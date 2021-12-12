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Люди, которые без мыла влезут куда угодно

Люди, которые без мыла влезут куда угодно (26 фото)

Автор:
12 декабря 2021 10:33
Сообщество : ФотоМир
Метки: и так бывает   изворотливость   интересные идеи   истории   находки   нестандартно   факты   хитрости   
1020
26
Эти люди нашли способ победить систему, и вам, возможно, пригодится их подход.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и так бывает   изворотливость   интересные идеи   истории   находки   нестандартно   факты   хитрости   
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7k
portmen77 50 минут назад
Значение фразы "без мыла в жопу" в русском разговорном языке означает скорее излишнюю (навязчивую) коммуникабельность.
К описанным людям в посте, скорее подойдёт определение "хитрожопые"
Как видите, корень один, а какая разница.
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15k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Какой-то инфантильный дебилизм...
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3k
ых 56 минут назад
Аэрохоккей и монетка - а как вам пятнадцать копеек на ниточке, что бы звонить по междугороднему автомату? Когда запретили продавать алкоголь после 22-00, весь Н-Уренгой был обклеен объявлениями о продаже магнитов круглосуточно, в подарок, разумеется, прилагалась бутылка. Стоимость магнитика влияла на вид подарка.
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