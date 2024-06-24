Вампиры: какие болезни принимали за происки Дракулы

Ничего удивительного, что многие болезни списывали на потусторонние силы. Есть такая болезнь - порфирия. Она влияет на синтез гема-химического соединения, отвечающего за выработку гемоглобина. Высыпания на коже, зуд, язвы - это происходило с больным, как только он оказывался на солнце. В особо острых случаях десны могли сильно уменьшиться, из-за чего зубы обнажались практически полностью до корней.

Светочувствительность повышенная настолько, что больной может лишиться носа и ушей. А фекалии становятся бурого кровавого цвета.

Сегодня большинство случаев порфирии не собирают комбо из всех этих симптомов, но вот в средние века во всяких поселениях с минимумом контакта с внешним миром, тяжёлое течение болезни встречалось чаще.

Кстати, светочувствительность также отличала и больных волчанкой, о которой тогда вообще никто не знал.