Вампиры: какие болезни принимали за происки Дракулы

Одни из самых популярных мистических образов в литературе и кино - это вампиры. От фильма "Носферату" (1922 год) до саги "Сумерки". Образ вампира складывался веками и нельзя сказать, что реальная жизнь не повлияла на него.
В давние времена болезни были чем-то более пугающим, чем сейчас. Особенно из-за вспышек самых разных эпидемий, выкашивавших деревни и города.
Также источниками заболеваний могли быть животные, могущие вызывать такие заболевания, которым люди не могли найти хоть какое-то разумное объяснение. А когда нет объяснения, то, стало быть, это происки нечистой силы.
Мертвец не способный найти себе места в мире живых, встающий по ночам, чтобы напиться человеческой крови. Такой образ появился ещё в Древней Греции, где средняя продолжительность жизни не превышала 30 лет (за редким исключением). Антисанитария, отсутствие антибиотиков и чего-то похожего на холодильники - были хорошей почвой для ранней смертности.
Ничего удивительного, что многие болезни списывали на потусторонние силы. Есть такая болезнь - порфирия. Она влияет на синтез гема-химического соединения, отвечающего за выработку гемоглобина. Высыпания на коже, зуд, язвы - это происходило с больным, как только он оказывался на солнце. В особо острых случаях десны могли сильно уменьшиться, из-за чего зубы обнажались практически полностью до корней.
Светочувствительность повышенная настолько, что больной может лишиться носа и ушей. А фекалии становятся бурого кровавого цвета.
Сегодня большинство случаев порфирии не собирают комбо из всех этих симптомов, но вот в средние века во всяких поселениях с минимумом контакта с внешним миром, тяжёлое течение болезни встречалось чаще.
Кстати, светочувствительность также отличала и больных волчанкой, о которой тогда вообще никто не знал.
Восточные регионы Европы, в частности Трансильвании (сегодня это часть Румынии) стали основным источником всяческих страшилок о графе Дракуле.
Впервые в английском языке слово "вампир" можно встретить в 1730-х: газеты начали заполняться статьями, что в каком-то далёком углу Европы выкопали раздутые тела, а вокруг рта у них были следы свежей крови. При этом, авторы статей говорили, что все эти истории рассказаны местными крестьянами, однако поводов не доверять им поводов нет.
Когда на село обрушивалась беда вроде чумы, или массового падежа животных, то крестьяне обвиняли во всём мертвецов, восставших, чтобы охотиться на живых.
Первое, что они делали в таком случае - выкапывали того, кто умер в деревне последним. А тут стоит вспомнить о том, что медицина в те времена была, мягко говоря, не лучшего качества. Настолько, что даже не всегда было возможно определить, умер человек на самом деле, или же впал в кататонию. Пульс мог стать настолько неразличим, что человека могли заживо похоронить. Когда человек просыпался и понимал, что он в гробу под землей, то начинал сходить с ума, метаться, кусать себя и именно поэтому их часто находили с кровавыми следами вокруг рта.
Немного об оборотнях, легенды о которых тоже весьма популярны.
Разумеется, в таких селениях практически у всех были домашние животные. А деревни располагались у лесов, где жили дикие звери. До изобретения вакцины от бешенства было ещё очень далеко и это было достаточно распространённым заболеванием. Как известно, при видимом проявлении симптомов (водобоязнь, агрессия, бред, светобоязнь, ломота в суставах) у заболевшего есть только один путь - смерть. Лекарства от бешенства нет до сих пор.
Именно с бешенством, скорее всего, связана легенда об оборотнях, ведь человек, после контакта с больным животным становился сам похожим на зверя.
Изначально, как видим, никакой сексуализации вампиров и в помине не было. Они были страшными монстрами. И только в романе Брэма Стокера можно увидеть первые намёки на лёгкую эротику в образе бледного мужчины, припадающего к тонкой шее обессиленной девушки.
Дальше - больше. В 2000-х книжные полки, а позже и кинотеатры, наводнила знаменитая сага о клане Калленов - красивых, сияющих на солнце, богатых и благородных.
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