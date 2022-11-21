Женщины против мужчин, или страх и ужас межполовых отношений

Когда всё даже слишком логично

Въезд через выезд: свежая порция убойных бумажных объявлений

Проблема большинства людей в том, что они слишком полагаются на апокалипсис

А ещё говорят, что люди утратили интерес к чтению