поддержку интернет-провайдеру с коммутируемым доступом. 10-часовой пакет стоил $9,99, а затем были разные уровни, включая безлимитный за $50 или что-то в этом роде. В итоге я переехал в другой город, позвонил в колл-центр, чтобы настроить Интернет, и попросил 10-часовой пакет. Парень (который не знал, что я там работал) пытался уговорить меня взять более крупный пакет, но я настоял на своем. Почему? Потому что у компании не было системы мониторинга использования интернета. Вы можете скачивать, сколько хотите, - им все равно.
В маленьком общественном центре, где я жил в детстве, в задней комнате был стол для аэрохоккея. Кто-то сообразил, что, если вы вставите монету определенным образом, вы можете получить дополнительные 3-4 игры на четверть доллара, пока монета окончательно не упадет в приемник. Ни у кого из нас не было лишних денег, так что это была палочка-выручалочка. Сотрудникам было все равно, потому что те деньги, которые у нас были, обычно тратились в местном буфете, так что они все равно зарабатывали на нас. Я скучаю по этому месту. У них всегда бесплатно давали свежий арбуз для детей, у которых совсем не было денег, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.
В Западной Вирджинии действует закон, отменяющий налоги на передачу прав собственности на автомобили между родителями и детьми. Друг хотел купить машину у дяди. Итак, дядя продал машину своему отцу, который затем продал ее другому сыну, который продал ее своему собственному сыну, моему другу. Три сделки. Нулевые налоги.
Несколько лет назад компания Hoover, производитель пылесосов, объявила акцию: она дарила клиентам билет на самолет в определенные пункты назначения по всему миру при любой покупке одного из их продуктов на сумму более 100 долларов. Люди могли купить пылесос за $109 долларов и получить билет на самолет за $600. В итоге компании приходилось заставлять людей работать сверхурочно, чтобы удовлетворить спрос на самую дешевую модель,. В конце концов они отменили акцию, из-за чего люди, которые еще не успели воспользоваться своими билетами, подали на них в суд. Компания заработала $30 миллионов на продвижении и потеряла $50 миллионов на билетах на самолет и судебных издержках.
Болеро Торвилл и Дина на зимних Олимпийских играх 1984 года длилось 4 минуты 18 секунд, но олимпийские правила гласят, что выступления не могут длиться более 4 минут. Однако таймер не запускается до тех пор, пока коньки не коснутся льда, поэтому первые 20 секунд выступления спортсмены танцевали на коленях.
Китаец купил билет на самолет первого класса и использовал его, чтобы год получать бесплатное питание в VIP-зале международного аэропорта Сиань. Постоянный посетитель купил билет первого класса с полностью возмещаемой оплатой на борт авиакомпании Eastern China Airline. Он использовал билет, чтобы получить доступ в VIP-зал аэропорта, где путешественники обедают бесплатно. Мужчина снова и снова заказывал билет в первый класс, не отменяя бронь, а лишь перенося дату. Официальные лица авиакомпании Eastern China Airlines только недавно раскрыли схему, заметив, что его билет переоформляли 300 раз в течение года. Представители авиакомпании признали, что они ничего не могли сделать, чтобы остановить процесс. Представитель перевозчика назвала схему бесплатного питания этого мужчины "редкостью". Тем не менее, официальные лица авиакомпании Eastern China Airlines изменили правила, и билет на питание перестали переоформлять после первого использования. А нахлебник, в конечном итоге, обналичил свой полностью возмещаемый билет и получил обратно все свои деньги.
Я ходил в частную школу, где учителя были злобными садистами. У вас могли возникнуть проблемы из-за расстегнутой рубашки. Даже если во время обеда, когда вы сидите, рубашка вылезет из-за пояса, вас могли наказать. Я просмотрел школьные правила и узнал, что свитера со школьной эмблемой можно носить в любое время, поэтому я купил один на 3 размера больше и носил постоянно. Он опускался почти до колен, и я с радостью даже не носил форменную рубашку, не говоря уже о том, чтобы заправлять ее. После этого половина школы перешла на свитера.
Однажды на каком-то спортивном мероприятии возник большой скандал: у стадиона было эксклюзивное соглашение с одним из производителей воды, и они моли продавать только эту воду. Любому продавцу в помещении было запрещено продавать любую другую воду в бутылках. Поэтому продавцы других марок вывесили таблички с надписью: «Продается арахис, $1 за пакетик, бесплатная бутылка с водой прилагается к каждой покупке арахиса». Гении.
По акции в закусочной Subway вы получали бесплатный сэндвич, если купили подарочную карту на $25. Затем вы покупаете еще одну подарочную карту по своей подарочной карте - и получаете еще один сэндвич. Вы могли делать это и есть бесплатные сэндвичи до бесконечности - но увы, через год они изменили правила, и теперь нельзя покупать подарочные карты, оплачивая их подарочными картами.
Когда я учился в колледже, талон-наклейка для парковки автомобиля на территории кампуса стоил около $250 за семестр. На старших курсах нам это надоело, поэтому я купил один, прикрепил его к своей машине (он был обращен к передней части и прилипал к внутренней стороне вашего окна, картинкой наружу), а затем мы сделали его фотографию с высоким разрешением. Мы отредактировали фото на ноутбуке и отправили в компанию по изготовлению наклеек. Они распечатали листок примерно за 8 баксов. Мы получили пару страниц наклеек и раздали их нашим друзьям. Пока никто не припарковался в неправильном месте или рядом друг с другом на территории кампуса, не было причин, по которым полиция по парковке заметила бы, что у нас один и тот же номер парковки. Ни разу не попался и сэкономил кучу денег, потому что мы разделили цену на оригинальную наклейку.
В Нидерландах вы можете получить сумасшедшие скидки в декабре месяце с купоном в приложении McDonalds. Но срок действия этих купонов истекает примерно через 4 минуты после начала использования, поэтому вы не сможете использовать их весь день. Фишка заключалась в том, что вы могли просто сделать снимок QR-кода на купоне и использовать его в течение всего дня. Ооо, я столько килограммов набрала в том декабре!
Я доезжаю на маршрутном автобусе из Лос-Анджелеса до аэропортовской стоянки или отеля, а затем уже вызываю такси, чтобы избежать повышенной цены в аэропорту. В итоге еду домой за $10 вместо $40.
В меню некоторых McDonalds есть порции наггетсов из 4 штук. Часто дешевле купить 3 таких (12 наггетсов и три соуса) и картошку по отдельности, чем купить обед из 10 наггетсов с картошкой.
В 1996 году Pepsi провела рекламную акцию, в рамках которой вы могли набирать баллы, покупая продукты Pepsi. Чем больше баллов вы набираете, тем больше призов вы можете получить. Среди призов были футболки, бесплатная Pepsi, солнцезащитные очки и т. Д. У них также был рекламный ролик, в котором они рекламировали самолет Harrier за 7 миллионов баллов. Один парень прочитал правила акции и обнаружил, что вы имеете право купить баллы по 10 центов. Это означало, что для получения 7 миллионов баллов вам придется заплатить $700 000. Стоимость Harrier в то время составляла около $20 миллионов. Gарень собрал деньги, купил баллы и потребовал самолет. Когда Pepsi отказалась, он подал на них в суд. Он проиграл, но это была хорошая попытка.
Однажды в местном торговом центре проводился конкурс гитаристов. Тот, кто набрал наибольшее количество баллов в течение всего дня, выигрывал билеты на концерт Stone Temple Pilots. Они не знали, так это того, что их конкурс был фатально несовершенным. Результат считался от числа правильно взятых нот. Но даже если вы играете с ошибками, стоило взять самую длинную песню - и результат был гарантирован. Я взял мелодию, которая длилась, наверное, с полчаса, и набрал пару сотен тысяч очков. Мой рекорд никто не побил, и я выиграл билеты.
На верфи нужны защитные очки. Если вы их потеряете, наш отдел безопасности заставит вас поговорить с начальником вашего начальника и попросить его написать записку о том, что он разговаривал с вами, чтобы вы могли получить еще одну пару очков. Что ж, я вошел в офис безопасности без защитных очков и попросил еще пару. Мне велели принести записку. Затем я спросил, разрешат ли мне выйти без защитных очков. Они знали, что это запрещено, поэтому дали мне поцарапанную пару. Они были у них под рукой потому, что по правилам вы можете обменять свои поцарапанные на новые. Так что я взял поцарапанные, работал с ними в течение дня, а затем пошел на следующий день и обменял их на новые. Зато не пришлось иметь неприятный разговор с начальником моего босса и получать записку.
Когда вы играете в телефонную игру, которая требует дополнительной платы за игру без рекламы, перед началом игры, во время ее загрузки, включите режим полета, и игра запускается без рекламы. Хитрость заключается в том, чтобы позволить игре загрузиться, и затем отключить ваше соединение. Вы не можете сохранить свой прогресс в интернете, но это небольшая плата за отсутствие полноэкранной рекламы.
Вот трюк, который сэкономил мне $100. Мою машину отбуксировали со стоянки Taco Bell, когда я был в магазине по соседству всего несколько минут. Я должен был заплатить $100 долларов, только наличными, чтобы вернуть ее Я просмотрел закон штата, и узнал: чтобы запросить частную буксировку со стоянки ресторана, при этом должен присутствовать владелец заведения. Менеджера недостаточно. Поскольку они, вероятно, даже не знают, кому принадлежит это конкретное место, они не смогли обеспечить соответствие закону. Машину вернули бесплатно.
Чтобы пробраться за сцену на концерте Guns and Roses, сделал ксерокопию обложки их альбома и напечатал сверху «доступ во все зоны», пропустил через ламинатор, повесил на шею на веревочке и вошел. Сделал то же самое для Soundgarden, прошел на сцену через 2 пункта охраны, но, в конце концов, меня поймали. Ребята были в шоке от моей наглости.
Моя учительница математики в седьмом классе сказала нам, что если мы поставим слово «тостер» в качестве ответа где-нибудь в нашей работе, она посчитает это как правильный ответ. Она сказала это так тихо, что слышали лишь несколько человек. Я забыл об этом до выпускных экзаменов в том году. На экзамене я не мог решить шесть задач, поэтому я поставил "тостер" в качестве ответа, и она зачла мне все шесть, приписав, что никто еще ни разу на экзаменах не воспользовался этой лазейкой.
Для билетов, отмена которых стоит денег при уведомлении менее чем за 24 часа, обычно есть бесплатная функция переноса в течение этого периода. Вы переносите полет на неделю позже, а затем отменяете его через день или два.
Пока я учился в университете, мой факультет в какой-то момент переключился со сдачи физических копий заданий на подачу в цифровом виде. В первый же раз у нескольких человек возникли проблемы с отправкой в крайний день сдачи, поэтому департамент объявил: если кто-то ошибся при отправке задания, например, отправив не тот файл, крайний срок будет продлен на 12 часов. С тех пор множество студентов намеренно отправляют незавершенные задания, чтобы выиграть дополнительное время.
Если муж и жена зарегистрируют свои машины друг на друга, то, если вам пришлют штраф с камеры, имя и пол не будут совпадать с именем человека за рулем, и вы сможете списать штраф, отправив копию своих водительских прав по почте.
Большинство магазинов отказывают в возврате надувных матрасов, потому что люди часто покупают их на выходные или отпуск и возвращают, когда они им больше не нужны. Я был одним из таких людей. На стойке обслуживания мне сказали, что мне не вернут деньги, потому что коробка была открыта. Максимум, что они могли предложить, это обменять матрас на новый, что я и сделал. Забрав новый матрас у стойки, я тут же вернул свой неоткрытый надувной матрас и получил деньги обратно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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К описанным людям в посте, скорее подойдёт определение "хитрожопые"
Как видите, корень один, а какая разница.